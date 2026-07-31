Leopold je najbolje napisao Povijest, a iz svega imao petice: Ove godine bio je treći na državnom

Leopold Futivić iz XI. gimnazije najbolje je u generaciji riješio Povijest. Ove godine bio je treći na državnom, a otkriva nam da je upisao HKS.

Na ljetnom roku državne mature ove je godine ispit iz Povijesti pisalo 522 učenika. Od njih najbolje ga je napisao Leopold Futivić iz XI. gimnazije u Zagrebu, riješivši ga 92 posto točno. Zbog tog vrhunskog rezultata Futivić je ovogodišnji dobitnik Nagrade dr. Ante Žužul za Povijest u iznosu od 1.000 eura, a kako je bilo na svečanoj dodjeli pročitajte ovdje.

- Na dodjeli nagrade bilo je iznimno lijepo. Krasno je biti u istoj prostoriji s toliko mladih ljudi koji imaju potencijal učiniti nešto veliko svojim znanjem. Uistinu je bila čast biti jedan od njih, rekao je Leopold nakon svečanosti.

Sve je ispite riješio odlično

Uz Povijest, Leopold je i druge predmete položio s odličnim. Kaže nam da je mu je na maturi sve manje-više bilo u graničama očekivanja te da ga je jedino Engleski zatekao u dijelu čitanja s razumijevanjem, s čime su i brojni drugi maturanti imali problema, iako ocjene na kraju nisu patile.

- Naravno, bio sam presretan kad sam vidio rezultate. Vjerovao sam da ću ostvariti jako dobar uspjeh, no ipak nisam očekivao ocjenu odličan iz baš svih predmeta, primjerice iz Engleskog jezika, ispričao nam je Leopold.

Ove godine bio je treći na državnom

Povijest, u kojoj je najbolji učenik generacije, voli još od osnovne škole. Kaže nam da mu je učiteljica Maja Ležaić ondje probudila tu ljubav, a profesorica Antonija Bertol u srednjoj ju je njegovala i usmjerila ga na najbolji mogući način.

- Volim učiti povijest; sudjelovao sam i na državnom natjecanju, na kojem sam osvojio treće mjesto, ali prvo mjesto na maturi ipak je bilo iznenađenje. Koliko god čovjek bio dobar u nečemu, nerijetko mu je teško povjerovati da će ostvariti baš najbolji rezultat. Što se tiče ispita, bio je doista korektan, komentira Leopold.

'Najteži predmet bio mi je Engleski jezik'

Na pitanje kako se pripremao za mature, kaže nam da je nastava temelj svakog znanja, ali priznaje da se aktivno pripremao. Za obvezne je predmete išao na plaćene pripreme, a za Povijest se pripremao sam čitajući udžbenike.

- Moja profesorica povijesti Antonija Bertol uvijek je bila dostupna za pomoć te joj se od srca zahvaljujem, ne samo za pomoć oko mature, nego i za sve četiri godine predanog rada i entuzijazma prema Povijesti i učenicima. Najteži predmet bio mi je Engleski jezik, s čime se, koliko sam čuo, mnogi slažu, zahvalan je Leopold.

Nastavlja učiti povijest na HKS-u

Njegovo znanje Povijesti pokazuje i sudjelovanje na natjecanjima. Otkriva nam da je ove godine bio treći na državnom. Izučavanje tog predmeta Leopold će nastaviti na studiju, a odlučio se baš za studij Povijesti na Hrvatskom katoličkom sveučilištu u Zagrebu (HKS).

- Upisao sam studij povijesti na Hrvatskom katoličkom sveučilištu u Zagrebu. Dvojio sam oko odabira fakulteta, no na kraju sam se ipak odlučio za HKS. Privukli su me tamošnja atmosfera, manji broj studenata, koji omogućuje individualniji pristup profesora, mogućnost objavljivanja studentskih radova, terenska nastava i brojne druge prilike. Hrvatsko katoličko sveučilište moderan je i izvrsno opremljen kampus koji nudi mnogo aktivnosti, Erasmus program i brojne druge mogućnosti te se uistinu pokazuje u izvrsnom svjetlu, obrazlaže nam zašto se odlučio za taj studij.

Leopold kaže da se iznimno veseli studiju, posebice jer će barem sljedećih pet godina učiti, kako kaže, isključivo ono što voli, bez mnoštva predmeta koji nisu njegova strast.

'Imam primjedbe na kurikulum Hrvatskog jezika'

Nakon razgovora o studiju, pitali smo ga kako ocjenjuje naš obrazovni sustav. Leopold smatra da, kao i u svemu, i tu ima mjesta za napredak. Rekao nam je da misli da sustav nerijetko sputava izgradnju učenika kao osobe te se previše usredotočuje na puku faktografiju.

- Primjerice, čuo sam da se prije na eseju iz Hrvatskog jezika na maturi tražilo vlastito mišljenje o djelu, dok danas sve mora biti bezlično pisanje u trećem licu, a sve drugo kažnjava se oduzimanjem bodova. Zapravo, naizgled mala stvar može mnogo značiti. Općenito, kao humanist koji uz povijest jako voli i književnost, imam primjedbe na kurikulum Hrvatskog jezika. Umjesto da kronološki upoznaje mlade ljude s razvojem ljudskih misli, ideala i književnosti, stavljajući pred njih vrhunce ljudskog stvaralaštva, svjetska književna djela grupiraju se u tematske cjeline. Time se gubi osjećaj za povijesni kontekst, koji je od iznimne važnosti za razumijevanje djela, a čak se ispituje i na maturi, komentira Leopold.

'Sasvim je normalno da ne znate što biste upisali'

Za kraj pitali smo ga koju bi poruku poslao budućim maturantima, na što on odgovara da prije svega ne treba strahovati.

- Da, treba učiti, ali matura doista nije nepremostiva prepreka. Ne treba se opustiti, ali ne treba ni živjeti u strahu. Što se tiče fakulteta, upišite ono što volite. Uvijek tražite savjet, ali ne dopustite drugima da vam diktiraju život. Također, sasvim je normalno da ne znate što biste upisali. Mnogi iz mojega razreda ni pred kraj školske godine nisu znali što će upisati, a neki ni nakon mature. Idite za onim što volite jer ćete upravo to učiti sljedećih nekoliko godina. Nemojte sami sebi dopustiti da se svakoga dana budite sa žgaravicom zbog onoga što studirate, zaključio je Leopold.

Novac koji je dobio kao nagradu za najbolje riješen ispit iz Povijest Leopold će dijelom potrošiti na hobije poput knjiga, ali priznaje da će dio ostaviti sa strane za akademske potrebe. Uskoro ga očekuje novo poglavlje života, a na srednja.hr pročitajte intervjue s drugim ovogodišnjim najmaturantima.

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