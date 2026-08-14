Učenici MIOC-a imali 100 posto na maturi: Neće upisati iste fakultete, ali imaju jednake opaske na sustav

Laura, Domagoj i Karlo maturanti su iste škole - zagrebačkog MIOC-a. Svatko od njih jedan je ispit na državnoj maturi riješio bez greške.

Laura Keliš na ovogodišnjoj je državnoj maturi bez pogreške riješila ispit iz Psihologije, Domagoj Zorić iz Fizike, a Karlo Brčić iz Matematike. Ovaj 'trio' veže ista srednja škola - svi su završili XV. gimnaziju, zagrebački MIOC.

Svi su očekivali dobre rezultate, ali ne nužno stopostotnu točnost. Laura nam priča da je vidjevši rezultate bila presretna, a osim Psihologije, posebno ju je usrećilo 90 posto iz Matematike. Karlu je pak laknulo kada je vidio da nije 'zeznuo' Hrvatski i Engleski jezik, a za potpuno točnu Matematiku, kao i Fiziku na kojoj je izgubio samo jedan bod, već je po rješenjima znao da neće biti iznenađenja. Domagoj je Fiziku rasturio sa 100 posto, a žao mu je što taj rezultat nije uspio ostvariti i na Matematici, na kojoj je pogrešno riješio jedan zadatak, iako ga je, kaže, znao riješiti. Za najzahtjevniju maturu svi izdvajaju - Hrvatski.

Priprema za maturu: 'Nekad bih s prijateljima ostao na pozivu i po deset sati'

Kad je riječ o pripremi za ispite, Domagoj je tijekom školske godine pohađao organizirane pripreme iz Fizike i Hrvatskog. Također, redovito je učio i ponavljao na nastavi. Ipak, izdvaja grupni rad s prijateljima iz razreda neposredno prije mature.

- Samostalno ponavljanje pojmova i rješavanje zadataka pomoglo mi je obnoviti gradivo koje sam zaboravio, a zajedničko rješavanje prošlogodišnjih matura s prijateljima pomoglo mi je popuniti neke rupe u znanju, a i bilo nam je zabavno. Ovakvim sam pristupom mogao dulje učiti i održavati koncentraciju, pogotovo za Matematiku i Fiziku. Nekad bih s prijateljima ostao na pozivu i po deset sati, objašnjava Domagoj.

Karlo smatra da je za pripremu predmeta poput Matematike, u kojima se gradivo neprestano nadovezuje, najbitnija konzistentnost i osjećaj za rješavanje zadataka.

- Ne postoje pripreme neposredno prije mature koje se mogu usporediti s višegodišnjim razvijanjem matematičke intuicije i vještina rješavanja problema. Osobno, prije mature iz matematike riješio sam prošlogodišnju maturu da pogledam tip zadataka koji se pojavljuju, a ostalo je sve došlo nekada ranije, kaže Karlo.

Koje su fakultete upisali?

Laura također ističe rješavanje starih matura, i to od proteklih pet godina. Usto, za maturu iz Psihologije pripremala se i na organiziranim školskim pripremama kod svoje nastavnice, a konzultirala se i s različitom literaturom. Upisala je upravo studij psihologije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.

- Zadovoljavao je sve moje kriterije što se tiče udaljenosti, kvalitete obrazovanja i mogućnosti koje će mi se pružiti nakon završetka. Uzbuđena sam započeti studirati, pogotovo jer ću se naći u krugu ljudi koji razmišljaju na sličan način kao ja, navodi Laura.

Domagoj je upisao Fakultet elektrotehnike i računarstva. Zanimaju ga fizika i matematika pa mu je taj fakultet 'odmah bio privlačan, ali pri konačnoj odluci presudili su dobra organiziranost fakulteta, velik poticaj za provođenje studijske godine ili semestra u inozemstvu te velik broj mogućnosti koje fakultet nudi za daljnji profesionalni razvoj'.

- Veselim se studentskom životu. Bit će to velika promjena i zahtijevat će privikavanje i kontinuirani rad pa mislim da će u početku biti zahtjevno, ali veseli me veća razina slobode koju ću imati. Drago mi je i što ću se moći više baviti područjem koje me iskreno zanima i provoditi vrijeme s ljudima koji su jednako znatiželjni i motivirani, objašnjava Domagoj.

'Čak sam razmišljao o pravu i medicini'

Karlo pak svoje obrazovanje nastavlja na matematici na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu. Činila mu se najbližom onome što ga zanima, a nije minus ni što neka predavanja nisu obvezna.

- FER je isto bio u užem izboru dugo vremena, a čak sam razmišljao o pravu i medicini, vjerojatno jer sam u to vrijeme gledao serije 'Suits' i 'Dr. House'. Veselim se studentskom životu i nadam se da će biti barem jednako dobro kao u srednjoj, i da neće biti prestresno što se samog studiranja tiče, kaže Karlo.

