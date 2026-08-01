Luka je maturu iz Kemije riješio bez greške: 'Ni profesori ni učenici nemaju dovoljno slobode'

Najmaturant Luka Vučemilo iz Bjelovara imao je osiguran izravan upis na PMF, ali se maturu iz Kemije svejedno potrudio riješiti bez greške.

Državnu maturu iz Kemije ove je godine bez greške riješilo pet učenika. Među njima je i Luka Vučemilo iz Gimnazije Bjelovar. Nakon ispita nam je rekao da je bez dvojbe upisao Prirodoslovno-matetički fakultet u Zagrebu i to istraživački smjer na Kemijskom odsjeku - jer je upravo Kemija jedino čime se profesionalno želi baviti u životu.

Uz Kemiju od izbornih predmeta pisao je i Fiziku. Međutim Luka se nije odviše pripremao za ostale ispite, jer mu je zbog natjecanja bio osigurani izravan upis na fakultet. Priznaje nam da je iz Matematike dobio vrlo dobar, a iz ostalih predmeta trojku. Dodaje nam da ga ništa na maturi nije posebno iznenadilo i da je bilo otprilike težine kakvu je očekivao.

- Osjećao sam se izrazito sretno. Očekivao sam takve rezultate pa se nisam pretjerano iznenadio. Nisam očekivao da ću Kemiju riješiti u potpunosti točno, ali sam očekivao vrlo visok rezultat, komentira Luka.

Bio je treći na državnom iz Kemije

Za pripremu je riješio nekoliko prošlih matura kako bi se upoznao s izgledom ispita, a najteže mu je bilo pripremati se za Hrvatski. Kaže nam da misli da mu je znanje koje je stekao tijekom četiri godine školovanja pomoglo više od učenja ciljano za maturu. Svoje zavidno znanje iz Kemije pokazivao je redovito i na natjecanjima.

- Tijekom školovanja sve četiri godine sudjelovao sam na državnim natjecanjima iz Kemije. Ostvario sam razne rezultate, ali najponosniji sam na posljednji, odnosno na treće mjesto na državnom natjecanju iz Kemije.

Nastavak školovanja na PMF-u za Luku je logičan izbor. Kaže da se veseli studentskom životu i želi upoznati novu okolinu, kolege i profesore.

'Savjet bi bio da se ne stresiraju previše'

Pitali smo ga i o tome kako vidi naš obrazovni sustav, a kao glavni problem Luka je istaknuo njegovu tromost i to što, po njegovom sudu, ne dopušta promjene koje bi ga unaprijedile.

- Smatram da ni profesori ni učenici nemaju dovoljno slobode, odnosno mogućnosti, za razvijanje vlastitih vještina i interesa, dodao je Luka.

Što se tiče maturanata koji državnu maturu polažu na jesenskom roku ili iduće godine, ovaj najmaturant im savjetuje da se previše ne stresiraju.

- Moj savjet bio bi da se ne stresiraju previše oko mature. Ako su redovito učili tijekom školovanja, bit će im lako sve ponoviti, a ako nisu, još uvijek imaju vremena sve naučiti. Možda neće postići ocjenu 5, ali vjerujem da mogu ostvariti dobre rezultate, poručio je Luka.

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