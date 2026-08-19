Započeo jesenski rok mature, neki u problemu: 'Teško je učiti zbog velikih vrućina'

Danas su se pisali jezici nacionalnih manjina i grčki, a prvi veliki ispit, Hrvatski, piše se 24. 8. Maturantica Antonija požalila nam se na vrućine.

Danas je započeo jesenski rok državne mature. Prvo su na rasporedu bili ispiti jezika nacionalnih manjina te Grčki jezik. Prvi tjedan jesenskog roka završava ispitima iz obje razine Njemačkog te Vjeronauka i Etike. Jesenski rok traje do 4. rujna, kad se pišu ispiti iz obje razine Talijanskog i Latinskog.

Ispite mature u drugom roku prijavilo je 6.862 kandidata, a brojem prijava prednjače Matematika i Hrvatski jezik. Od tog broja je 4.689 učenika strukovnih škola, 991 su gimnazijalci, a 1.182 čine ostali pristupnici. Ukupna brojka pristupnika na jesenskom roku je nešto veća u odnosu na proteklu godinu, kada je ispite prijavilo 6.636 pristupnika.

'Falio mi je bod za prolaz'

Razgovarali smo s maturantima koji ove godine izlaze na jesenski rok. Antonija će na jesenskom roku pisati samo osnovnu razinu Matematike jer je nije uspjela položiti na ljetnom.

- Učila sam (učim i sad) mjesec dana za ispit i teško je učiti zbog velikih vrućina. Na jesenski rok idem jer nisam položila Matematiku, falio mi je bod za prolaz te sam odlučila ponovno ići na ispit s punom vjerom. Želim ići na Grafički fakultet, smjer Multimedija i vizualne komunikacije, ispričala nam je Antonija iz koja je završila smjer za web dizajnera u Školi za grafiku, dizajn i medijsku produkciju.

'Kad goste iskrcam imam nekih sat vremena da učim'

Više posla od Antonije imat će Albin iz Pomorsko-tehničke škole Dubrovnik, koji na jesenskom roku piše sve obvezne ispite, Engleski i Matematiku na osnovnoj razini. Kaže nam da se za mature priprema dva tjedna.

- Jer skiperam, radim od 8 do 19 navečer svaki dan, pa moram učiti dok sam na turi. Kad goste iskrcam imam nekih sat vremena da učim, opisao je Albin, koji želi upisati Pomorski fakultet u Dubrovniku.

'Isto je ako bi mi falilo i 10 bodova ili ova 2'

Jan na jesenskom roku ponavlja ispit iz Matematike i to višu razinu. Kaže da će se pripremati otprilike 15 dana, svaki dan minimalno sat vremena. Jan nam kaže da mu učenje tijekom ljeta ne predstavlja problem.

- Za učiti je isto kao i tijekom godine, jedino što sam to vrijeme za učenje mogao drugačije provesti da nisam pao Matematiku. Falila su mi dva boda da prođem A razinu. Ali isto je ako bi mi falilo i 10 bodova ili ova dva jer sam svejedno pao, podijelio je s nama Jan iz Tehničke škole Daruvar kojem je cilj upisati Fakultet prometnih znanosti.

Prvi veliki ispit 24. kolovoza

Prvi veliki ispit na redu je 24. kolovoza, Hrvatski jezik - ispit i sažetak, dok je već sljedeći dan na redu esej. Čitav kalendar i vremenik ispita državne mature na jesenskom roku možete pogledati na poveznici.

Uz to već možete pogledati prve liste najpopularnijih studija na jesenskom roku. Prema omjeru prvih izbora i kvote na vrhu je poslovna ekonomija Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, na kojem se 14 kandidata 'bori' za jedno mjesto. Popis ostalih najpopularnijih studija možete proučiti ovdje.