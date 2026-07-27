Ova škola 'puca' od ponosa: Imaju čak četvoricu maturanata koji su ispit riješili bez greške

S okolnim naseljima njihov grad broji nešto manje od 30 tisuća stanovnika, a sama škola nema ni 600 učenika. Ipak, čak četvorica tamošnjih učenika neki od ispita mature riješila su sa stopostotnim rezultatom. Riječ je o Gimnaziji 'Fran Galović' u Koprivnici. Gledajući uspjehe maturanata koji imaju stopostotni rezultat na nekom ispitu, jedino gotovo dvostruko veći zagrebački MIOC ima više takvih školaraca.

U koprivničkoj gimnaziji Filip Tokić ostvario je 100 posto na maturi iz Fizike, Jan Horčička bez greške je riješio Psihologiju, Jakov Jurić Kemiju, a Sven Džendžo višu razinu Matematike.

Filip: 'Grijeh bi bio da ne kažem kako je prisnost prema brojkama i fizici potaknuo moj djed'

Filip nam kaže da je i na ostalim ispitima postigao odlične rezultate kao da ni na kojoj maturi nije očekivao stopostotni rezultat.

- Jedino nisam htio dozvoliti da me 'pompa' i veličina situacije omete i obeshrabri, a to kakav će rezultat biti nije više na meni. Pretpostavljam da mi je pošlo za rukom prvenstveno zbog daška sreće, zatim zbog svoga rada tijekom cijelog školovanja i tek onda što sam pravovremeno ponovio cjelokupno gradivo. Istina, možda sam pretjerao time što sam išao čitati 11 različitih udžbenika iz fizike, ali ako je netko dovoljno matematički potkovan za računske zadatke, ne bih mu preporučio ništa drugo osim hodanja po prostoriji s udžbenikom u ruci nekoliko sati na dan. No valja itekako istaknuti i učinak odmaranja: treba znati stati i 'ohanuti' malo, kaže Filip kroz smijeh.

Filip Tokić | foto: privatna arhiva/srednja.hr

On je odlučio upisati istraživački smjer fizike na PMF-u, ponajviše zato što se, kaže, ne vidi nigdje drugdje i zato što voli raditi s brojkama. Svu četvoricu pitali smo koliko su im škola, nastavnici i rad u manjoj sredini pomogli u postizanju ovog uspjeha. Filip kaže da su i škola i nastavnici bili od velike pomoći svih ovih godina.

- No, grijeh bi bio da ne kažem kako je prisnost prema brojkama i fizici potaknuo moj djed, koji je usto i umirovljeni profesor fizike, a i dobro je došla njegova dodatna literatura i njegova drugačija objašnjenja nekih koncepata. Dakako, uvelike je zaslužna i moja uža obitelj općenito te najbliži prijatelji, ponajviše zbog smirujućeg efekta: doista im skidam kapu na tome što su me podnosili u mojim histerijama oko matura, veli Filip.

Jan: 'Kasno sam odlučio što želim studirati pa nisam išao na pripreme'

I Jan, koji je briljirao na Psihologiji, slaže se da su nastavnici puno pomogli i to zato što su realno ocjenjivali, bili posvećeni svim učenicima i izdvajali vrijeme da ih pripreme za maturu. On je odlučio upisati Psihologiju jer mu je bila najzanimljiviji predmet i studij i želio bi pomagati ljudima.

- Što se psihologije tiče, relativno kasno sam se odlučio što želim studirati pa u četvrtom razredu nisam išao na pripreme, ali profesorica mi je svojim zanimljivim načinom predavanja usadila ljubav prema psihologiji i prisjećanje njezinih satova mi je dosta pomoglo u učenju, navodi Jan.

Jan Horčička | foto: privatna arhiva/srednja.hr

Jan je na maturi još dobio pet iz Engleskog, Hrvatskog i Matematike četvorku, a iz Geografije, koju je 'pisao za rezervu' pa se baš i nije pripremao, trojku.

