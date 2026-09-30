Uvodi se velika promjena na maturi: Nastavnici će na edukacije, objavljen i novi zadatak

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30. rujan 2026.
Od 2028. godine na maturu stiže mogućnost odabira interpretacijskog eseja ili eseja na zadanu temu. Predstavljen je i primjer zadatka.
U idućoj školskoj godini 2027./2028. maturanti će moći birati koju će vrstu eseja polagati na državnoj maturi iz Hrvatskog jezika. Bit će im omogućene dvije opcije - interpretacijski esej na temelju neke od lektire s popisa ili raspravljački esej na zadanu temu. Vrstu eseja koji žele pisati maturanti će birati prilikom prijave ispita mature od 1. prosinca 2027. do 15. veljače 2028. u sustavu Postani student.
Za učenike trećih razreda koji će te 2028. biti maturanti održat će se i probni esej na zadanu temu, i to 15. veljače 2027., najavio je Vinko Filipović, ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja. Ova novost u pripremi je od siječnja.
- Odlučili smo maturantima ponuditi izbor između interpretacijskog školskog eseja i školskog eseja na zadanu temu. Želimo na taj način školski esej i funkcionalnu pismenost zadržati na visokoj razini. Na ovaj način želimo omogućiti onima koji funkcionalnu pismenost mogu izraziti na zadanu temu da to učine uspješno i da im na taj način pružimo priliku da napišu esej koji će im omogućiti i polaganje ispita iz Hrvatskog jezika, rekao je Filipović.
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Pismo čitatelju maturantu: Od upisa u srednju do diplome smo uz tebe
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