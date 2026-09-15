Maturantima prijeti 'masna' kazna, a u jednom slučaju neće dobiti ni svjedodžbu s mature

U srijedu istječe rok za prijavu i odjavu studija, maturanti moraju pripaziti na poredak kao i imaju li na listi studij koji ne žele upisati.

Oko šest i pol tisuća kandidata napisalo je ispite državne mature u jesenskom roku. Konačni rezultati nakon žalbenog roka bit će objavljeni u srijedu u podne, a istoga dana zaključuju se i prijave studijskih programa.

Konkretno, studije je moguće prijavljivati, odjavljivati i mijenjati im poredak do 16. rujna 2026. u 13:59 h. Iznimka su studiji za koje su visoka učilišta odredila raniji rok prijave, primjerice, ako su provodila prijemni za upis. Konačne rang-liste upisa na studije u jesenskom roku izaći će u srijedu iza 15 sati, dok od 17. rujna započinju upisi na fakultetima.

Treba li odjaviti studije? U jednom slučaju prijeti vam novčana kazna

U ovom posljednjem danu važno je da maturanti pažljivo prouče poredak prijavljenih studija. Nakon objave konačnih rang-lista pored studija na kojem ste ostvarili pravo upisa stajat će vam 'Da' i upisni broj. Studije nije nužno odjavljivati ako biste ih upisali da ostvarite pravo upisa, a s liste treba obrisati samo one studije koje nikako ne namjeravate upisati.

Na primjer, najčešća greška kod prijave je da su pristupnici prijavili izvanredni studij koji se plaća pa shvate da to neće upisati tek kad su dobili upisni broj. U slučaju da ne odete na upis studija za koji vam je dodijeljen upisni broj, prijeti vam novčana kazna, odnosno oportunitetni trošak.

- Kandidatima koji se ne upišu na studij na kojemu su ostvarili pravo upisa i dobili upisni broj naplatit će se oportunitetni troškovi nepopunjenoga upisnog mjesta, u iznosu od jedne do dvije trećine godišnje participacije studenta u troškovima studija, prema odluci visokog učilišta. Kandidati koji ne izvrše uplatu oportunitetnih troškova ne mogu ponovo prijaviti studij iste razine u NISpVU sustavu. Ponovna prijava će im se omogućiti po uplati oportunitetnih troškova, stoji u Pravilima upisa na studije.

Podsjetimo, nakon ljetnog roka na studij se nije došlo upisati oko dvije tisuće maturanata kojima je prijetila ova kazna.

U jednom slučaju nećete moći dobiti svjedodžbu s mature

Nakon objave konačnih rezultata mature započet će i podjela svjedodžbi o položenim ispitima, koje je u nekim slučajevima nužno priložiti na upisima. No, u jednom slučaju kandidati je neće dobiti – ako su imali neopravdani izostanak, a nisu ga platili. Svjedodžba će im biti ispisana tek kada podmire taj trošak. Podaci za uplatu nalaze se na stranici učenika na poveznici Moji podatci/ Zaduženja i uplate.

Redovni učenici preuzimaju svjedodžbe/potvrde u svojim školama prema rasporedu koji je škola odredila. Oni koji su ranijih godina položili maturu u svojim školama, a nisu preuzeli svjedodžbe, trebaju ih preuzeti u školama jer su tamo ispisane. Svi koji nisu redovni učenici, oni koji su ove godine ponovno pisali ispite i učenici iz BiH preuzimaju svoje potvrde u NCVVO-u. Oni koji ne mogu osobno preuzeti svjedodžbe za to mogu ovlastiti drugu osobu putem punomoći javnog bilježnika. Pristupnici koji žive izvan Zagreba mogu zatražiti slanje svjedodžbe poštom popunjavajući zahtjev za dostavu poštom, dostavu će platiti pri preuzimanju, ali ova opcija nije dostupna za pristupnike u inozemstvu.

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