Ove skorašnje brucoše upitali smo i što bi promijenili u hrvatskom obrazovnom sustavu. Laura smatra da se preveliki prioritet daje ocjenama, a ne samom stečenom znanju.

- Matura bi trebala služiti kao sredstvo da se procijeni rad škole i profesora i da se smanji 'poklanjanje' ocjena, a ne kao kriterij po kojemu se osobe upisuju na studij. Time je maturantima cilj postići što bolju ocjenu da bi si osigurali mjesto na željenom fakultetu, a stjecanje znanja koje će im koristiti cijeli život pada u drugi plan, mišljenja je Laura.

'U Hrvatskoj se prevelik naglasak stavlja na ocjene'

Domagoj smatra da hrvatski obrazovni sustav ima velik broj mana koje sputavaju mnoge talentirane pojedince. Slaže se da se preveliki naglasak stavlja na ocjene, pogotovo kod mlađe djece u osnovnoj školi.

- Mogućnosti za daljnje obrazovanje određuju se na temelju rezultata ostvarenih u razdoblju kada mnogi još nemaju konkretnu predodžbu o svojoj budućnosti. Stečeno znanje često se zanemaruje, a sve osim matematički savršenog prosjeka smatra se nezadovoljavajućim ili neuspjehom. Nadalje, u kasnijem obrazovanju mnogo se vremena utroši na predmete koji učenicima nisu zanimljivi. Često učenicima ponestane vremena za bavljenje predmetima koji ih zanimaju zbog potrebe za održavanjem dobrih ocjena iz svih predmeta. Trebalo bi uvesti mogućnost samostalnog odabira predmeta kako bi se učenici mogli više baviti gradivom koje ih zanima ili područjem kojim se žele baviti u budućnosti. Također mislim da nedostaje više praktične primjene gradiva naučenog na nastavi. Razumijevanje načina na koji se ti koncepti primjenjuju u stvarnom svijetu pomoglo bi mnogima da bolje razumiju i zapamte ono što uče u školi, naglašava Domagoj.

Karlu se pak čini da sustav, barem što se STEM predmeta tiče, nije usmjeren prema tome da učenici zbilja dobiju duboko razumijevanje gradiva 'koje je, uvjeren sam, bitnije od samog opsega gradiva'.

- Mislim da bi konkretno za matematiku i fiziku promjena u smjeru stavljanja većeg naglaska na bolje razumijevanje nekih koncepata, metoda i stvaranje bolje intuicije za rješavanje problema bila korisna, makar to značilo i smanjivanje opsega samog gradiva, navodi Karlo.

Poruka za buduće maturante

Upitali smo ga i što misli o tome da se državna matura iz Matematike počne pisati na samo jednoj razini. Smatra da je to dobra ideja.

- Već nekoliko godina imamo jedinstven standard za ispite na maturi iz Hrvatskoga jezika te mislim da je došlo vrijeme i za jedinstvenu razinu ispita iz Matematike. Najlakši zadaci mogli bi ostati slični onima na sadašnjoj B razini, a najteži bi odgovarali najzahtjevnijima na A razini. Za učenike koji su pisali B razinu i matematikom se više ne misle baviti, težina prolaza ne bi puno porasla i ostala bi na razini opće kulture, dok bi za one koje matematika zanima i dalje postojali složeniji i mjerodavniji zadaci, kaže Karlo.

Imaju i savjete za buduće maturante. Laura im poručuje - napravite plan učenja kojeg će se moći pridržavati i počnite učiti dovoljno rano. Stare mature i Radiomatura, dodaje, jedni su od najboljih izvora informacija. Domagoj savjetuje da se potrude oko mature, 'ali da im ona ne obuzme život'.

- Treba si ostaviti vremena za odmor, zabavu i izlaske uz redovito ponavljanje za maturu. Mature nisu nerješive, sve se stigne naučiti, a bitno je paziti na odmor i mentalno zdravlje. Pokušajte se, koliko god možete, ne mučiti oko rezultata. Potrudite se najbolje što možete, a što bude - bude, savjetuje Domagoj.

Karlo poručuje - 'ne brinite, mature vam neće biti teške ako ste redovito barem nešto radili zadnje četiri godine'.

- Pogledajte na vrijeme kako te mature izgledaju i napravite procjenu koliko trebate raditi da postignete željeni rezultat. Bit će stresno onoliko koliko vi to stresnim napravite, a kad se sve zbroji i oduzme, stvarno postoje i puno bitnije stvari u životu vrjednije trošenja živaca, zaključuje Karlo.

Više tekstova o najmaturantima čitajte na poveznicama: