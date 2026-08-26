Stigla rješenja mature iz Hrvatskog: Okončajte sve svoje dileme

U ponedjeljak su maturanti pisali prvi dio ispita mature iz Hrvatskog jezika, u utorak i esej, a ove srijede objavljena su rješenja tog ispita.

Ovog ponedjeljka maturanti su na jesenskom roku rješavali test iz Hrvatskog, a u utorak su pisali esej, na kojem je zadatak bio o romanu 'Patnje mladog Werthera'.

Kako je to i ranije bio običaj, Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja već je objavio zadatke i rješenja mature iz Hrvatskog jezika, a možete ih pronaći na kraju članka.

Dosta jednostavno polazno pitanje na eseju

Maturanti s kojima smo razgovarali nakon eseja, Lucija i Albin, rekli su nam da im je test bio znatno teži nego esej. Naglasili su da je na testu došlo nekoliko težih tekstova, kao što je bio ulomak iz Gogoljeve Kabanice, dok im esej o Wertheru nije bio problem.

- Polazno pitanje bilo je kako Werther i Albert gledaju na ljubav i svijet oko sebe, tako da je stvarno bilo lagano. Međutim, ispit je bio teži zbog pjesama na početku jer pola toga nisam razumjela, pa se samo nadam najboljem, ispričala nam je Lucija.

Za dvojku je dovoljno imati 30 posto

Čak i ako vam se polazno pitanje čini jako laganim, na eseju se možete zeznuti ako ne ispunite zadani broj riječi, a isto vrijedi i za sažetak. Više o tome pročitajte ovdje. Razgovarali smo s učenicima koji su ove godine dobili 100 posto iz eseja, a ovdje možete pročitati njihove eseje.

Na Hrvatskom jeziku za dvojku je ove godine bilo potrebno skupiti 30 posto bodova, a ostaje pravilo da maturanti moraju zadovoljiti zaseban minimalni prag na eseju i testu sa sažetkom da bi položili čitav ispit. Prag na eseju u 2026. iznosi 26,67 posto, a prag na testu sa sažetkom je 31,25 posto. Pragove ostalih ocjena možete pronaći na ovoj poveznici.

U nastavku se nalaze zadaci i rješenja mature iz Hrvatskog jezika, s tim da su u dokumentu prvo ispitne knjižice, potom rješenja prvog dijela ispita i na kraju esejski zadatak.