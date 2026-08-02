Logopedija je bila hit među maturantima, a njih dvije prve su na rang-listi: 'Treba 'zagrijati stolicu''

Mirjam Zrnić prva je na listi za logopediju u Zagrebu, a Ana Magdalena Sučić na onoj za studij u Splitu. Obje kažu - iznenadilo ih je to.

U prvim mjesecima prijava na studijske programe, uoči mature i prijemnih za upise, drugi najpoželjniji studij nakon glume bila je logopedija na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu. Taj fakultet studij logopedije izvodi u dva grada, Zagrebu i Splitu. Velika konkurencija na upisima znači samo jedno – studij mogu upisati oni koji su bili izrazito marljivi čitavu srednju školu i briljirali na maturi.

Kad se podvuče crta, prve na rang-listama bile su Mirjam Zrnić za studij logopedije u Zagrebu i Ana Magdalena Sučić za upis studija logopedije u Splitu. Mirjam je s odličnim ocjenama završila Nadbiskupsku klasičnu gimnaziju s pravom javnosti u Zagrebu, a Ana Magdalena II. gimnaziju u Splitu. Obje kažu - prvo mjesto na rang-listi ih je iznenadilo.

- Na kraju trećeg razreda počela sam ozbiljnije razmišljati o tome što želim upisati. Znala sam da se želim usmjeriti prema društvenim znanostima pa sam počela istraživati specifičnosti svega što me privlačilo. Logopedija mi se nametnula kao logičan izbor jer spaja puno mojih interesa na dinamičan način. Spoj rada s ljudima, jezika i zdravstva koji pruža pregršt mogućnosti za zaposlenje bio je upravo ono što sam tražila. Prvo mjesto na rang-listi me baš iznenadilo. Znala sam da sam dobro napisala mature, ali nisam očekivala taj plasman, kaže nam Mirjam.

'Za logopediju sam se odlučila prvenstveno zbog rada s djecom'

Mirjam je na maturi je polagala sve obvezne ispite na višoj razini i Psihologiju kao izborni ispit. Kaže da joj je Matematiku bilo bitno samo položiti i na nju se nije fokusirala, dok je sve ostale predmete napisala za odličan s preko 90 posto točnosti. Ana Magdalena odličan je također dobila iz Psihologije, Hrvatskog i Engleskog, dok je na osnovnoj razini Matematike ostvarila ocjenu dobar.

- Za logopediju sam se odlučila prvenstveno zbog rada s djecom. Oduvijek sam željela raditi posao u kojem mogu nekome pomoći, a posebno me privuklo to što kao logoped možeš svojim radom doprinijeti djetetovu razvoju i na neki mu način olakšati odrastanje. Prvo mjesto na rang-listi me stvarno jako iznenadilo. Naravno da mi je bilo drago, ali iskreno, nije mi bilo važno koja sam na rang-listi, nego da upišem željeni fakultet. Mislim da izboriti mjesto na rang-listi za logopediju nije toliko zahtjevno koliko se na prvu čini ako si spreman uložiti trud i ozbiljno pristupiti učenju. Treba 'zagrijati stolicu' i dobro organizirati svoje vrijeme. Najveći izazov bio mi je prijemni ispit, više zbog straha od nepoznatog. Međutim, čim sam došla na prijemni i vidjela koliko su logopedinje ljubazne i nasmijane, trema je odmah nestala i sve je bilo puno lakše, kaže Ana Magdalena.

Ključ je u kontinuiranom učenju

Mirjam ističe da se nije osjećala kao da se mora izboriti za vrh rang-liste, cilj joj je bio samo ući u kvotu upisanih na logopediji. Jer je mjesta malo - u Zagrebu 50, Splitu 25 - a interes je velik.

- Mislim da sam se zapravo kroz četiri godine srednje škole naprezala za to znanje koje mi je u konačnici poslužilo da ostvarim rezultat, kaže Mirjam.

A kako je uopće izgledala njihova priprema za maturu? Obje naše sugovornice zapravo imaju sličan recept za uspjeh.

- Pripremala sam se redovitim radom i učenjem tijekom cijelog srednjoškolskog obrazovanja i pojačanim ponavljanjem krajem četvrtog razreda. Budućim maturantima koji žele upisati logopediju savjetovala bih samo da budu redoviti i da vjeruju u svoje znanje jer su dobri rezultati samo posljedica njihova rada i truda kroz godine, poručuje Mirjam.

Ana Magdalena ističe da se tijekom četvrtog razreda najviše fokusirala na redovito praćenje nastave i gradivo koje su obrađivali u školi, a vikendom je išla na pripreme za maturu koje su joj pomogle prisjetiti se gradiva iz prethodnih razreda.

- Osobno najbolje funkcioniram pod pritiskom, pa sam ozbiljne pripreme započela tek krajem svibnja, nakon završetka škole, kada sam učila po cijele dane. Budućim maturantima bih savjetovala da vjeruju u sebe i da od početka misle pozitivno. Isto tako, dan prije mature bitno je dobro se odmoriti i naspavati, kako bi ujutro stres bio manji, a glava bistrija. To je stresno razdoblje koje stvarno brzo prođe, a kad završi, shvatite da nije ništa strašno, zaključuje Ana Magdalena.

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