Doznajte u koliko sati izlaze rezultati drugog roka mature i privremene liste upisa na studije

Evo kad izlaze konačni rezultati mature i liste upisa na studije: U jednom slučaju ostajete bez svjedodžbe
Ova srijeda važan je dan za maturante jer izlaze konačni rezultati mature, kao i konačne rang-liste upisa na studije.
12:19 57 d 14.07.2026
09. rujan 2026.
U srijedu izlaze rezultati drugog roka državne mature u 2026., a istoga dana s dva sata odmaka i privremene rang-liste upisa na studije
Rezultati državne mature u drugom roku bit će objavljeni u srijedu, 9. rujna 2026. u 12 sati. I konačni rezultati izlaze u podne, 16. rujna, potvrdio nam je Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja. Svi koji su pristupili ovom jesenskom roku svoja će postignuća moći vidjeti u sustavu Postani student.
Nakon što u srijedu u podne izađu privremeni rezultati mature, kandidati koji su pisali ispite imaju 48 sati da ulože pisani prigovor na bodovanje ispita ako misle da su na nekom zadatku oštećeni. Rok za ulaganje prigovora je 11. rujna u 12 sati. Nužno je u prigovoru naznačiti na koji se zadatak odnosi. Uz broj zadatka, u prigovoru mora biti naveden i podatak o dobivenim bodovima, a u samom tekstu potrebno je jasno i argumentirano obrazložiti zbog čega smatrate da je došlo do pogreške u bodovanju.
Učenici prigovor na bodovanje ispita podnose ispitnom koordinatoru škole koji prigovor prosljeđuje NCVVO-u. Ostali pristupnici prigovor podnose izravno Centru na način da prigovor sami upisuju na svojoj stranici u sustavu Postani student na poveznici Moji prigovori. Odluku o prigovoru učenika odnosno pristupnika na bodovanje ispita donosi NCVVO u roku od 96 sati od isteka roka za podnošenje prigovora na bodovanje ispita.
Još je tijekom ljetnog roka maturantima pojašnjeno koji se prigovori neće razmatrati pa tako ne treba navoditi privatne razloge kao uzrok pogrešaka tijekom rješavanja ispita, a neće vam biti uzeta u obzir niti situacija ako ste zaboravili ili niste stigli prepisati odgovore na list za odgovore. Također, ne razmatraju se ni prigovori u kojima kandidati traže novi pregled ispita jer im za prolaz nedostaje bod ili dva. Ako rješenjem žalbe ne budete zadovoljni, možete uložiti drugostupanjsku žalbu Upravnom vijeću NCVVO-a.
Evo kad izlaze konačni rezultati mature i liste upisa na studije: U jednom slučaju ostajete bez svjedodžbe
Ova srijeda važan je dan za maturante jer izlaze konačni rezultati mature, kao i konačne rang-liste upisa na studije.
12:19 57 d 14.07.2026
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Prema ranije objavljenom kalendaru upisa na studije, u srijedu i to iza 14 sati bit će objavljene privremene rang-liste upisa na studije. S njih će biti obrisani svi oni kandidati koji nisu zadovoljili preduvjete za prijavljene studije.
Svaki kandidat će vidjeti svoj plasman samo na onoj rang-listi na kojoj bi u određenom trenutku ostvario pravo upisa te na onim rang-listama koje se na njegovoj listi prioriteta nalaze na višim pozicijama od onog studija na kojem trenutno ostvaruje pravo upisa.
Bitno je da u tom trenutku dobro provjerite poredak studija koje ste prijavili. Poredak možete mijenjati, brisati ili prijavljivati studije sve do 16. rujna u 13:59 sati. Dakako, iznimka su, primjerice, studiji koji su imali prijemne. Ne možete ni konkurirati za upis studija koji je tražio polaganje određenog ispita mature, a vi ga niste pisali. Konačne rang-liste upisa na fakultete bit će objavljene 16. rujna iza 15 sati.
Poredak studija jako je važan: kada izađu konačni rezultati, pored studija na kojem ste ostvarili pravo upisa stajat će vam 'Da' i upisni broj. Kada se to dogodi, obvezni ste otići na upise, inače vam fakultet može naplatiti kaznu. Ljetos se, pisali smo, na studij nije upisalo devet posto kandidata koji su ostvarili pravo upisa.
- Kandidatima koji se ne upišu na studij na kojemu su ostvarili pravo upisa i dobili upisni broj naplatit će se oportunitetni troškovi nepopunjenoga upisnog mjesta, u iznosu od jedne do dvije trećine godišnje participacije studenta u troškovima studija, prema odluci visokog učilišta. Kandidati koji ne izvrše uplatu oportunitetnih troškova ne mogu ponovno prijaviti studij iste razine u NISpVU sustavu. Ponovna prijava će im se omogućiti po uplati oportunitetnih troškova, objasnio je Središnji prijavni ured AZVO-a.
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