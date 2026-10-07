NCVVO objavio detalje mature iz Matematike: Evo što će se tražiti od učenika u 2027.

Objavljeni su ispitni katalozi za državnu maturu u 2026./2027. Među njima je i onaj za Matematiku, ispit koji prema kalendaru Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja učenici polažu 24. lipnja 2027.

Maturanti mogu birati hoće li ispit polagati na višoj ili osnovnoj razini, a kao i ranijih godina pet je područja koja se provjeravaju: brojevi, algebra i funkcije, oblik i prostor, mjerenje te podatci, statistika i vjerojatnost. Od sedme stranice ispitnog kataloga koji se nalazi pri dnu članka, maturanti mogu vidjeti koji se obrazovni ishodi provjeravaju ovim ispitom.

Osnovna razina Matematike

Kada je riječ o osnovnoj razini, u odnosu na prošlogodišnji katalog u ovogodišnji su dodana tri obrazovna ishoda koji se, uz već postojeće, mogu ispitivati. U potpodručje potencije i korijeni dodan je ishod da učenik 'računa s drugim i trećim korijenom'. Isto tako, u potpodručje geometrija ravnine i prostora dodan je ishod da pristupnik 'analizira položaj pravaca i ravnina u prostoru i računa udaljenost'. Nadalje, u području podataka, statistike i vjerojatnosti sada je i ishod 'primjenjuje vjerojatnosti'.

Ispit državne mature iz Matematike na osnovnoj razini sastoji se od dviju ispitnih cjelina i sadrži ukupno 35 zadataka. Od toga je 20 zadataka višestrukog izbora, dok su ostalih 15 zadaci kratkog odgovora. Najveći bodovni udio čine zadaci u području algebre i funkcija. Ispit osnovne razine traje 150 minuta, a pristupnik u njemu može ostvariti najviše 40 bodova.

Izvor: NCVVO, ispitni katalog iz Matematike u 2027.

Viša razina Matematike

Ishodi više razine ostali su nepromijenjeni u odnosu na prethodnu godinu. Oni koji odaberu tu razinu pred sobom će imati 45 zadataka. Od toga je 20 zadataka višestrukog izbora, 19 je zadataka kratkog odgovora i još šest je zadataka produženog odgovora. Ispit više razine piše se 180 minuta, a donosi 60 bodova. I u ovome slučaju najveći udio bodova donose zadaci u području algebe i funkcija.

Izvor: NCVVO, ispitni katalog iz Matematike u 2027.

Kako će se bodovati ispit?

U katalogu je opisano i kako će se vrednovati zadaci produženog odgovora. Tako stoji da će biti priznata rješenja dobivena različitim ispravnim načinima rješavanja. Također, pristupniku koji je pogrešno prepisao zadatak te ga zatim točno riješio, a da pritom zadatak nije promijenio smisao niti je pojednostavljen, oduzima se jedan bod od predviđenoga broja bodova za taj zadatak.

Nadalje, pristupniku koji je napravio pogrešku u zadatku produženoga odgovora, a da pritom zadatak nije promijenio smisao niti je pojednostavljen, boduju se svi ispravno provedeni koraci.

Koji kalkulator i pribor se smije koristiti na maturi iz Matematike?

Kao i ranijih godina, tijekom pisanja ispita dopušteno je upotrebljavati isključivo kemijsku olovku kojom se piše plavom ili crnom bojom. U katalogu stoji i da je od geometrijskoga pribora dopuštena upotreba jednoga ravnala ili jednoga trokuta, a nije dopuštena upotreba kutomjera i šestara.

- Potrebno je džepno računalo tzv. znanstveni kalkulator koji se može upotrebljavati tijekom cijeloga ispita. Knjižica s formulama potrebnim za rješavanje ispita sastavni je dio ispitnoga materijala. Pristupnicima nije dopušteno donijeti niti upotrebljavati nikakve druge listove s formulama, piše u ispitnom katalogu za Matematiku.

Kandidati trebaju znati i da je tijekom ispita dopušteno upotrebljavati džepno računalo tipa Scientific. Dežurni nastavnici bilježit će tijekom ispita tip (naziv i oznaka) džepnoga računala kojim se pristupnik koristio.

Savjeti i preporuke za rješavanje

Dio ispitnog kataloga su i savjeti za pristupnike. Kao i u slučaju ostalih ispita mature, literatura za pripremu ovog ispita su svi udžbenici za gimnazijski program. Pristupnicima se također savjetuje rješavanje provedenih ispita državne mature iz Matematike i proučavanje preporuka za rješavanje ispita iz matematike.

Te preporuke možete pronaći u dokumentu u nastavku, a ispod njih nalazi se i ispitni katalog za maturu iz Matematike u 2027. godini. Dodajmo i kako je prag prolaznosti na maturi iz Matematike 25 posto, dok pragove za ostale ocjene možete pronaći ovdje.

Ispitni katalog za maturu iz Matematike u 2027.

Preporuke za rješavanje mature iz Matematike

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