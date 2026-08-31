Izašla su rješenja Engleskog: Provjerite kako ste riješili tu maturu

Jesenski rok se nastavlja, a nakon Hrvatskog, tu su rješenja Engleskog. Učenici je smatraju jednom od najlakših matura, no možda su se potkrale greške

Jesenski rok državne mature se nastavlja. Prošlog tjedna maturanti su pisali ispit iz Hrvatskog i Engleskog, a nakon rješenja Hrvatskog, objavljena su i rješenja obje razine ispita iz Engleskog.

Učenica Marta iz Srednje škole Ivana Lucića u Trogiru kaže nam da je B razina ispita bila malo teža nego prošlih godina. Ovo je jedini ispit koji polaže na jesenskom roku, a kaže da se za njega pripremala mjesec dana.

Iako učenici ispit iz Engleskog općenito govoreći smatraju jednim od najlakših, uvijek je dobro provjeriti rješenja nakon ispita i pripremiti eventualne žalbe, a kako to napraviti doznajte ovdje.

Podsjetimo, na ljetnom roku državne mature učenici koji su pisali višu razinu žalili su se zbog tekstova na ispitu čitanja, međutim unatoč komentarima da je ispit bio pretežak, ispit je riješen na razini prethodnih godina.

Napomenimo da je prag prolaznosti na maturi Engleskog 30 posto, dok pragove ostalih ocjena možete doznati ovdje. U nastavku se nalaze rješenja obaju ispita, s time da su prvo u dokumentima ispitne knjižice sa zadacima, a potom ključevi za odgovore i listovi za odgovore. Esejski zadatak s A razine je posljednji u dokumentu, nakon listova za odgovore. Zvučne zapise za slušni dio ispita možete preuzeti na linku.