Izlazite na maturu u kolovozu? Istječe najvažniji rok, pripazite i na ispite koje niste sami prijavili

Ponovno idete na maturu? Evo koji će vam se rezultat računati za upis na faks
Na drugi rok mature mogu izaći i oni koji su je položili. Prilikom rangiranja za upis studija u obzir se uzima bolji rezultat u kalendarskoj godini.
14:00 9 d 20.07.2026
29. srpanj 2026.
Ove srijede istječe rok za prijavu mature u jesenskom roku, a naknadna prijava moguća je isključivo uz opravdani razlog.
Bilo da žele 'popraviti' ocjenu, nisu položili neki ispit ili jednostavno prvi puta polagati maturu, kandidati mogu koristiti drugi ovogodišnji rok tih ispita koji započinje u kolovozu. Vodič za jesenski rok dostupan je na poveznici. Prijave ispita za njega završavaju ove srijede, a svi pristupnici ispite mature prijavljuju putem sustava Postani student.
Nakon što istekne redoviti rok za prijave, moguća je i naknadna prijava i to do 4. kolovoza. No, valja naglasiti da je ispite moguće naknadno prijaviti samo ako ste redoviti rok propustili iz opravdanog razloga. Ako ste imali takav razlog, morate ga dokazati vjerodostojnom dokumentacijom, primjerice liječničkom ako je riječ o bolesti.
- Redoviti učenici koji su ove školske godine završili četvrti/peti razred u srednjim školama u Republici Hrvatskoj, zamolbu s odgovarajućom dokumentacijom za naknadnu prijavu ispita predaju Školskom ispitnom povjerenstvu u školi, koje donosi odluku i o tome obavještava učenika i Centar. Ostali pristupnici popunjeni obrazac zamolbe sa skeniranom odgovarajućom dokumentacijom kojom se dokazuje nemogućnost prijave ispita za vrijeme prijavnoga roka dostavljaju Centru putem e-pošte [email protected]. Centar donosi odluku o kojoj obavještava pristupnika o statusu ispita putem e-pošte, stoji u uputama u sustavu Postani student.
Kada je, pak, riječ o promjeni ispita ili razine ispita, i to je moguće obaviti do 4. kolovoza.
- Redoviti učenici koji su ove školske godine završili četvrti/peti razred u srednjim školama u Republici Hrvatskoj promjenu ispita/promjenu razine ispita prijavljuju ispitnom koordinatoru, o čemu odluku donosi Školsko ispitno povjerenstvo i o tome obavještava učenika i Centar. Ostali pristupnici popunjeni obrazac zamolbe za promjenu ispita/promjenu razine ispita dostavljaju Centru putem e-pošte [email protected]. Centar donosi odluku o kojoj obavještava pristupnika putem e-pošte, stoji u uputama za matruante. Za odjavu ispita, koja je moguća isto do 4. kolovoza, kandidati moraju popuniti obrazac odjave i poslati putem e-pošte [email protected], stoji u uputama za kandidate, dok se svi obrasci mogu pronaći na poveznicama:
Ponovno idete na maturu? Evo koji će vam se rezultat računati za upis na faks
Na drugi rok mature mogu izaći i oni koji su je položili. Prilikom rangiranja za upis studija u obzir se uzima bolji rezultat u kalendarskoj godini.
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Osim na rokove, kandidati moraju obratiti pažnju na još jednu stvar, prvenstveno ako osim pisanja mature i upisuju studij u jesenskom roku. Naime, prijavom studijskoga programa sustav može automatski prijaviti ispite državne mature ako ih pristupnik već samostalno nije prijavio, a u svrhu zadovoljavanja uvjeta za rangiranje i upis na prijavljeni studijski program.
- Brisanjem studijskoga programa ne brišu se ispiti državne mature i zato je važno nakon brisanja studijskoga programa provjeriti prijavljene ispite državne mature. U vrijeme propisanoga roka prijave ispita državne mature pristupnici trebaju samostalno brisati prijavljene ispite državne mature koje je sustav automatski prijavio, a pristupnik ih ne želi pisati, stoji u uputama.
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Onima koji moraju platiti izlazak na drugi rok to je nakon prijave ispita vidljivo u sustavu Postani student, pored svakog prijavljenog ispita pod poveznicom Moj odabir i na poveznici Moji podatci/Zaduženja i uplate. Ondje su vidljivi i podaci koje je nužno upisati na uplatnicu, a nije moguće s vlastitim pozivom na broj odobrenja uplatiti ispit drugoga pristupnika, niti od drugoga pristupnika prepisati poziv na broj.
- Redoviti učenici i hrvatski državljani koji izvan Republike Hrvatske završavaju završni razred srednjeg obrazovanja (usporedivog s najmanje četverogodišnjim srednjim obrazovanjem u Republici Hrvatskoj) koji na prvome roku nisu ostvarili pozitivan rezultat jednog ili više ispita državne mature, imaju mogućnost besplatnoga polaganja ispita državne mature na drugom roku. Redoviti učenici koji radi ostvarivanja boljeg rezultata na ispitu ponovo prijavljuju već položene ispite u istoj ili sljedećoj kalendarskoj godini, obveznici su plaćanja za novo polaganje ispita. Ostali pristupnici koji su četverogodišnje/petogodišnje srednjoškolsko obrazovanje završili od šk. 2009./2010. do 2024./2025. godine u srednjim školama RH, svi koji su srednje obrazovanje završili prije 2010. godine, svi iz sustava obrazovanja odraslih i svi koji su srednje obrazovanje završili izvan RH, a prijavljuju ispite državne mature, obveznici su plaćanja ispita državne mature, stoji u uputama u Postani student.
Rok za uplatu je 4. kolovoza do 23:59 sati, a uplate koje budu izvršene nakon toga neće biti prihvaćene jer ih sustav nije u mogućnosti evidentirati.
- Centru nije potrebno slati presliku uplatnice, osim u slučajevima kada uplata nije evidentirana u sustavu nakon pet dana, stoji u uputama za kandidate koji izlaze na drugi rok mature.
Podsjetimo, na fakultetima je ostalo preko 15 tisuća praznih mjesta, a gdje sve, možete doznati na linku.
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