Matura je gotova, poznat je poredak: Sve intervjue s najmaturantima pročitajte na jednom mjestu

Cijelo ljeto razgovarali smo s učenicima koji su najbolje napisali državnu maturu. Njihove priče, planove i savjete pročitajte uz Kulturnu iskaznicu.

Državna matura ove je godine završila, a konačni rezultati bili su objavljeni u srijedu. Detaljno smo pratili sve ispite i rezultate te prenosili nedoumice, zabrinutosti i nade učenika. Razgovarali smo s najboljima i objavili njihove planove za budućnost, ali i savjete za učenike pred kojima je matura idući izazov.

Ove smo godine intervjuirali ukupno 24 najmaturanta, koji su nam otkrili kako su se pripremali, što im je bilo najteže na maturi, koji su studij upisali i što očekuju od studentskog života, ali i što smatraju najvećim izazovima našeg obrazovnog sustava i što bi mijenjali. Uz maturante koji su neki od ispita riješili bez greške, razgovarali smo i s onima koji su najbolje napisali eseje na Hrvatskom jeziku.

Stvarne priče vrhunskih učenika

Sven Todorović, koji je maturu iz matematike riješio bez greške, rekao nam je da misli da se za maturu pripremao na pogrešan način. Što bi promijenio da je ponovno piše, doznajte u našem razgovoru s njim.

Karlo Stašić je čak šest ispita na maturi riješio za pet, a u intervjuu nam je otkrio zašto je upisao Medicinski fakultet u Rijeci, a ne u Zagrebu.

Marija Strahonja, koja je prva na rang-listi za upis medicine u Zagrebu, pak priznaje da si je godinu dana prije mature govorila da nema šanse upisati taj studij. Kako se pripremala, što joj je dalo hrabrost i što ju je motiviralo, doznajte u našem razgovoru s njom.

Na jednom mjestu uz Koolturu

Laura Keliš, Domagoj Zorić i Karlo Brčić bivši su učenici XV. gimnazije u Zagrebu, a ove su godine upisali različite studije – Laura psihologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, Domagoj FER, a Karlo matematiku na PMF-u. Zašto su se odlučili za te studije i koje su mature riješili bez greške, doznajte u našem intervjuu.

Intervjue s najmaturantima objavljivali smo tijekom ljeta kao poseban serijal, a sada vam mogu poslužiti kao dobar uvod i motivacija za novu školsku godinu, pogotovo ako ste maturant. U tom slučaju vrlo vjerojatno imate 18 godina, što znači da možete aktivirati Kulturnu iskaznicu. Sredstva s nje sada možete iskoristiti i za pretplatu na srednja.hr, a time otključavate sve intervjue s najmaturantima, kao i naše analize upisa studija i ostale obrazovne teme koje naši novinari obrađuju s predanošću i bez senzacionalizma, a koje ne možete pročitati na drugim portalima.

Kako iskoristiti iskaznicu?

S Kulturnom iskaznicom godišnju pretplatu na srednja.hr možete aktivirati po promotivnoj cijeni od 29 eura, a uključene su i pretplate na naše sestrinske portale bauštela.hr i mirovina.hr.

Za aktivaciju je potrebno posjetiti službenu stranicu Kulturne iskaznice i prijaviti se putem AAI@EduHr identiteta. Nakon prijave dobivate pristupni kod koji unosite u aplikaciju Kooltura ili birate fizički barkod u poslovnici FINA-e ako vam više odgovara. Pretplatiti se možete ovdje.

Sredstva na iskaznici potrebno je potrošiti do 19. rođendana. Ako podržavate neovisno novinarstvo i razmišljate o pretplati na srednja.hr, sada je pravi trenutak da tu odluku pretvorite u stvarnost. Uz pretplatu, sve naše tekstove s najmaturantima možete pročitati na ovim poveznicama: