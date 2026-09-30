Izašli pragovi prolaznosti na svim ispitima mature u 2027. godini

Izašli su pragovi prolaznosti na ispitima državne mature u 2027. godini. Oni se zadnjih godina donose prije same mature te vrijede za ljetni i jesenski rok. Određuju se za grupe predmeta te se razlikuju jedino u postotcima prolaza za dvojku, dok su postotci za trojke, četvorke i petice na svim predmetima jednake. Svi pragovi vidljivi su na fotografijama pri dnu članka.

Na Hrvatskom posebni prag za esej, za položiti Matematiku dovoljno 25 posto točnog ispita

Tako u 2027. godini nema novosti oko pragova u odnosu na lani. Na Hrvatskom jeziku za dvojku točno treba riješiti 30 posto ispita, s time da su tu zadana još dva posebna praga: prag za esej je 26,67 posto, a prag na dijelu testa i sažetka 31,25 posto. Dakle, maturanti koji padnu esej, nisu položili maturu iz Hrvatskoga te će cijelu morati pisati ponovno.

Na obje razine mature iz Matematike prag za prolaznost je 25 posto točnosti. Na stranim jezicima za dvojku je pak potrebno točno riješiti 30 posto ispita.

Glede najpopularnijih izbornih predmeta, za Fiziku, Biologiju i Kemiju prag za prolaz je 25 posto. Na Politici i gospodarstvu taj je postotak 30 posto.

Za trojku 50 posto, za četvorku 70 posto, za peticu 85 posto

Što se tiče ostalih ocjena, pragovi su univerzalni za sve predmete. Za trojku treba točno riješiti 50 posto ispita, za četvorku 70 posto ispita, a za peticu 85 posto ispita.

Same pragove prolaznosti maturanti mogu zapamtiti i po grupama predmeta. Naime, na ispitima matura iz matematičkog i prirodoslovnog područja, maturanti moraju točno riješiti 25 posto ispita kako bi dobili dvojku. Za prolaznu ocjenu na ispitima matura jezično-komunikacijskog područja kao i u društveno-humanističkom i umjetničkom području, potrebno je imati 30 posto točnih odgovora.

Sve pragove prolaznosti moguće je vidjeti na dvije fotografije ispod, dok je na dnu i PDF dokument s pragovima. Napomena: ako vam se dokument ne učitava, osvježite stranicu.

Pragovi prolaznosti na maturi u 2027. | snimak zaslona: NCVVO