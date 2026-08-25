Doznajemo koje je djelo došlo na eseju jesenskog roka: 'Padnem li, idem pravo u vojsku'

Na jesenskom eseju bio je roman Patnje mladog Wethera. Međutim, Albinu i Luciji puno je teži bio test, na kojem su došli nezgodni ulomci tekstova.

Maturanti koji Hrvatski pišu na jesenskom roku jučer su pisali test, a danas esej. Kako doznajemo, na eseju je došao roman Patnje mladog Werthera.

- Polazno pitanje bilo je kako Werther i Albert gledaju na ljubav i svijet oko sebe, tako da je stvarno bilo lagano. Međutim, ispit je bio teži zbog pjesama na početku jer pola toga nisam razumjela, pa se samo nadam najboljem, ispričala nam je Lucija, kojoj je esej prošao bolje nego test.

Na testu je bio ulomak iz Kabanice i tekst o Modroj lasti

Istaknula je da su na testu bile pjesme i ulomak iz Gogoljeve Kabanice te da je zadnji tekst bio o Modroj lasti, što joj je, kako je podijelila s nama, izazvalo osjećaj nostalgije.

- Hrvatski je ove godine općenito teži nego prošlih godina. Možda se može usporediti s 2023. godinom, tu je negdje s težinom, priča nam Lucija.

Kaže da joj nijedno pitanje nije bilo toliko teško da joj se urezalo u pamćenje, ali da su joj brojni tekstovi na testu bili čudni. Matura iz Hrvatskog bila joj je najteža, a za nju se priprema od početka kolovoza. Dodala nam je i da želi upisati stručni studij poslovne ekonomije.

'Uvijek ima sljedeća godina'

Albin iz Pomorsko-tehničke škole Dubrovnik slaže se da je ispit na jesenskom roku bio puno teži od eseja. Nakon ispita u ponedjeljak rekao nam je da nije siguran hoće li proći, dok nam je danas rekao da je esej prošao dobro.

- Padnem li, život ide dalje, uvijek ima sljedeća godina, ali valjda neću. Padnem li, idem pravo na kadeturu, pa ću sljedeće godine riješiti maturu, podijelio je s nama Albin.

Albin kaže da su na testu najteži bili tekstovi

Nakon testa u ponedjeljak rekao nam je da se osjeća loše jer je učio tri tjedna, a nema dobar dojam nakon testa. Kao i Lucija, kaže da su najteži bili tekstovi. Najviše je vježbao po maturi od prošle godine, a za ovu godinu kaže da je, po njegovu mišljenju, dvostruko teža.

Od ispita, kaže, najteži su mu bili Engleski i Matematika, a oni ga još čekaju idućih dana na jesenskom roku jer ih nije uspio položiti na ljetnom. Nada se da će uspjeti položiti maturu i upisati nautiku na Pomorskom fakultetu u Dubrovniku, a ako to ne uspije, rekao nam je da će odraditi vojni rok.

Werther poznat kao jedna od depresivnijih lektira

Patnje mladog Werthera roman je njemačkog autora Johanna Wolfganga von Goethea, prvi put objavljen 1774. godine. Pripada njemačkom književnom pokretu Sturm und Drang te razdoblju predromantizma. Roman govori o mladiću Wertheru, kojeg uništava neuzvraćena ljubav prema Lotti, koja se udaje za Alberta. Wertherova priča završava tragično te on na kraju romana počini samoubojstvo Albertovim pištoljem.

Na ovoj poveznici možete pročitati naš osvrt na ovo tragično djelo. Ako vas zanima kako je prošao test iz Hrvatskog na ljetnom roku, otvorite ovu poveznicu, a želite li pročitati o iskustvima maturanata s ljetnog roka eseja, na kojem je bilo djelo Život je san, pritisnete tu.