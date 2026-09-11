Fran je napravio besplatnu stranicu za pripremu državne mature: 'Krenuo sam od jednostavnog zapažanja'

Student Fran Ostojić kreator je nove platforme za pripremu za državnu maturu – Studis. Ostojić, inače student treće godine na Tehničkom fakultetu u Rijeci, stranicu je programirao sam, a za korisnike je potpuno besplatna.

Ostojićeva web-stranica sadrži 5.547 zadataka s rokova mature od godine 2020./2021. do 2024./2025., s rješenjima i objašnjenjima. Platforma stvara program pripreme prema željama i vremenu koje učenik želi uložiti u učenje, a uz to AI tutor objašnjava kako riješiti zadatke kad učenik zapne.

- Studis je nastao kao projekt u slobodno vrijeme. Krenuo sam od jednostavnog zapažanja: ispitni materijali s prošlih rokova javno su dostupni, ali su razbacani po PDF-ovima i nisu osobito upotrebljivi za učenje. Htio sam ih složiti na jedno mjesto tako da se s njima stvarno može raditi i da to bude besplatno, opisao nam je Fran.

Studis sastavlja i plan učenja

Kaže da bi mu u vrijeme kad se sam pripremao za maturu takav besplatni alat puno značio. Naglašava da plaćene pripreme stoje oko 150 eura, a često i više samo za jedan predmet, što za mnoge obitelji predstavlja ozbiljan trošak. Stoga mu je bilo važno da platforma bude potpuno besplatna.

- Digitalne alate u vrijeme kad sam se pripremao za maturu nisam koristio. Umjetna inteligencija u to vrijeme nije bila ni približno sposobna kao danas, pa objašnjavanje zadatka korak po korak jednostavno nije bilo izvedivo, prisjetio se Fran.

Međutim, danas je AI dovoljno razvijena da se može primijeniti za učenje. Kad se učenik registrira na Studis, odabere predmete koje polaže, upiše datum mature i koliko sati tjedno može učiti. Na temelju toga dobije plan učenja raspoređen po tjednima do samog ispita. Kad učenik zapne na nekom zadatku, može pitati AI tutora da mu pomogne. Fran napominje da je AI tutor svakom učeniku dostupan za 50 poruka dnevno.

Ograničen je jedino AI tutor

Kad se te poruke potroše, učenik i dalje može bez ograničenja rješavati zadatke s ponuđenim odgovorima (koji čine ukupno dvije trećine zadataka) te čitati cijelo gradivo i pratiti svoj plan učenja. Do sljedećeg dana pauziraju se samo AI tutor i automatsko ocjenjivanje zadataka s otvorenim odgovorom.

- Dodao bih i da se poruka ne troši kad se učenikov odgovor poklopi s očekivanim rješenjem, jer se tada provjera odradi bez AI-ja. Ograničenje postoji zato što svaka poruka AI-ju ima stvaran trošak koji plaćam sam. Zbog toga na stranici postoji i mogućnost donacije. Ona nije izvor zarade za mene, nego način da se pokriju troškovi AI poziva i održavanja stranice, pa da alat ostane besplatan i dostupan što većem broju maturanata. Donacija ništa ne otključava jer je sve ionako besplatno, nego izravno produljuje vrijeme tijekom kojeg korisnici mogu koristiti AI tutora, napominje Fran.

Koji su idući koraci?

Plan mu je svake godine dodavati nove ispite s rokova, tako da baza zadataka nastavi rasti sa svakom generacijom. Fran nam kaže da još u glavi nema detaljan popis novih značajki koje će dodati na platformu, već je otvoren za prijedloge učenika koji je koriste. Studisu možete pristupiti na ovoj poveznici.

- Pustio bih da to odrede sami korisnici, pa ću razvoj voditi prema onome što se pokaže da im stvarno treba i što sami predlože. Unutar platforme postoji mogućnost slanja povratne informacije upravo zbog toga, naglašava Fran.

Kaže da mu, budući da studira na tehničkom fakultetu, izrada stranice nije bila pretjerano zahtjevna. Za to je koristio AI, koji mu je, kaže, uvelike pomogao, osobito u dijelovima koji su opsežni i ponavljajući.

- Zanimljivo mi je da je time projekt donekle zatvorio krug: alat koji je meni pomogao da ovo napravim sada pomaže maturantima da razumiju zadatke, zaključio je Fran.