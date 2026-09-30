Matura Ovo je popis djela za esej na državnoj maturi u 2027. godini

Ovo je popis djela za esej na državnoj maturi u 2027. godini

Martina Gelenčir
Martina Gelenčir

30. rujan 2026.

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Ovo je popis djela za esej na državnoj maturi u 2027. godini

Učiteljica ilustracija | Foto: Srednja.hr, Unsplash

Objavljeni su ispitni katalozi za državnu maturu u 2027. godini, a dio njih je i popis djela za esej. Na njemu su šestorica autora.

Kalendar državne mature za 2027. odavno je poznat, a sada su objavljeni i ispitni katalozi za svaki od ispita. Sastavni dio kataloga za Hrvatski jezik je i popis djela koje maturanti mogu očekivati u esejskom zadatku. Prema ovogodišnjem kalendaru, test i sažetak pišu se 16. lipnja, a 17. lipnja polaže se esej.

Na popisu djela šestorica autora

Jednako kao i protekle godine, na popisu su šestorica autora domaće i svjetske književnosti. Na novom popisu nema niti jednog djela koje je bilo na popisu u 2026. Prema ispitnom katalogu NCVVO-a, u školskoj godini 2026./2027. mogu se ispitivati sljedeća književna djela:

  • Albert Camus - Stranac
  • Fjodor Mihajlovič Dostojevski - Zločin i kazna
  • Marin Držić - Novela od Stanca
  • Antun Gustav Matoš - izbor iz novela (Camao, Cvijet sa raskršća, Kip domovine leta 188*)
  • William Shakespeare - Hamlet
  • Antun Branko Šimić - izbor iz poezije
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Kako će izgledati esej u 2027. i što se ocjenjuje?

Kao i prethodne godine i na maturi u 2026./2027. piše se interpretacijski školski esej. Esej mora imati minimalno 440 riječi, a piše se maksimalno 160 minuta.

- Esejski zadatak sastoji se od polaznoga pitanja ili tvrdnje, ulomka iz književnoga djela s popisa obvezatnih djela i smjernica za pisanje. U interpretacijskome eseju pristupnik iznosi svoje spoznaje o književnosti i pokazuje razumijevanje književnih djela u cjelini tako da na polazno pitanje odgovara središnjom tvrdnjom koju argumentira na temelju analize zadanoga ulomka i na temelju poznavanja svih sastavnica djela u cjelini, piše u ispitnom katalogu.

Esej pristupnicima može donijeti maksimalno 30 bodova na ispitu, s time da je i ove školske godine nužno zadovoljiti zaseban minimalni prag prolaska i na eseju i na ispitu sa sažetkom. U suprotnome maturanti nisu položili ispit iz Hrvatskog jezika. Na Hrvatskom jeziku za dvojku točno treba riješiti 30 posto ispita, s time da je prag za esej 26,67 posto, a prag na dijelu testa i sažetka 31,25 posto. Pragove za ostale ocjene možete pronaći ovdje.

Ocjenjivači prilikom bodovanja vrednuju pet cjelina: središnju tvrdnju, argumentaciju, povezanost teksta, upotrebu rječnika i pravopisnu i gramatičku točnost. Esej se neće vrednovati:

  • ako pristupnik nije odgovorio na zadane smjernice, tj. ako je zadatak neispunjen (da bi se školski esej vrednovao, pristupnik mora ostvariti barem jedan bod u sastavnici središnja tvrdnja)
  • ako esej nema dovoljan broj riječi (dopušteno je odstupanje 10 % od donje granice zadanoga broja riječi)
  • ako je esej napisan potpuno nečitkim rukopisom
  • ako je esej napisan velikim tiskanim slovima.
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