Na jednom studiju 81 kandidat cilja na samo 11 mjesta: Pogledajte gdje je najveća 'gužva'

Oko 15 tisuća mjesta ostalo je prazno nakon ljetnog roka državne mature i upisa, a većina fakulteta na kojima ona nisu popunjena provodi jesenski upisni rok. Maturanti koji su ostvarili pozitivne ocjene mogu konkurirati za ta mjesta u drugom roku, a za one koji su pali ispite ili žele poboljšati ocjenu trenutačno se provodi i drugi rok mature. U ponedjeljak se održao posljednji veći obvezni ispit, Matematika. Agencija za znanost i visoko obrazovanje nakon njega je na stranici studij.hr objavila podatke o trenutačnom broju prijava za svaki od studija, kao i što je najpoželjnije.

Najpoželjnija poslovna ekonomija na Ekonomskom u Zagrebu

Kada se promatra poželjnost, odnosno omjer maturanata kojima je to prvi izbor i ukupna kvota, najpoželjniji studij trenutačno je poslovna ekonomija na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu s 81 kandidatom kojemu je to prvi izbor na 11 mjesta. Konkretno, za jedno mjesto konkurira otprilike sedmero kandidata kojima je to ključni odabir.

Prema istom kriteriju slijedi izvanredni online studij fizioterapije na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu gdje je ostalo 12 mjesta, a prvi je to izbor za 70 kandidata. Treći je izvanredni studij kriminalistike MUP-ovog Veleučilišta kriminalistike i javne sigurnosti. Studij je prioritetni za 47 kandidata, dok ga može upisati njih 11. Preostalih top deset studija u jesenskom roku prema omjeru kvote i broja prvih prijava možete vidjeti u tablici ispod. Napomenimo kako je riječ o studijima s kvotom višom od deset.

Top 10 studija prema omjeru prvih izbora i kvote | izvor: AZVO

Pri vrhu i KiF

Ako se promatra samo podatak o broju prvih izbora, onda je na vrhu izvanredni studij izobrazba trenera (smjer kondicijska priprema sportaša) na Kineziološkom fakultetu u Zagrebu sa 102 prve prijave. I u ovom slučaju pri vrhu je jedan online studij, a to je izvanredni studij primijenjene ekonomije na Fakultetu ekonomije i turizma dr. Mijo Mirković u Puli. Prvi je izbor za 86 kandidata, s time da je 99 mjesta. Mjesta za jesen ostalo je i na zagrebačkom Veterinarskom fakultetu, a tamošnji studij veterinarske medicine prvi je izbor za 83 kandidata, ali je kvota 38 mjesta. Preostalih top deset studija u jesenskom roku prema broju prvih prijava možete vidjeti u tablici ispod. I u ovom je slučaju riječ o studijima s kvotom višom od deset.

Top 10 studija prema broju prvih izbora | izvor: AZVO

Spomenimo i kako se jesenski rok mature održava do petka, a od ispita s više prijava na rasporedu su ovih dana Biologija, Informatika i Politika i gospodarstvo. Rezultati mature bit će objavljeni 9. rujna, a istoga dana izlaze i privremene rang-liste upisa na studije. No, studije je moguće prijavljivati i odjavljivati sve do 16. rujna u 13:59 sati, a toga dana iza 15 sati izaći će i konačne rang-liste upisa na studije. U tablici u nastavku možete vidjeti trenutačni broj prijava na svakom od studija, a ponovimo kako je riječ o podacima Agencije za znanost i visoko obrazovanje.