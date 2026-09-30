Kako će izgledati svaki ispit na maturi u 2027.? Objavljeni katalozi

Izašli su ispitni katalozi za državnu maturu u 2027. godini, ključni dokumenti za svaki predmet na maturi. Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja (NCVVO) objavio ih je ove srijede. Radi se o službenim dokumentima koji propisuju koji će se sadržaji naći u ispitima, kakva je struktura ispita te kako se pripremiti za njih.

Konkretno, u ispitnim katalozima nabrajaju se područja ispitivanja, dijelovi ispita, broj bodova i način bodovanja, koji je pribor dozvoljen, ishodi i gradiva potrebni za polaganje, esejska djela i trajanje ispita. Isto, daju se primjeri zadataka, savjeti za pripremu i literatura.

Državna matura u 2027. godini, kako stoji u objavljenom kalendaru, krenut će 1. lipnja. No, već ove godine, 1. prosinca, kreće prijava ispita mature u Postani studentu, gdje maturanti biraju razine mature i izborne predmete.

Srednja.hr u idućim će danima i tjednima zasebno za svaki predmet objavljivati najvažnije dijelove ispitnih kataloga te analizirati što je novo u odnosu na prošlu godinu. Do tada ispitne kataloge možete pronaći na poveznicama ispod.

Ispitni katalozi za maturu u 2027. godini:

Hrvatski jezik

Matematika

Engleski jezik

Njemački jezik

Talijanski jezik

Francuski jezik

Španjolski jezik

Grčki jezik

Latinski jezik

Biologija

