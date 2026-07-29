Fran je za uspjeh na maturi dobio 5.000 eura: Ima dobar savjet za buduće maturante

Fran Đurkan iz Gimnazije Sesvete osvojio je nagradu za maturanta koji najbolje napiše ispite iz Hrvatskog jezika i Povijesti. Upisao je Politologiju.

Zbog uspjeha na državnoj maturi Fran Đurkan, maturant Gimnazije Sesvete, osvojio je Nagradu dr. Ante Žužul u iznosu od 5.000 eura. Riječ je o kategoriji nagrade za maturanta koji najbolje napiše ispite iz Hrvatskog jezika i Povijesti. Fran je ispit iz Hrvatskog riješio s 97 posto točnosti, a iz Povijesti s 88 posto.

- Ne mogu iskreno reći da nisam očekivao ovakve rezultate, bio sam pripremljen za maturu i nakon više mjeseci učenja za tu jednu provjeru, odnosno četiri predmeta, ne bih bio zadovoljan s gorim rezultatom. Naravno, najviše sam osjećao dugo iščekivano olakšanje i zadovoljstvo što je matura napokon svladana. Pisao sam obavezne predmete na A razini (Engleski jezik i Matematiku), a kao izborni predmet odabrao sam Povijest. Iz Hrvatskog sam ostvario 97 posto riješenosti, a na ostalim predmetima 88/89 posto, kaže Fran.

Na natjecanjima iz povijesti sudjelovao je svake godine

Iz Hrvatskog i Matematike išao je na pripreme, a općenito se za pripremu svih ispita koristio skriptama i rješavanjem starih matura.

- Najveći sam trud uložio u Matematiku, velikim dijelom zbog toga što ona zahtijeva najviše rješavanja zadataka, shvaćanja i konceptualnog znanja, dok je za ostale predmete uglavnom potrebno 'štrebanje'. Savjetujem budućim maturantima da, ako im je uspjeh na određenom predmetu potreban, prije svega budu sigurni da ih taj predmet zanima barem u nekoj mjeri. Najlakše je učiti one predmete koji nas fasciniraju i njihovo učenje nije potpuno monotono. Nakon toga, potrebno je pristupiti predmetu kao da ga je moguće shvatiti, čak potpuno njime ovladati; nije moguće naučiti ono što smo već predodredili kao nemoguće i previše teško. Mogu savjetovati da, ako vam je predmet važan na maturi, možete biti uspješniji samo učenjem. Vjerojatno znate oblik učenja koji za vas najbolje funkcionira - iskoristite vrijeme koje imate i tim oblikom naučite koliko god stignete, savjetuje Fran.

Za pripremu mature iz Povijesti zasigurno su mu pomogla i natjecanja, na kojima je sudjelovao svake godine. Najzahtjevnija matura bila mu je iz Matematike. Vjeruje da je kod svih isto - da se među najzahtjevnijim predmetima nalaze Matematika na A razini te Fizika i Kemija.

- Sretan sam što sam odabrao fakultet koji za upis ne traži ta dva predmeta, ali Matematika mi je bila neizbježna kao obavezni predmet. Ona zahtijeva znatno više truda, veće ulaganje vremena, a često ju je nemoguće shvatiti bez pomoći. Također, odabrao sam fakultete koji se bave područjima društvenih znanosti i zbog toga mi je povremeno falilo uvjerenje u zanimljivost tog predmeta koje preporučujem budućim maturantima, a ključno je za motivaciju, navodi Fran.

Matura 2026. zahtjevnija nego prethodne?

Dodaje da ga je većina ispita iznenadila. Smatra da su određena pitanja i tekstovi na više predmeta bili 'potpuno neusporedivi sa zadacima s prošlih matura'.

- Bili su teži za razumjeti, a pitanja dvosmislena ili 'trik-pitanja', dugački i zastarjeli tekstovi, dok je očekivanje usvojenosti dijela ispitivanog gradiva bio nerealan na razini cijele države, posebno zbog različitih tipova srednjih škola iz kojih maturanti dolaze, smatra Fran.

Smatra da hrvatski obrazovni sustav stvara velik broj ljudi koji su istinski stručnjaci u svojim poljima te da je u njega uključen velik broj nastavnika koji su svojim trudom neizostavan dio obrazovanja tih budućih stručnjaka. Ipak, smatra i da u njemu postoji iznimno velik prostor za poboljšanje, 'zbog toga što je put do uspjeha mladim ljudima često pun nepotrebnih poteškoća'.

- Smatra da je znanje koje se očekuje na srednjoškolskoj razini, posebno u općim gimnazijama, suviše široko i njegova većina neće biti od koristi budućim radnicima i studentima osim u iznimno rijetkim studijima. Smatram da se vrijeme mladih ljudi može iskoristiti učinkovitije, da je moguće uvesti neki oblik određenja ranije, a ne tek nakon završetka srednje škole, da je moguće motivirati mlade ljude i da je motivacija ono čega im najviše fali. Smatram i da se njihova uspješnost ne može mjeriti strogim, brojčanim kriterijima, ističe Fran.

Politologija, pravo ili povijest?

Upisao je studij politologije na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu. Zanimaju ga društvene i humanističke znanosti te na tome, kaže, želi temeljiti studij i karijeru.

- Konkretno, odabrao sam politologiju iako su pravo i povijest bile vrlo blizu da postanu moj prvi odabir, zbog toga što me ona kao polje proučavanja više privlači, kao i događanja u svijetu općenito, na društvenoj, političkoj i geopolitičkoj razini, a uz to ovaj fakultet otvara širok spektar mogućnosti vezanih uz te interese. Veselim se studentskom životu iako će to biti velika promjena. Očekujem da će studiranje donijeti velik broj novih iskustava i suočiti me s područjima koja me zaista zanimaju, a do sad im nisam imao pristup na toj razini, objašnjava Fran.

Budućim maturantima poručuje da zanemare stres oko ovih ispita.

- Ne mogu reći maturantima da ne osjećaju stres zbog mature jer će ga svatko u nekom trenu osjetiti. Umjesto da ga pokušavaju zanemariti, mogu im poručiti da ga pokušaju zaobići što ranijim suočavanjem s maturom i predmetima koji su im zaista potrebni. Nema razloga da zanemare društveni život do prolaska mature, osobito zbog toga što je vrijeme potpuno moguće organizirati na način da se sve stigne, ako se unaprijed planira. Odabir fakulteta također ne mora predstavljati izvor stresa, i nadam se da veći broj maturanata tome izboru može prići kao dijelu obrazovanja u kojem se mogu okrenuti svojim interesima, zaključuje Fran.

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