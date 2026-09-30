Matura Kako će izgledati svaki ispit na maturi u 2027.? Objavljeni katalozi

Kako će izgledati svaki ispit na maturi u 2027.? Objavljeni katalozi

Hrvoje Debeljak
Hrvoje Debeljak

30. rujan 2026.

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Kako će izgledati svaki ispit na maturi u 2027.? Objavljeni katalozi

Ispitni katalozi za maturu u 2027. | foto: NCVVO, Canva

Objavljeni su ispitni katalozi za državnu maturu u 2027. godini. Za svaki predmet učenici mogu provjeriti što se ispituje i kako će izgledati ispit.

Izašli su ispitni katalozi za državnu maturu u 2027. godini, ključni dokumenti za svaki predmet na maturi. Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja (NCVVO) objavio ih je ove srijede. Radi se o službenim dokumentima koji propisuju koji će se sadržaji naći u ispitima, kakva je struktura ispita te kako se pripremiti za njih.

Konkretno, u ispitnim katalozima nabrajaju se područja ispitivanja, dijelovi ispita, broj bodova i način bodovanja, koji je pribor dozvoljen, ishodi i gradiva potrebni za polaganje, esejska djela i trajanje ispita. Isto, daju se primjeri zadataka, savjeti za pripremu i literatura.

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Državna matura u 2027. godini, kako stoji u objavljenom kalendaru, krenut će 1. lipnja. No, već ove godine, 1. prosinca, kreće prijava ispita mature u Postani studentu, gdje maturanti biraju razine mature i izborne predmete.

Srednja.hr u idućim će danima i tjednima zasebno za svaki predmet objavljivati najvažnije dijelove ispitnih kataloga te analizirati što je novo u odnosu na prošlu godinu. Do tada ispitne kataloge možete pronaći na poveznicama ispod.

Ispitni katalozi za maturu u 2027. godini:

Hrvatski jezik
Matematika
Engleski jezik
Njemački jezik
Talijanski jezik
Francuski jezik
Španjolski jezik
Grčki jezik
Latinski jezik

Biologija

Fizika
Kemija
Politika i gospodarstvo
Etika 
Filozofija

Geografija
Glazbena umjetnost
Informatika
Likovna umjetnost
Logika
Povijest
Sociologija
Vjeronauk

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