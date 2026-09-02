Izašla rješenja mature iz Matematike: Provjerite koliko vam je odgovora točno

U ponedjeljak je održan i drugi rok mature iz Matematike, a sada je poznato i kako su izgledali zadaci te njihova rješenja.

Ispit državne mature iz Matematike u jesenskom je roku bio 'najpopularniji' ispit. U redovitom je roku osnovnu razinu prijavilo 3.917 kandidata, a višu 1.100 pristupnika. Svi oni taj su predmeti pisali protekli ponedjeljak. Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja objavio je u srijedu zadatke i rješenja tog ispita.

- Užasno je bilo, otežali su stvarno s tom geometrijom, skoro cijeli ispit bila geometrija. Ispit sam ponovno pisao jer sam ga pao na ljetnom roku, falio mi je bod za prolaz. Moram priznati ljetni je bio sto puta lakši nego ovaj jesenski. Ovo je bilo užas. Među najtežim zadacima bio je onaj u kojem se tražilo koliko iznosi težina girje i onaj u kojem se uz Celzijuse tražio izračun Delisleova (°De), tu sam odgovorio na blef, rekao nam je nakon ispita B razine maturant Nikola.

Inače, na B razini Matematike maturanti su imali 150 minuta da riješe 35 zadataka, a na A razini bilo je zadano 45 zadataka, ali je ispit trajao pola sata dulje. Pragovi prolaznosti na drugom roku mature isti su kao i na prvom. Konkretno, u slučaju Matematike za dvojku je na obje razine nužno prikupiti 25 posto bodova, dok pragove za ostale ocjene možete pronaći ovdje.

U dokumentima u nastavku možete vidjeti zadatke i rješenja ovogodišnjeg jesenskog roka mature iz Matematike, s time da se u dokumentima prvo nalaze zadaci, a potom rješenja.

Matematika A razina

Matematika B razina