- Stopostotan rezultat nisam nužno očekivao, ali i nakon rješavanja prošlogodišnjih matura i pisanja ovogodišnje osjećao sam da je on moguć. Posebnu metodu nisam imao, učio sam iz školskog udžbenika i udžbenika specijaliziranog za pripreme za maturu, i to uglavnom po noći, pa i u sitne sate jer tada najbolje pamtim, kaže Jan.

Jakov: 'Očekivao sam stopostotni rezultat iz Kemije jer je to 'moj' predmet'

Jakov je, pak, bez greške riješio Kemiju, a na Fizici je imao samo bod manje od maksimuma. Pet je dobio i iz sva tri obvezna ispita.

- Iskreno, očekivao sam stopostotni rezultat iz Kemije jer je to 'moj' predmet. Šest godina kontinuiranog učenja napredne kemije i kvalitetne pripreme jednostavno su izgradile moju 'kemijsku intuiciju' do te razine da mi posebne pripreme za maturu nisu bile potrebne. Dan prije ispita samo sam ponovio nekoliko gradiva pretežito činjeničnog karaktera, da bih upamtio neke definicije i podatke koje 'ili znaš - ili ne znaš', kaže nam Jakov. Jakov Jurić| foto: privatna arhiva/srednja.hr

U skladu s ovim rezultatom, upisao je primijenjenu kemiju na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije. Ipak, priznaje, razmišljao je o strojarstvu i računarstvu, pa čak i o teologiji, ali se 'kemija uvijek vraćala kao neka stara ljubav'. Svojim radom u industriji, kaže, nada se pridonijeti kvaliteti života svoje zajednice i domovine. Kada je riječ o pripremi za maturu, Jakov kaže da su one krenule praktički otkako je sjeo u školske klupe, pogotovo u gimnaziji.

- Iz meni 'bitnih' predmeta nisam si dopuštao površno poznavanje gradiva i razmišljao sam dalje od toga da ostvarim dobru ocjenu. To je osobito istinito za kemiju, za koju sam osjetio da je moj način razmišljanja idealan. Smatram da su uvjeti u našoj gimnaziji, prvenstveno predani i odgovorni profesori, i više nego dovoljni za ostvarivanje ovakvih uspjeha i da se zato s lakoćom možemo i zaslužujemo ravnati s nekim prestižnim školama Hrvatske. Ovdje bih htio izraziti zahvalnost na svojoj mentorici, Kristini Bukvić, čije su akademske, ali i pedagoške vještine moje potencijale razvile do maksimuma. Od srca Vam hvala, profesorice, poručuje Jakov.

Sven: 'Rezultat je posljedica kontinuiranog rada'

Sven, koji je ostvario stopostotni rezultat, govori kako život u gradu puno manjem od Zagreba ili Splita, znači da učenici nisu imali dodatnu pomoć studenata PMF-a, ali zato ga je to naučilo kako da se samostalno priprema za natjecanja. To mu je onda dobro došlo i u pripremi za maturu, a nastavnici u školi poprilično su ih motivirali i na sudjelovanje u natjecanjima. Sven je, inače, i Fiziku i Engleski napisao za peticu, dok je na Hrvatskom dobio četvorku. Iako je imao direktan upis na PMF matematiku zbog sudjelovanja na državnom natjecanju, odlučio je upisati FER, među ostalim jer ga više zanima praktična primjena matematike i programiranje nego brojni teoremi i dokazi.

- Prije pisanja mature očekivao sam dobar rezultat zato što sam stare mature rješavao na visokoj razini, no nisam očekivao stopostotni rezultat zato što sam mislio da ću napraviti neku glupu grešku. Nakon mature i objave rješenja vidio sam da su mi svi odgovori točni pa sam samo čekao dan objave rezultata da vidim jesam li sve dobro ispunio na listu za odgovore, kaže Sven. Sven Džendžo| foto: privatna arhiva/srednja.hr

Dodaje kako nije išao na posebne pripreme, ali je rješavao ranije provedene mature i ponovio gradivo prijašnjih razreda pomoću udžbenika.

