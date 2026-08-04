Nina je prva na listi za upis KiF-a: 'Nisam osoba koja bi mogla pola dana provesti sjedeći u uredu'

Maturantica Gimnazije Pula, Nina Rojnić, od osnovne se škole bavi odbojkom, a prva je na listi za upis kineziologije na KiF-u u Zagrebu.

Za 420 maturanata, nakon što su okončani ispiti državne mature, studij kineziologije na Kineziološkom fakultetu u Zagrebu (KiF) bio je prvi izbor. No, mjesta je bilo za njih samo 250, a da bi upisali ovaj studij, moraju biti uspješni na višesatnom prijemnom ispitu. Nakon što su sredinom srpnja izašle rang-liste upisa na studije, odbojkašica Nina Rojnić iz Gimnazije Pula imala je itekako razloga za slavlje – bila je na vrhu liste za upis kineziologije na zagrebačkom KiF-u.

- Jednostavno nisam vjerovala, stvarno sam pomislila da je greška u sustavu i onda sam ponovo nekoliko puta ušla u sustav da provjerim. Kad sam se uvjerila bila sam tako sretna da sam počela plakati od sreće, ne mogu opisati taj osjećaj ponosa, zadovoljstva i sreće, započinje Nina.

Za prijemni se pripremala od veljače, a na maturi najviše učila za Hrvatski

Rad i trud ono su što je Ninu dovelo do ovog uspjeha. Prepričava nam da se za sam prijemni počela pripremati još u veljači. Da pojasnimo, taj prijemni obuhvaća provjeru znanja plivanja i provjeru specifičnih motoričkih znanja u raznim sportovima – od atletike preko košarke i nogometa pa sve do odbojke. Nina je išla na pripreme kod svog trenera odbojke, Gorana Jovanovića.

- Pripreme smo imali svaki drugi vikend po dva sata, a kada je završila nastava trenirali smo tri puta tjedno. Znala sam se s ekipom s priprema nalaziti na sportskim terenima gdje smo pokušavali ispraviti lošije elemente. Više je to bilo glupiranje i zabava ali sigurno nam je pomoglo da lakše prođemo nama teže sportove, opisuje Nina.

Nina je zadovoljna i time kako je napisala državnu maturu. Iz Hrvatskog i Engleskog na A razini dobila je četvorku, a iz Matematike na osnovnoj peticu.

'Odbojka me puno toga naučila, nisam osoba koja bi mogla pola dana provesti sjedeći u uredu'

Odbojkom se bavi još od početka osnovne škole. Kaže da je taj sport veliki dio nje i da je ne trenira, sigurno ne bi bila osoba koja je danas.

- Puno me toga naučila. Znači mi jako puno i voljela bih da što duže ostane dio moje svakodnevice, jer mi osim sreće i zadovoljstva donosi i nova prijateljstva te sam kroz nju naučila neke vrlo važne životne lekcije. Odbojka i je prvi razlog zašto želim ići na KIF, a sport je moj život. Da se ne bavim odbojkom sigurno ne bih naučila što sve mogu postići disciplinom i upornošću, mislim da je to jako važno. Imala sam sreće pa su svi moji treneri bili i izvrsni pedagozi i motivatori, te je želja za napretkom još uvijek prisutna. Svakako da je moj zadnji trener Goran u posljednjih pet godina najvećim dijelom zaslužan za odabir mojeg životnog puta. Uspjesi i porazi, te kontinuirano traženje da budem bolja u meni su očito kreirali genski zapisanu crtu sportašice, smatra Nina.

Zato je i odabrala studij na Kineziološkom fakultetu, jer bi se voljela sportom baviti cijeli život.

Savjet za maturante

Za kraj je pitamo i koji bi savjet dala budućim maturantima koji žele ostvariti odličan rezultat na maturi i upisati željeni fakultet.

- Jako nezahvalno pitanje, jer se ne smatram kompetentnom za davati savjete jednoj tako širokoj masi maturanata. Meni je svakako pomoglo to što sam od prvih srednjoškolskih dana znala što želim, i prilikom odabira predmeta mature sve je bilo podređeno cilju KIF-a. Naravno da je kontinuirano učenje u svim razredima olakšalo pripremu mature, a podrška trenera, roditelja i profesora bila ključna u težim situacijama. Zaključila bih da je odluka o upisu na željeni fakultet, a time i fokus na ključne predmete meni bio najvažniji, a to se vratilo ostvarenjem mojih snova, zaključuje Nina.

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