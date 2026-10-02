Novi esej već se pisao na maturi, davne 2010. godine. Ovo su bile teme

Na maturi iz Hrvatskog jezika u 2028. godini, što će zahvatiti učenike koji su sada treći razred srednje škole, stiže velika promjena. Maturanti će birati žele li pisati interpretacijski esej, što je esej koji se piše na temelju zadanog ulomka o jednom od unaprijed određenih lektirnih djela, ili pak esej na zadanu temu, što je raspravljački esej poput teme 'odjeća kao izraz osobnosti'. Pritom maturanti unaprijed biraju samo vrstu eseja, dok će temu saznati kada otvore ispit na samoj maturi.

Maturanti su u 2010. godini na licu mjesta mogli birati između interpretativnog ili raspravljačkog eseja

Ono što je zanimljivo je da ovaj novitet nije nešto sasvim novo. Naime, na prvoj državnoj maturi, sada već davne školske godine 2009./10., isto se biralo između interpretacijskog eseja ili raspravljačkog eseja. S time da su tada maturanti vrstu eseja birali na licu mjesta, pa su mogli procijeniti što im je zgodnije pisati, dok će maturanti sada unaprijed birati hoće li pred njih stići interpretacijski esej ili esej na zadanu temu. Tako da kalkuliranja u zadnji tren neće biti.

Da budemo precizniji, na prve dvije mature, 2010. i 2011. godine, pred učenicima na maturi iz Hrvatskog pojavljivala su se dva esejska zadatka, a oni su birali koji žele pisati. Među esejima mogli su se pronaći interpretativni esej, usporedni esej ili raspravljački esej. Na prvoj maturi uvijek je među ponuđenima bio raspravljački esej.