- Međutim, rekao bi da je rezultat posljedica kontinuiranog rada i u školi i kod kuće gdje sam se svake godine pripremao za županijska natjecanja i jednom i za državno natjecanje. Također, tijekom pripreme puno je pomogla potpora bližnjih, ističe Sven.

'U našem se školstvu prečesto tolerira prosječnost i ugnjetava potencijal'

Svoj četvorici postavili smo isto pitanje kao i ostalim najmaturantima – kada bi imali moć da u školstvu ili sustavu državne mature promijene barem jednu stvar, koja bi to bila.

- Smatram da se u našem školstvu prečesto tolerira prosječnost i ugnjetava potencijal. Ne znam konkretno kako, ali iskorijenio bih mentalitet lijenosti i ravnodušnosti prema poslu, osobito u školstvu, koje je temelj budućnosti naše domovine. Na neki bih način potaknuo profesore da se prema svojem poslu odnose kao prema svojem zvanju, nečemu što ih ispunjava, a ne nečemu što se 'treba obaviti', jer će onda njihovi učenici poprimiti taj mentalitet. Ako je odgoj i obrazovanje mladeži samo nešto 'što se obavlja', postoji li onda zvanje vrijedno našeg predanja?, pita se Jakov.

Filip smatra da je njegov odgovor poprilično očit – on bi ukinuo maturu!

- Zašto bi se na tisuće učenika trebalo mučiti tijekom svoga srednjoškolskog obrazovanja, ulagati neizmjeran trud, postizati svakojake ciljeve, slaviti velebne uspjehe i prebrođivati neuspjehe i utaživati hirove profesora te kurikuluma za to da ih jedan dan u šestome mjesecu, tik do cilja, svojom gordošću i napuhanošću sroza? Doista smatram da je način na koji se matura provodi štetan i nepotreban, uvodi se praktički vojna disciplina u raskalašen obrazovni sustav, groteska. Neka se učenicima i budućim brucošima dozvoli da se usredotoče na svoju sljedeću životnu etapu, pa makar ona zahtijevala prijemni ispit, koji mi se čini kao prirodnije rješenje provjere znanja učenika, veli Filip.

Natjecanje iz Psihologije ne postoji, a daroviti ovise o slobodnom vremenu nastavnika

Jan bi volio da se uvede natjecanje iz Psihologije, ono trenutno ne postoji.

- S obzirom na velik interes za studij Psihologije svake godine vjerujem da bi i interes za natjecanje bio velik i mislim da je šteta što je Psihologija jedan od rijetkih predmeta iz kojih ne postoji natjecanje, kaže Jan.

Sven smatra da školama nedostaje sadržaja za darovite učenike, pa bi ih uveo i u osnovne i srednje škole.

- I to zato da daroviti učenici ne moraju ovisiti o volji i žrtvovanju slobodnog vremena nastavnika i profesora da se s njima bave. Mislim da trenutni sustav dodatne nastave od 45 minuta tjedno nije dovoljan za bilo kakav ozbiljniji rad i napredak, smatra Sven.

A poruka koju sada već bivši učenici Gimnazije 'Fran Galović' u Koprivnici imaju za buduće generacije maturanata ukratko se može sažeti ovako: s učenjem počnite na vrijeme, ali nemojte biti pod prevelikim stresom.

- Budućim maturantima bih poručio da se ne trebaju previše stresirati oko mature. Nije bitno imati sve petice, već upisati željeni faks, i ne treba početi učiti godinu dana, pa ni pola godine prije, ali nije dobro ni ostaviti sve za zadnjih tjedan dana, poručuje maturant Jan.

Više tekstova o najmaturantima čitajte na poveznicama: