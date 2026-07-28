U dvije škole prolazio s 5.0, 'rasturio' maturu pa upisao FER i Muzičku: 'Upao sam i na medicinu, ali ipak...'

Teo Milisavljević u MIOC-u i glazbenoj školi prolazio je s 5.0, briljirao je i na maturi, a studirat će na FER-u i Muzičkoj akademiji u Zagrebu.

I ovogodišnji ljetni rok mature iznjedrio je niz zanimljivih priča među najboljim maturantima, a jedna od onih koje se posebno ističu priča je Tea Milisavljevića. Teo je, naime, paralelno pohađao dvije srednje škole, XV. gimnaziju (MIOC) i glazbenu školu. Pa će i nastaviti u sličnom tonu – upisao je dva studija. Od jeseni tako postaje student Fakulteta elektrotehnike i računarstva (FER) u Zagrebu i Muzičke akademije, smjera klavir.

Za svoja postignuća na državnoj maturi dobio je protekli tjedan i nagradu u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih. Naime, višu razinu Matematike riješio je sa stopostotnim rezultatom, na Hrvatskom je imao postotak riješenosti 95,45, s tim da je esej napisao bez greške. Jednu je grešku imao na Fizici (98,33 posto) dok je na Kemiji ostvario rezultat od 95,71 posto. Ako se izuzmu kandidati koji su imali izravan upis na FER, primjerice zbog rezultata na natjecanjima, Teo je prvi na listi za upis tog fakulteta.

- Znao sam da sam dobro riješio mature, pogotovo matematiku i fiziku koje su najvažnije za upis na FER, te da ću vjerojatno biti visoko rangiran, ali sam se ugodno iznenadio kad sam vidio da sam 1. na listi među maturantima koji nisu imali pravo izravnog upisa, kaže Teo za srednja.hr.

Nije išao na pripreme jer je kontinuirano učio cijelu srednju

FER je za Tea nekako bio prirodan nastavak obrazovanja jer je tijekom srednje škole razvio izraženo zanimanje za matematiku i fiziku te se poprilično zainteresirao za njihovu primjenu.

Na posebne pripreme za maturu nije išao, kaže, jer je tijekom srednje škole kontinuirano učio i to s razumijevanjem.

- Trebao sam se jedino podsjetiti gradiva iz nižih razreda. Iako je ove godine matura iz Engleskog po mojem i mišljenju mnogih bila iznadprosječno teška, smatram da je ipak matura iz Hrvatskog najkompleksnija jer uz test sadržava i esej i sažetak te se piše dva dana, navodi Teo.

U obje škole prolazio je s 5.0 i upisao dva faksa

Kako smo i istaknuli u uvodu, Teo je uz FER upisao i Muzičku akademiju. Pitamo ga i vjeruje li da će moći uskladiti oba studija kao što je usklađivao dvije škole.

- Muzičku akademiju upisao sam zbog ljubavi prema glazbi i sviranju klavira te se nakon završene srednje glazbene škole jednostavno nisam mogao pomiriti s tim da je to kraj mog glazbenog obrazovanja. Jedino sam se pribojavao prijemnog ispita koji je vrlo zahtjevan i nosi većinu bodova za upis te sam bio zadovoljan kad sam vidio da sam prošao. Budući da sam dosad i u MIOC-u i u glazbenoj redovito prolazio s 5.00 te sam bez problema usklađivao dvije srednje škole i zahtjevan raspored, vjerujem da ću to moći i na faksu, pogotovo zato što sam i dalje snažno motiviran, naglašava Teo.

Na prvi pogled elektrotehnika i računarstvo i glazba, reći će mnogi, nemaju puno veze. Tea pitamo što ga privlači jednom, a što drugom. - Imam puno interesnih područja, a posebno za STEM predmete i za glazbu. Iako se na prvu čini da su vrlo udaljena područja, smatram da to dvoje odlično ide jedno uz drugo, što uostalom i moj primjer pokazuje. Razvijaju različite vještine, ali bih rekao da se nadopunjuju, odnosno da mi glazba pomaže u memoriranju pojmova, a logika i smirenost pri sviranju. Ako me ponekad umori jedno od tog dvoje, mogu se okrenuti ovom drugom i obrnuto, kaže Teo.

Maturanti se trebaju koncentrirati na ona područja koja ih interesiraju

Naše školstvo ima prostora za napredak, a Teo smatra da bi učenici trebali više 'raditi na praktičnim problemima, a manje učiti suhoparne informacije iz knjiga.'

- Što se tiče matura, mislim da je nužno svima osigurati jednake uvjete zbog toga što se radi o najvažnijim testovima u obrazovanju. Ja tako, na primjer, ni na jednoj maturi nisam imao klimu, a zna se da ljetna vrućina itekako utječe na koncentraciju te netko može zbog toga ostvariti lošiji rezultat neovisno o znanju, što ga posljedično može koštati upisa na faks, kaže Teo.

Praznici traju još neko vrijeme, a početkom rujna u klupe sjeda nova generacija maturanata. Već u prvom polugodištu, od prosinca, prijavljivat će ispite mature i razdoblje do mature za mnoge će 'proletjeti'. Tea za kraj pitamo i ima li kakvu poruku za buduće maturante.

- Mislim da se trebaju koncentrirati na ona područja koja ih interesiraju. Dobri rezultati se postižu kad radite ono što volite. Također, isplati se barem u četvrtom srednje, ako prije nisu, sjesti za stol i stvarno potruditi se da dobro napišu mature ili prijemni kako bi upisali željeni faks jer im je to usmjerenje za budući život. Naravno, ne smije se nikad forsirati i pretjerivati jer od toga nema koristi, nego biti realan i raditi u skladu s vlastitim mogućnostima, zaključuje Teo.

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