Gorjele prijave za drugi rok mature: Tisuće kandidata idu na 'popravni' iz dva ispita

Protekli utorak bio je posljednji dan za prijavu ispita mature u drugom roku 2026. godine. Tu priliku iskoristilo je čak 6.862 kandidata koji namjeravaju polagati neki od ispita u nadolazećem roku. Od toga su njih 4.689 učenici strukovnih škola, ispite mature u drugom roku prijavio je 991 gimnazijalac, a 1.182 su ostali pristupnici. Ukupna brojka pristupnika na jesenskom roku je nešto veća u odnosu na proteklu godinu, kada je ispite prijavilo 6.636 pristupnika.

Podsjetimo, gimnazijalci koji su pali obvezne predmete na ljetnom roku moraju izaći na drugi rok jer im je polaganje državne mature obvezno za završetak srednje škole. Za strukovnjake državna matura nije obvezna za završetak srednje, no bez položenih ispita ne mogu upisati studij, a na fakultetima je prazno ostalo preko 15.000 mjesta. Također, kandidati mogu iskoristiti drugi rok mature za poboljšanje ocjene postignute u srpnju ili jednostavno ako prvi puta izlaze na ispite.

Najviše kandidata prijavilo Matematiku

Svi gore spomenuti kandidati ukupno su prijavili 14.643 ispita, a najčešći su odabir Matematika i Hrvatski. Podaci koje smo zatražili od Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja govore da je najviše kandidata, 3.917, prijavilo osnovnu razinu Matematike, dok višu razinu istog predmeta namjerava pisati 1.100 pristupnika.

Hrvatski, koji se polaže na jednoj razini, prijavilo je 3.188 pristupnika. Engleski jezik na B razini namjerava pisati 1.230 pristupnika, a na A razini njih 417. Od izbornih predmeta u drugom su roku najčešći odabir Fizika s 383 prijava, Biologija s 270 prijava, Kemija s 230 prijava, Informatika koju planira pisati 190 pristupnika, Politika i gospodarstvo koju je prijavilo 178 kandidata i Psihologija sa 130 prijava.

Drugi rok počinje za manje od dva tjedna

Jesenski rok mature počet će 19. kolovoza, ispitima iz materinskih jezika nacionalnih manjina. U prvom tjednu se još pišu Francuski, Njemački, Vjeronauk i Etika. Izmjenama koje je tražio Nezavisni sindikat zaposlenih u srednjim školama 'veliki' su ispiti prebačeni u drugi i treći tjedan polaganja.

Tako će 24. kolovoza maturanti pisati test i sažetak iz Hrvatskoga jezika, a 25. kolovoza je esej prema popisu djela koji se primjenjivao i na ljetnom roku. Engleski se piše 28. kolovoza, a 31. kolovoza ispit iz Matematike. Od većih izbornih ispita, Kemija je na rasporedu 26. kolovoza, Fizika se piše 27. kolovoza, Biologija 1. rujna, a Informatika i Politika i gospodarstvo 2. rujna.

Rezultati drugog roka bit će poznati 9. rujna, a konačni rezultati u jesenskom roku bit će objavljeni 16. rujna. Studije je moguće prijavljivati i odjavljivati do 16. rujna 2026. do 13:59. Iznimka su visoka učilišta koja su sama odredila raniji rok, što su obično ona s dodatnim provjerama za upis. Privremene liste upisa na fakultete izlaze 9. rujna iza 14 sati, a konačne 16. rujna iza 15 sati. Na kojim je fakultetima ostalo mjesta, provjerite ovdje, a tko plaća izlazak na drugi rok, što je s pragovima prolaznosti i druge bitne stvari, pročitajte u našem velikom vodiču za jesenski rok 2026.

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