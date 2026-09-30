Ovo je popis djela za esej na državnoj maturi u 2027. godini

Kalendar državne mature za 2027. odavno je poznat, a sada su objavljeni i ispitni katalozi za svaki od ispita. Sastavni dio kataloga za Hrvatski jezik je i popis djela koje maturanti mogu očekivati u esejskom zadatku. Prema ovogodišnjem kalendaru, test i sažetak pišu se 16. lipnja, a 17. lipnja polaže se esej.

Na popisu djela šestorica autora

Jednako kao i protekle godine, na popisu su šestorica autora domaće i svjetske književnosti. Na novom popisu nema niti jednog djela koje je bilo na popisu u 2026. Prema ispitnom katalogu NCVVO-a, u školskoj godini 2026./2027. mogu se ispitivati sljedeća književna djela:

Albert Camus - Stranac

Fjodor Mihajlovič Dostojevski - Zločin i kazna

Marin Držić - Novela od Stanca

Antun Gustav Matoš - izbor iz novela (Camao, Cvijet sa raskršća, Kip domovine leta 188*)

William Shakespeare - Hamlet

Antun Branko Šimić - izbor iz poezije

Kako će izgledati esej u 2027. i što se ocjenjuje?

Kao i prethodne godine i na maturi u 2026./2027. piše se interpretacijski školski esej. Esej mora imati minimalno 440 riječi, a piše se maksimalno 160 minuta.

- Esejski zadatak sastoji se od polaznoga pitanja ili tvrdnje, ulomka iz književnoga djela s popisa obvezatnih djela i smjernica za pisanje. U interpretacijskome eseju pristupnik iznosi svoje spoznaje o književnosti i pokazuje razumijevanje književnih djela u cjelini tako da na polazno pitanje odgovara središnjom tvrdnjom koju argumentira na temelju analize zadanoga ulomka i na temelju poznavanja svih sastavnica djela u cjelini, piše u ispitnom katalogu.

Esej pristupnicima može donijeti maksimalno 30 bodova na ispitu, s time da je i ove školske godine nužno zadovoljiti zaseban minimalni prag prolaska i na eseju i na ispitu sa sažetkom. U suprotnome maturanti nisu položili ispit iz Hrvatskog jezika. Na Hrvatskom jeziku za dvojku točno treba riješiti 30 posto ispita, s time da je prag za esej 26,67 posto, a prag na dijelu testa i sažetka 31,25 posto. Pragove za ostale ocjene možete pronaći ovdje.

Ocjenjivači prilikom bodovanja vrednuju pet cjelina: središnju tvrdnju, argumentaciju, povezanost teksta, upotrebu rječnika i pravopisnu i gramatičku točnost. Esej se neće vrednovati: