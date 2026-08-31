Pljušte reakcije nakon mature iz Matematike: 'Kalkulator je doslovno bio beskoristan'

I na jesenskom je roku na maturi iz Matematike najviše muke zadavala geometrija, a na B razini i jedan zadatak s utezima.

Ispite mature u drugom roku prijavilo je 6.862 kandidata. Najviše prijava bilo je na Matematici koja se polagala ovog ponedjeljka – osnovnu razinu prijavilo je 3.917 kandidata, a višu 1.100 pristupnika. Među onima koji su ponovno polagali ispit je i Nikola iz Ugostiteljsko-turističkog učilišta u Zagrebu, a razlog je taj što ispit nije uspio položiti na ljetnom roku. Na drugom je roku polagao osnovnu razinu Matematike.

- Užasno je bilo, otežali su stvarno s tom geometrijom, skoro cijeli ispit bila geometrija. Ispit sam ponovno pisao jer sam ga pao na ljetnom roku, falio mi je bod za prolaz. Moram priznati ljetni je bio sto puta lakši nego ovaj jesenski. Ovo je bilo užas. Među najtežim zadacima bio je onaj u kojem se tražilo koliko iznosi težina girje i onaj u kojem se uz Celzijuse tražio izračun Delisleova (°De), tu sam odgovorio na blef.

'Sve što sam napokon shvatio kako riješiti nije bilo na ispitu'

Nikola kaže i da se pripremao punih mjesec dana, ali sve što je učio uopće nije bilo na ispitu.

- Sve što sam napokon shvatio kako riješiti nije bilo na ispitu. I najgore od svega: kalkulator uopće nije mogao pomoći na ovoj maturi, doslovno je bio beskoristan. Na ispitu sam bio sam tako da je sve bilo okej fizički, ali meni nije bilo okej psihički, priča nam Nikola koji namjerava upisati učiteljski studij u Slavonskom Brodu.

Njegova vršnjakinja Lucija također je pisala B razinu, a malo nam je detaljnije pojasnila kako je glasio zadatak s girjom. Naime, bila je poznata ukupna masa girija i šest bučica te masa dviju bučica na temelju čega su maturanti morali izračunati masu girje.

- Probala sam riješiti, ali ne drži vodu. Mislila sam da ću znati, ali sam se zeznula. Smatram da sam ja na drugim zadacima zaradila barem deset bodova ovaj put, kaže Lucija.

Općenito kaže da ispit nije bio niti težak niti lagan, a neke zadatke koji nisu bili na zaokruživanje, većinom geometrijske, preskočila je jer nije znala odgovor. I ona je danas pisala ispit jer je pala na ljetnom roku, a smatra kako je jesenski bio nešto lakši.

- Među najtežima je bio zadatak s pitanjem što je BC stranica, a bilo je samo napisano što je AB i kutovi. Mislim da je to bilo zbunjujuće mnogima, uključujući mene, jer ga nisam uspjela riješiti. Pripremala sam se oko mjesec dana, kaže Lucija koja namjerava upisati Filozofski fakultet u Osijeku.

Neki promijenili razinu pa im je bilo lakše, drugi ne odustaju od više

Petra iz SŠ Vrbovec također je pisala B razinu, no za razliku od ostalih kandidata koji su nam se javili vrlo je zadovoljna napisanim. Ona je, naime, mijenjala razinu za ovaj rok.

- Izrazito sam zadovoljna svojim znanjem, nije mi nijedan dio ispita bio težak iako je došlo par zeznutih pitanja. Išla sam na jesenski rok jer sam pala A razinu Matematike na ljetnom roku, smatram da je bilo lakše na jesenskom roku, ali to zato što sam pisala B razinu. Ni jedno pitanje mi nije bilo posebno zbunjujuće. Za ljetni rok sam se pripremala oko dva mjeseca, pratila sam skriptu pa se za jesenski rok nisam baš puno pripremala. Samo sam tjedan dana prije državne rješavala prošlogodišnje mature, kaže Petra koja također želi na Filozofski.

Ana, učenica Srednja škola Uskoplje u susjednoj Bosni i Hercegovini polagala je A razinu Matematike, isto kao i ljetos. Nakon današnjeg ispita nije zadovoljna.

- Osjećala sam se kao da je sav moj trud i učenje bilo uzaludno jer mi je ispit bio težak, i teži nego ispit na ljetnom roku. Najteži dio ispita mi je bilo deset predzadnjih zadataka. Išla sam na jesenski rok zbog toga što sam pala na ljetnom roku samo Matematiku. Mogu reći da je jesenski bio teži nego ljetni, a mislila sam i očekivala da na jesenskom ipak bude malo lakše, kaže Ana.

Iako joj je puno toga bilo zbunjujuće pa i teško, izdvojila je jedan zadatak kojeg se dobro sjeća, a nije znala odgovor.

- Trebalo je izvući p iz formule, a kada se sredi do kraja treba se prebaciti u logaritamsku jednadžbu, toga se trebalo sjetiti, a nikako mi nije padalo napamet sve dok više nisam imala nikakvu ideju. Radila sam dosta takvih zadataka s prošlih matura i nisam nikad naišla na ovakav. Spremala sam se dosta dugo, za jesenski rok sam počela odmah kad sam vidjela da nisam uspjela na ljetnom roku, kaže Ana.

Željela bi, dodaje, upisati Fakultet građevinarstva u Splitu, no upisna kvota je mala pa sada strahuje da joj se to neće ostvariti.

Pragovi isti kao ljetos

I Lana iz Tehničke škole Zadar polagala je višu razinu, a i ona je ukratko podijelila dojmove s nama.

- Osjećam se zbunjeno, ne znam što bih rekla na ispit. Najteži mi je bio prvi dio ispita. Ispit sam pisala jer sam pala na ljetnom roku, a čini mi se da je jesenski ipak bio nešto lakši. No, nažalost, ne mogu se sjetiti niti jednog zadatka. Pripremala sam se ukupno jednu godinu, išla sam na pripreme, rješavala sam provedene ispite iz mature zadnjih godina, kaže Lana koja želi upisati Arhitektonski fakultet, no kako je on popunio kvotu na studiju koji želi upisati, čeka iduće ljeto za prijemni i novu priliku za upis.

Podsjetimo, pragovi prolaznosti na drugom roku mature isti su kao i na prvom. Konkretno, u slučaju Matematike za dvojku je na obje razine nužno prikupiti 25 posto bodova, dok pragove za ostale ocjene možete pronaći ovdje.

Prvi rezultati mature bit će objavljeni 9. rujna, a konačni 16. rujna. Studije za koje se provode upisi u jesenskom roku moguće je prijavljivati također do 16. rujna u 13:59 sati, osim ako je visoko učilište odredilo raniji rok. Istoga dana iza 15 sati bit će objavljene konačne rang-liste upisa na fakultete.