Besplatne online pripreme za jesenski rok mature: Sveučilište organizira 27 školskih sati

Sveučilište UNIPU ponovo organizira besplatne online pripreme, ali ovaj put za jesenski rok mature. Maturante se priprema za gradivo iz tri predmeta.

Nakon uspješno održana dva ciklusa besplatnih priprema za državnu maturu u ljetnom roku, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli organizira novi ciklus priprema za pristupnike koji će državnu maturu polagati u jesenskom roku. Program obuhvaća ponavljanje gradiva iz Hrvatskog jezika, Matematike i Engleskog jezika.

Pripreme će se održavati od 17. do 28. kolovoza putem platforme Microsoft Teams, a za svaki predmet pripreme traju tri dana, po tri školska sata dnevno. Sveučilište Jurja Dobrile u Puli ostvarilo je najbolje upisne rezultate u posljednje tri godine, a kandidatima koji svoj studij traže u jesenskom roku nudi 801 slobodno mjesto na gotovo svim studijima.

Pula nudi spoj kvalitetnog studija, modernog kampusa (u bivšoj Mornaričkoj bolnici), studentskog života uz more i bogatu povijest. Ovdje studiraš s pogledom na Jadran, u gradu Arene, festivala i opuštenog mediteranskog ritma. A onima koji ne mogu ili ne žele seliti, UNIPU nudi i studije koji se u cijelosti izvode online. Sveučilište u Puli organizira i besplatne tečajeve mature za jesenski rok - pratite stranice www.unipu.hr. Učenje za maturu | Foto: Canva

Besplatne pripreme za maturu

Program je otvoren svima koji žele ponoviti gradivo prije ispita, a prijava je u potpunosti besplatna i neobvezujuća. Sudionici se mogu prijaviti za jedan ili više predmeta. Svi zainteresirani mogu se prijaviti putem Google obrasca dostupnog na sljedećoj poveznici: https://forms.gle/2yuoUy7HNHNom6HV9.

Po uspješnoj prijavi, sudionici će zaprimiti potvrdu o sudjelovanju te podsjetnike sedam dana i jedan dan prije početka priprema.

Prilikom prijave kandidati imaju mogućnost upisati pitanja vezana uz gradivo ili predložiti područja i teme koje bi željeli dodatno obraditi tijekom priprema. Prikupljene informacije bit će proslijeđene profesoricama koje provode pripreme kako bi tijekom nastave odgovorile na pitanja sudionika i, prema mogućnostima, dodatnu pozornost posvetile traženim temama.

Uz pripreme za jesenski rok, Sveučilište kandidatima omogućuje i pristup snimkama iz prethodnih ciklusa priprema za državnu maturu. Pristup snimkama može se zatražiti prilikom prijave. Online pripreme | Foto: Canva

Detaljan raspored

Ciklus ponavljanja gradiva za jesenski rok državne mature, 17. – 28. kolovoza 2026. | RASPORED:

datum dan predmet broj sati vrijeme 17.8. ponedjeljak hrvatski jezik 3 10.00–12.25 18.8. utorak hrvatski jezik 3 10.00–12.25 19.8. srijeda hrvatski jezik 3 15.45–18.10 20.8. četvrtak engleski jezik 3 15.45–18.10 21.8. petak engleski jezik 3 15.45–18.10 24.8. ponedjeljak engleski jezik 3 15.45–18.10 26.8. srijeda matematika 3 15.45–18.10 27.8. četvrtak matematika 3 15.45–18.10 28.8. petak matematika 3 15.45–18.10

Koji se studiji mogu upisati u jesenskom roku?

Pulsko sveučilište ove godine bilježi najbolje upisne rezultate u posljednje tri godine. Pravo upisa u ljetnom roku ostvarilo je 608 kandidata, 22,3 posto više nego 2024. godine, a kao prvi izbor UNIPU je naveo 731 kandidat - broj koji raste treću godinu zaredom. Za slobodna upisna mjesta vidi dokument dolje.

Studiranje u Puli

Studiranje na UNIPU u praksi znači nastavu u manjim grupama i neposredniji kontakt s nastavnicima - okruženje u kojem se lakše gradi znanje, mreža poznanstava i put prema praksi i prvom poslu. Studenti imaju priliku povezati se s lokalnim poslodavcima u IT-u, turizmu, zdravstvu, kulturi i plavom gospodarstvu, a kroz Erasmus+ i međunarodne suradnje steći iskustvo i izvan Hrvatske.

Uz to dolazi i život koji manji studentski grad nudi: more i plaže na dohvat ruke, Arena, festivali i opušteni mediteranski ritam. Moderni kampus u bivšoj Mornaričkoj bolnici, studentski dom i restoran blizu središta grada čine svakodnevicu jednostavnom, a ljeti Pula postaje jedno od najživljih mjesta na Jadranu. Za one koji studiraju izvan Pule dostupan je smještaj u studentskom domu, uz standardna studentska prava i subvencije - a tko ne može ili ne želi seliti, može birati i studije koji se u cijelosti izvode online.

Rokovi i prijave

Popis svih studija sa slobodnim mjestima i detalji o upisima dostupni su u dokumentu priloženom ovoj objavi. Upisi na Sveučilištu u Puli odvijaju se online preko aplikacije.

Prijave za jesenski rok podnose se putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava na visoka učilišta (www.postani-student.hr), a sve informacije o upisima dostupne su na mrežnim stranicama Sveučilišta (studiraj.unipu.hr), email: [email protected] i po sastavnicama (https://www.unipu.hr/upisi/informacije_o_upisima).

Rokovi i osnovne informacije: