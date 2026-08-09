Na maturi ostvarili 100 posto iz potpuno različitih predmeta: Stižu iz iste škole, a evo gdje nastavljaju

Niko i Josip stižu iz iste škole, a imaju dvije potpuno različite strasti. Niko je upisao FER, Josip filozofiju, a 'dvojbe nikada nije ni bilo'.

Niko Matas i Josip Činčurak nalaze se na popisu maturanata koji su neki od ispita državne mature riješili 100 posto točno. Niko je briljirao na Matematici, a Josip na Etici. Obojica su završila istu srednju školu, Gimnaziju Lucijana Vranjanina u Zagrebu.

Niko nam priča da je na državnoj maturi, uz višu razinu Matematike, pisao i višu razinu Engleskog jezika te Hrvatski jezik i Fiziku. Iz svih predmeta ostvario je odličan rezultat osim iz Hrvatskog iz kojeg je vrlo dobar.

Josip u srednjoj nije pohađao etiku

- Kad sam vidio rezultate, bio sam jako ponosan na sebe, ali mi je prije svega laknulo jer je završilo ono najstresnije. Očekivao sam jako dobar rezultat iz Matematike, ali vidjeti tih 100 posto mi je i dalje bilo nevjerojatno. Za sve sam se predmete pripremao isto. Prvo bih prošao skriptu i ponovio gradivo te bih potom prolazio i rješavao stare mature iz tog predmeta. Ništa me nije značajno iznenadilo te je sve bilo više-manje kako sam i zamislio da će biti. Prethodno znanje mi je puno pomoglo u uspjehu na maturi, ali isto tako i samostalan rad te sam iskoristio čitavo razdoblje od završetka nastave do matura da dodatno utvrdim gradivo, kaže Niko.

Josip je znao da je Etiku napisao odlično, ali nije očekivao baš stopostotni rezultat. Zanimljivo je istaknuti da srednjoj školi uopće nije pohađao nastavu etike, pa se u potpunosti oslonio na svoje znanje i interes.

- Na maturi sam, naravno, pisao Hrvatski jezik, višu razinu Engleskog jezika, osnovnu razinu Matematike te već spomenutu Etiku. Na maturama iz Hrvatskog i Engleskog jezika ostvario sam vrlo dobar rezultat, a iz Matematike sam dobio čvrstu trojku. Iskreno, nisam bio previše iznenađen kada sam vidio rezultate mature. Rezultati su bili u skladu s očekivanim. Međutim, bio sam pomalo iznenađen rezultatom iz Etike. Bio sam svjestan da je stopostotni rezultat iz bilo koje mature poprilično rijedak tako da sam bio poprilično zadovoljan, kaže Josip.

Niko kaže da mu nijedan predmet nije bio posebno težak

Za maturu iz Etike gotovo se uopće nije pripremao. Kako kaže, u slobodno se vrijeme dosta bavi njome tako da je jednostavno vjerovao u svoje znanje, a na kraju je sve prošlo kako treba.

- Što se tiče Engleskog jezika i Matematike, ni za njih se nisam gotovo uopće pripremao jer s Engleskim nikad nisam imao previše problema, a Matematiku nikad nisam previše volio te sam zato odlučio pisati osnovnu razinu za koju sam smatrao da imam sasvim dovoljno znanja za neku solidnu ocjenu te se to ispostavilo točnim. Za Hrvatski jezik sam se najviše pripremao. Oduvijek mi je Hrvatski kao predmet bio drag, međutim, bio sam svjestan velike količine gradiva i važnosti rezultata iz Hrvatskog jezika za upis na željeni fakultet. Sve u svemu, kada usporedim količinu vremena koju sam potrošio na pripreme za mature i rezultate mature, mogu reći da sam poprilično zadovoljan, navodi Josip.

Niko pak kaže da ga je najviše brinuo upravo esej iz Hrvatskog jezika 'kod kojeg postoji određena nepredvidivost vezana uz izbor djela i polaznog pitanja'. Ipak, nijedan mu predmet nije bio posebno težak. Josipu je najzahtjevnija bila Matematika. Razlozi su, kaže, poprilično jednostavni - 'količina vremena koju sam potrošio na pripremu i moja 'ljubav' prema Matematici'.

Obojica su tijekom školovanja sudjelovala na natjecanjima. Niko izdvaja državna natjecanja iz povijesti, na kojima se dvaput plasirao među prvih deset učenika. Josip pak navodi da je u srednjoj školi sudjelovao na natjecanju iz filozofije na kojem je ostvario lošiji rezultat od očekivanog i bio pomalo razočaran.

- Međutim, svjestan sam da rezultat nije uvijek onakav kakav se očekuje i da neću uvijek biti zadovoljan ishodom tako da nisam dopustio da me taj rezultat obeshrabri te mi je i dodatna podrška profesorice iz filozofije dosta pomogla, kaže Josip.

Mišljenje o obrazovanju u Hrvatskoj

On svoje obrazovanje nastavlja upravo na jednopredmetnom studiju filozofije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.

- Iskreno, dvojbe nikada nije ni bilo. Filozofija je jednostavno moja strast, u njoj zaista uživam i stvarno se želim njome baviti cijeli život, tako da ću dati sve od sebe da u tome i uspijem, ističe Josip.

Niko je upisao Fakultet elektrotehnike i računarstva jer ga to područje najviše zanima te smatra da mu pruža najbolje mogućnosti i prilike za budućnost. Pitali smo ga i smatra li da bi se državna matura iz Matematike trebala pisati na jednoj razini.

- Smatram da bi Matematika na maturi trebala ostati podijeljena na dvije razine jer različita područja zahtijevaju različitu razinu znanja iz matematike. Na taj način svi bi trebali imati usvojene osnove matematike, a višu razinu polažu oni kojima je ona potrebna za njihovo daljnje obrazovanje i ciljeve, mišljenja je Niko.

Dodaje da hrvatski obrazovni sustav ima prostora za poboljšanje. Volio bi vidjeti veći fokus na praktičnim znanjima poput osnova prava i financijske pismenosti 'jer su to znanja koja svima dobro dođu'. Josip također smatra da postoji dosta prostora za napredak te da je popis stvari koje bi trebalo promijeniti poprilično dugačak, 'no to je tema za neki drugi, puno duži intervju', kaže Josip. Jako se veseli studentskom životu zbog toga što će, kaže, imati više slobodnog vremena u odnosu na srednju školu i zbog toga što će se moći u potpunosti posvetiti onome što ga zanima i u čemu uživa. Niko također na studentski život gleda s optimizmom te se veseli novim ljudima, iskustvima i znanju.

Poruka budućim maturantima

Budućim maturantima Niko savjetuje da na vrijeme krenu vježbati za maturu te da se ne opterećuju nepotrebnim stresom 'jer zaista nije toliko strašno koliko se možda čini'. Josip poručuje slično.

- Za početak ne bih uopće govorio o tome je li matura teža ili lakša od onog što govore jer smatram da to ovisi od osobe do osobe. Budućim maturantima bih samo savjetovao da, umjesto da se pretjerano stresiraju, na vrijeme razdvoje bitno od manje bitnog, više vjeruju u sebe i da realno sagledaju svoje znanje i mogućnosti te da na temelju toga naprave raspored i odrede vrijeme za pripremu. Također, savjetovao bi im da, prije i za vrijeme matura, ne zaborave na odmor, druženje i druge stvari koje ih inače čine sretnima i u kojima uživaju, zaključuje Josip.

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