Šire se dezinformacije o novom eseju na maturi: 'Doma ćeš sve napisati i zapamtiti'

- Ja sam rođena u krivoj generaciji. Kako mislite da će netko pisati esej i znati koji će esej pisati? Neće se više morati boriti otvoriti onu vrećicu i shvatiti koju je temu dobio. Neće se strepiti do zadnjeg trena hoće li dođi Tin Ujević ili neke pjesme, nego će doma napisati esej, smisliti argumente, zapamtiti glavne dijelove, doći na maturu i samo to napisati, objavila je na TikToku kreatorica sadržaja te je videozapis u 12 sati prikupio gotovo 40 tisuća pregleda i gotovo pet tisuća oznaka 'sviđa mi se'.

No, takva interpretacija nije točna. Generaciju maturanata 2027./28., dakle one koji su sada treći razred srednje škole, dočekat će promjena na maturi eseja iz Hrvatskog jezika. Uz interpretacijski esej moći će pisati raspravljački esej, odnosno esej na zadanu temu. Kao primjer novog eseja izdvojena je moguća tema 'odjeća kao izraz osobnosti'.

Velika je novost i da će vrstu eseja učenici birati već tijekom prijava matura, od prosinca do veljače, kada biraju razine ispita i prijavljuju izborne predmete. No, učenici će u sustavu birati 'interpretacijski esej' ili 'esej na zadanu temu' i to je to. Neće, kako se širi društvenim mrežama, znati samu temu unaprijed. I dalje će kada otvore esej prvi put ugledati koje djelo ih čeka na interpretacijskom eseju ili koja je tema zadana na raspravljačkom eseju.

Iako je u komentarima kreatorica upozorena da sadržaj videozapisa nije točan, ostao je objavljen. Odgovorila je kako joj se ne sviđa ideja novog pristupa jer učenici neće morati čitati lektire i moći će izabrati lakše opcije. Kako će točno izgledati nova vrsta eseja, pročitajte u našem članku ovdje.