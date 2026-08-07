Sven na maturi iz Matematike nije imao grešku, no istaknuo je propust: 'Pripremao sam se na pogrešan način'

Najmaturant Sven Todorović iz Prirodoslovne škole Vladimira Preloga u Zagrebu na ispitiu iz Fizike imao je samo dvije greške, a upisao je PMF.

Sven Todorović iz Prirodoslovne škole Vladimira Preloga u Zagrebu maturu iz Matematike na višoj razini riješio je bez greške. Bio je veoma blizu da to postigne i na Fizici, gdje je imao samo dvije greške, a i Engleski je napisao za 5. Jedino je iz Hrvatskog imao četiri, što između ostalog pripisuje to da je to bila prva matura, pa se još nije priviknuo pisati ispit tri sata u komadu.

- Nije bilo velikih iznenađenja kada je riječ o rezultatima. Profesori su nas za nju pripremali tijekom sve četiri godine školovanja, pa nije bilo mnogo toga što bi me moglo iznenaditi. Iznenadio me jedino Hrvatski jezik jer sam očekivao nešto bolji rezultat, iako nisam očekivao ocjenu 5. S druge strane, rezultat iz Engleskog jezika ugodno me iznenadio, priča nam Sven.

Hrvatski mu je bio najteži jer je bio prvi ispit

Kaže da nije imao mnogo vremena za pripremu mature jer još od travnja sudjeluje na brojnim natjecanjima, ne samo iz znanja, već i u sportskom penjanju. Ono što se stigao pripremati, uglavnom je rješavao ispite iz prethodnih godina.

- Za Hrvatski jezik prošao sam i knjigu 'Od riječi do riječi', koja sustavno obrađuje cjelokupno gradivo, a za Fiziku sam ponovio teoriju iz 'Plave zbirke'. Ipak, rekao bih da sam tijekom nastave stekao vrlo dobru podlogu pa nisam morao mnogo učiti samostalno. Najzahtjevniji predmet bio mi je Hrvatski jezik, ne toliko zbog samog gradiva koliko zato što je bio prvi ispit pa se još nisam prilagodio načinu pisanja državne mature, komentirao je Sven. Sven Todorović | Foto: Privatna arhiva

Upisao je Matematiku na PMF-u

U srednjoj je išao na puno natjecanja, a do državne je razine došao iz Matematike (B varijanta), Kemije i Fizike. Uz to je bio na županijskim natjecanjima iz Hrvatskog, Njemačkog i Latinskog. U trećem razredu na državnom iz Matematike osvojio je drugo mjesto. Uz sve to sudjelovao je i na brojnim natjecanjima u sportskom penjanju. Iako su njegovi interesi bili jako široki, Sven je još od osnovne škole znao da se želi baviti STEM područjem, no tijekom srednje se odlučio da ga najviše zanimaju matematika i fizika.

- Na kraju sam upisao studij Matematike na PMF-u u Zagrebu, iako sam sve do državne mature mislio da ću upisati fiziku. Shvatio sam da još nisam potpuno siguran čime se želim baviti u budućnosti, a matematika mi, kao šire područje, pruža veću fleksibilnost i više mogućnosti, komentirao je Sven.

Kaže da se veseli studentskom život, a u razgovoru s nama prisjetio se i da mu mama odmalena govori da je to najljepše razdoblje u životu jer imaš puno vremena, upoznaješ mnogo ljudi i učiš ono što voliš. Kaže da stoga od tog razdoblja ima velika očekivanja.

'Samo poznavanje činjenica ne čini nekoga stručnjakom'

Nakon razgovora o planovima za budućnost, pitali smo ga i što misli o našem obrazovnom sustavu. Kaže da je primijetio da se u gimnazijama naglasak stavlja na teoriju, dok on misli da bi bilo bolje da fokus bude na razumijevanju i praktičnoj primjeni znanja.

- Samo poznavanje činjenica ne čini nekoga stručnjakom; mnogo su važniji razumijevanje, povezivanje stečenog znanja i kritičko promišljanje. Upravo primjena znanja vodi do dubljeg razumijevanja, pa bi bilo korisno učenicima omogućiti više praktične nastave. U tom je pogledu moja škola bila dobro organizirana jer smo imali praktičnu nastavu iz Kemije, Biologije i Fizike, a i ostali profesori naglašavali su da je razumijevanje važnije od pukog pamćenja činjenica, komentirao je Sven.

Misli da maturanti iz matematičkih gimnazija imaju prednost

Budući da je ispit iz Matematike riješio bez greške, pitali smo ga smatra li da bi se ubuduće ti ispiti trebali pisati na jednoj razini, kao što je najavljivano za vrijeme kad učenici strukovnih škola koji pohađaju modularnu nastavu budu maturanti. Međutim Sven naglašava da nije razlika samo u gimnazijama i strukovnim školama, već i matematičkim gimnazijama i drugim gimnazijama.

- Učenici matematičkih gimnazija upravo zbog većeg broja sati matematike imaju znatnu prednost pred učenicima koji tijekom školovanja nisu imali toliko nastave iz tog predmeta. Osim toga, matematika nije jednako važna svima za upis na fakultet, naglasio je Sven.

'Mislim da bih onda ostvario još bolje rezultate'

Budući da je jedan od ovogodišnjih najboljih maturanata, pitali smo ga i koji bi savjet dao učenicima koji maturu pišu na jesen ili iduće godine.

- Svi smo različiti, pa se moj savjet možda neće odnositi na svakoga, ali primijetio sam da sam se na pogrešan način pripremao za državnu maturu. Mislio sam da je najvažnije naučiti što više gradiva jer ispiti obuhvaćaju cjelokupno srednjoškolsko gradivo, no nisam bio svjestan koliko je zahtjevno nekoliko sati neprekidno pisati ispit. Mislim da bih ostvario još bolje rezultate da sam odradio nekoliko simulacija državne mature. Primijetio sam da su mi rezultati bili sve bolji kako su ispiti odmicali upravo zato što sam se postupno naviknuo održavati koncentraciju tri sata u kontinuitetu, savjetovao je Sven.

Više tekstova o najmaturantima čitajte na poveznicama: