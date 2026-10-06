Mijenja se državna matura: Doznali smo još jedan važan detalj o novom eseju iz Hrvatskog

Novi esej već se pisao na maturi, davne 2010. godine. Ovo su bile teme
Na prvoj državnoj maturi, kako će to ponovno biti u 2028. godini, maturanti su birali između interpretacijskog eseja ili raspravljačkog eseja.
11:36 4 d 02.10.2026
06. listopad 2026.
Na esejski dio ispita mature iz Hrvatskog stiže velika promjena u 2028. Maturanti će moći birati vrstu eseja: interpretacijski ili raspravljački.
Na ispit državne mature iz Hrvatskog jezika u 2028. godini stiže velika promjena – maturanti će moći birati hoće li pisati interpretacijski esej na temelju književnog djela ili raspravljački esej na zadanu temu. Novina je nedavno predstavljena u Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja (NCVVO), a u podcastu portala srednja.hr ugostili smo Koranu Svilar, predmetnu koordinatoricu za Hrvatski jezik u NCVVO-u.
Svilar nam je otkrila još jedan važan detalj – esej na zadanu temu donosit će manji broj bodova u odnosu na interpretacijski u kojem učenici analiziraju ulomak iz književnog djela.
- Ono što za sada mogu reći sa sigurnošću je da će taj esej nositi manje bodova od interpretacijskog eseja. Interpretacijski esej ispituje znanja koja nisu potrebna ako izlazite na esej na zadanu temu. Prema tome, logično je da taj esej ne nosi jednaki broj bodova, on nema jednaku težinu kao interpretacijski unutar cijelog ispita iz Hrvatskoga jezika, objasnila je Svilar.
Naglasila je da će učenici s tim saznanjem odabirati vrstu eseja koju namjeravaju pisati na maturi 2028. godine. Ostaje pravilo da maturanti moraju zadovoljiti minimalni prag i na eseju i na testu sa sažetkom kako bi položili čitav ispit iz Hrvatskog jezika. Cjelokupni prag za dovoljan na ovom ispitu je 30 posto.
Novi esej već se pisao na maturi, davne 2010. godine. Ovo su bile teme
Na prvoj državnoj maturi, kako će to ponovno biti u 2028. godini, maturanti su birali između interpretacijskog eseja ili raspravljačkog eseja.
11:36 4 d 02.10.2026
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O novom raspravljačkom eseju na zadanu temu već smo pisali. Maturantima će biti zadana tema, a jedan od predstavljenih primjera je 'odjeća kao izraz osobnosti'. Tu će temu morati razraditi prema zadanim smjernicama. I dok se na interpretacijskom eseju vrednuje pet sastavnica, a na eseju na zadanu temu vrednovat će se njih četiri: ostvarenost teme, argumentacija, povezanost teksta i jezična točnost. Uvjet za prolazak eseja na zadanu temu je ostvarivanje boda u sastavnici ostvarenost teme.
- To je prvi put da se esej piše bez polaznoga teksta. To ne znači da tekst ne postoji. On će postojati uz sam esejski zadatak. Međutim, on nije ovdje da bi ga se interpretiralo, niti da bi ga se prepričavalo, taj tekst će biti samo motivacijski. Temu eseja pristupnici neće znati unaprijed, ona će se birati na dan pisanja, jednako kao što se bira tema interpretacijskog eseja. I računali smo tu na psihološki faktor, odnosno ako se preplaše neke teme koja će im možda biti manje poznata iz svakodnevnog života da imaju tekst koji ih možda može malo smiriti ili uputiti u samu temu pa poslužiti kao motivacija, rekla je Svilar.
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Od maturanata će se na ovoj vrsti eseja očekivati da znaju na raspravljački način pisati o zadanoj temi tako da poštuju zadanu kompoziciju. Tražit će se i da učenici odgovore na sve smjernice koje će biti obvezatne i služiti za objektivnije vrednovanje, kao i da poštuju normu hrvatskoga jezika.
- Zamišljeno je da teme budu iz njima bliskih područja, odnosno područja s kojima su se susretali u obrazovanju i svijetu u kojem žive: od društvenih fenomena, svakodnevnih navika i propitkivanja tih navika, od ekologije pa možda čak i neka pitanja vezana uz potrošačko društvo i njihove navike. U prostoru društvenih mreža to se malo banalizira – ako vi postavite smjernice u kojima se od vas očekuje promišljanje u određenom smjeru, da razmišljate zašto je to tako, da argumentirate i da onda podupirete nekim tvrdnjama svaki svoj stav, onda to znatno otežava. Ovo nije esej u kojem oni prepričavaju vlastito iskustvo, već se koriste svojim iskustvom da bi odgovorili na zadane smjernice, objasnila je Svilar.
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U nastavničkim krugovima stavovi oko ove nove vrste eseja poprilično su podijeljeni. Najčešći argument onih koji mu se protive jest da će sada učenici u potpunosti prestati čitati lektire, a ovako su barem pročitali djela za maturu.
- Čitanje kanonskih književnih djela proizlazi iz nastave književnosti. Dakle, nastava književnosti trebala bi se pobrinuti za to da učenici pročitaju pa, ja se nadam, i više od ovih šest djela s popisa kataloga, odgovara Svilar.
Naglašava i da državna matura ispituje određene ishode i ne može biti odgovorna za stanje čitanosti određenih djela, niti za čitanje koje opada u društvu. Također, unutar prvog dijela ispita mature iz Hrvatskog jezika i dalje će se ispitivati razumijevanje kanonskih djela, povijest književnosti i teorija književnosti. Uostalom, i sadašnji interpretacijski esej od učenika traži interpretaciju djela i nije garancija da je učenik to djelo i pročitao.
- Mislim da je čitanje kanonskih djela i općenito čitanje zadatak nastave književnosti. Što se tiče čitanja općenito, to je veliki zadatak društva i ne možemo se praviti da jedan ispit državne mature može pomoći da se taj ogromni problem zapravo riješi. Lakomo je misliti da je šest djela koja će netko pročitati za maturu tu osobu učiniti obrazovanim čitateljem, rekla je Svilar.
Za učenike trećih razreda u veljači 2027. održat će se probni esej, o čemu smo također razgovarali u podcastu. Detaljnije smo se dotaknuli i pitanja kako esej na zadanu temu treba biti strukturiran, kako će ga nastavnici ocjenjivati, očekuje li se zbog otvorenosti teme više prigovora te u kojoj će se mjeri mijenjati popis djela za esej. Odgovore poslušajte u videu u nastavku.
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