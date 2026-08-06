Gorjele prijave za drugi rok mature: Tisuće kandidata idu na 'popravni' iz dva ispita

Slobodna mjesta za jesenski rok u 2026.: Evo koji faksevi nisu popunjeni
Objavljene su konačne liste upisa na studije, a prazno je ostalo 15.133 mjesta. Prijave za jesenski rok otvorit će se u idućim danima, nakon upisa.
16:26 27 d 15.07.2026
06. kolovoz 2026.
Ispite mature u drugom roku prijavilo je 6.862 kandidata, a brojem prijava prednjače Matematika i Hrvatski jezik.
Protekli utorak bio je posljednji dan za prijavu ispita mature u drugom roku 2026. godine. Tu priliku iskoristilo je čak 6.862 kandidata koji namjeravaju polagati neki od ispita u nadolazećem roku. Od toga su njih 4.689 učenici strukovnih škola, ispite mature u drugom roku prijavio je 991 gimnazijalac, a 1.182 su ostali pristupnici. Ukupna brojka pristupnika na jesenskom roku je nešto veća u odnosu na proteklu godinu, kada je ispite prijavilo 6.636 pristupnika.
Podsjetimo, gimnazijalci koji su pali obvezne predmete na ljetnom roku moraju izaći na drugi rok jer im je polaganje državne mature obvezno za završetak srednje škole. Za strukovnjake državna matura nije obvezna za završetak srednje, no bez položenih ispita ne mogu upisati studij, a na fakultetima je prazno ostalo preko 15.000 mjesta. Također, kandidati mogu iskoristiti drugi rok mature za poboljšanje ocjene postignute u srpnju ili jednostavno ako prvi puta izlaze na ispite.
Svi gore spomenuti kandidati ukupno su prijavili 14.643 ispita, a najčešći su odabir Matematika i Hrvatski. Podaci koje smo zatražili od Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja govore da je najviše kandidata, 3.917, prijavilo osnovnu razinu Matematike, dok višu razinu istog predmeta namjerava pisati 1.100 pristupnika.
Hrvatski, koji se polaže na jednoj razini, prijavilo je 3.188 pristupnika. Engleski jezik na B razini namjerava pisati 1.230 pristupnika, a na A razini njih 417. Od izbornih predmeta u drugom su roku najčešći odabir Fizika s 383 prijava, Biologija s 270 prijava, Kemija s 230 prijava, Informatika koju planira pisati 190 pristupnika, Politika i gospodarstvo koju je prijavilo 178 kandidata i Psihologija sa 130 prijava.
Slobodna mjesta za jesenski rok u 2026.: Evo koji faksevi nisu popunjeni
Objavljene su konačne liste upisa na studije, a prazno je ostalo 15.133 mjesta. Prijave za jesenski rok otvorit će se u idućim danima, nakon upisa.
16:26 27 d 15.07.2026
Hoće li se sniziti pragovi i tko plaća ispite? Počele prijave jesenskog roka mature, donosimo veliki vodič
U subotu su počele prijave ispita mature u drugom roku. Pragovi prolaznosti i popis djela za esej isti su kao za ljetni, donosimo vodič za maturante.
10:05 23 d 19.07.2026
Jesenski rok mature počet će 19. kolovoza, ispitima iz materinskih jezika nacionalnih manjina. U prvom tjednu se još pišu Francuski, Njemački, Vjeronauk i Etika. Izmjenama koje je tražio Nezavisni sindikat zaposlenih u srednjim školama 'veliki' su ispiti prebačeni u drugi i treći tjedan polaganja.
Tako će 24. kolovoza maturanti pisati test i sažetak iz Hrvatskoga jezika, a 25. kolovoza je esej prema popisu djela koji se primjenjivao i na ljetnom roku. Engleski se piše 28. kolovoza, a 31. kolovoza ispit iz Matematike. Od većih izbornih ispita, Kemija je na rasporedu 26. kolovoza, Fizika se piše 27. kolovoza, Biologija 1. rujna, a Informatika i Politika i gospodarstvo 2. rujna.
Rezultati drugog roka bit će poznati 9. rujna, a konačni rezultati u jesenskom roku bit će objavljeni 16. rujna. Studije je moguće prijavljivati i odjavljivati do 16. rujna 2026. do 13:59. Iznimka su visoka učilišta koja su sama odredila raniji rok, što su obično ona s dodatnim provjerama za upis. Privremene liste upisa na fakultete izlaze 9. rujna iza 14 sati, a konačne 16. rujna iza 15 sati. Na kojim je fakultetima ostalo mjesta, provjerite ovdje, a tko plaća izlazak na drugi rok, što je s pragovima prolaznosti i druge bitne stvari, pročitajte u našem velikom vodiču za jesenski rok 2026.
Bodove za upis studija izračunajte u našem Kalkulatoru mature. Sve najnovije vijesti o maturi pratite putem naše Facebook stranice Maturanti 2026., a bit će vam korisno i da se učlanite u Facebook grupu Maturanti 2026. Kako ne biste propustili važne informacije oko mature, zapratite i naš Instagram profil @drzavna.matura, a pozivamo vas i da se pridružite našem WhatsApp kanalu Maturanti 2026. Raspored ispita državne mature u 2026. možete vidjeti na poveznici.
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