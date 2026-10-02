Nastavnici prijetili bojkotom mature: Pitali smo NCVVO što će se promijeniti 2027.

Inspektori upali u prostor gdje se ocjenjivala matura: Stigli i do sjedišta NCVVO-a
Prijava ocjenjivača matura oko uvjeta rada stigla je prekasno. Kada je Inspektorat izašao na teren, zatekli su samo portira.
11:19 80 d 14.07.2026
02. listopad 2026.
Nakon pobune ocjenjivača zbog vrućine na Velesajmu i prijetnje bojkotom u nadolazećoj godini, pitali smo NCVVO što će promijeniti za maturu 2027.
Nastavnici koji su ljetos ispravljali ispite državne mature digli su pobunu zbog, kako su istaknuli, gotovo nemogućih uvjeta rada uslijed visokih temperatura. Ispiti su se ocjenjivali u paviljonima Velesajma, a iako se svake godine ponavlja problem nesnosnih vrućina, nastavnici su ljetos tvrdili kako nije učinjeno ništa da bi se problem ublažio. I to unatoč najavi toplinskog vala koji je zahvatio Europu. Neki su zbog zdravstvenih tegoba morali prekinuti rad na ocjenjivanju, a ocjenjivači su prijetili i bojkotom.
Na konferenciji za medije prilikom najave novosti na maturi u 2028. ravnatelja Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja (NCVVO), Vinka Filipovića, pitali smo hoće li se za 2027. godinu osigurati novi prostor za ocjenjivanje ili bolje uvjete u postojećem.
- Ići će javni poziv prema ustanovi koja to radi, a to je Agencija za komercijalnu djelatnost. Koji će prostor osigurati, u ovom trenutku ne znamo. Ono što znamo je da ćemo pokušati učiniti uvjete što je moguće povoljnijima. Ali naravno, uvijek postoje ograničenja i nešto čemu se ne može doskočiti, kao što je bio taj toplinski val u tom trenutku, odgovorio nam je Filipović.
Inspektori upali u prostor gdje se ocjenjivala matura: Stigli i do sjedišta NCVVO-a
Prijava ocjenjivača matura oko uvjeta rada stigla je prekasno. Kada je Inspektorat izašao na teren, zatekli su samo portira.
11:19 80 d 14.07.2026
Ocjenjivači matura uzvratili NCVVO-u, prijete bojkotom: 'To će rezultirati odgodom rezultata'
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Podsjetimo, javnost je o uvjetima rada doznala iz pisma nastavnika poslanog medijima, među ostalim i portalu srednja.hr, a sve je okončano i posjetom inspekcije. Nastavnici su u pismu tvrdili da se temperatura 'u hangaru približila 35°C, a u kombinaciji s gotovo potpunim izostankom mogućnosti provjetravanja osmosatno ocjenjivanje pretvorilo se u iznimno težak fizički napor'. Strahovali su da, ako prođe još jedna godina u kojoj nisu javno reagirali, neće ni doći do promjene. NCVVO je u odgovoru za srednja.hr odgovornost za uvjete prebacio na Agenciju za komercijalnu djelatnost (AKD). Odande su nam, pak, odgovorili da ta pitanja o uvjetima rada 'nisu dio ugovornog odnosa definiranog navedenim Ugovorom'.
Na predstavljanju rezultata mature Filipović je rekao i da se pobunila skupina ocjenjivača iz jednog jezika, od njih ukupno 830. Naglasio je i da je posao dobrovoljan te da će u idućim javnim pozivima za ocjenjivanje vjerojatno na 'određeni način ukazati onima kojima takvi uvjeti čine zdravstvene probleme, da se ne javljaju za posao koji nisu dužni raditi'. Ova izjava izazvala je dodatan revolt među nastavnicima koji su poručili da su u 2027. spremni i na bojkot ocjenjivanja.
Prostore u kojima se ispravljala matura u konačnici su posjetili i inspektori Državnog inspektorata. Međutim, u prostor su ušli kada je ispravljanje već bilo završeno pa su ondje zatekli samo – portira. Iz inspektorata su poručili kako tada nije bilo moguće utvrditi činjenice o uvjetima rada, pa ni poduzeti propisane upravne mjere.
Inače, u državnom proračunu za 2026. za provedbu ovogodišnje državne mature planirani trošak iznosio je 4,56 milijuna eura. U proračunu stoji da projekcija za 2027. iznosi 4,86 milijuna eura, a isto toliko i za 2028. godinu.
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