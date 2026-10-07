Pokrenuta peticija zbog mature, već ima 800 potpisa: Ovako odgovaraju iz NCVVO-a

Nastavnice Hrvatskog jezika iz Škole suvremenoga plesa Ane Maletić u Zagrebu Alma Majcenović i Marina Katinić Pleić pokrenule su inicijativu Apel za knjigu na maturi. Prikupljaju potpise kojima traže da ispit državne mature iz Hrvatskoga jezika obvezno uključi poznavanje i pisanu interpretaciju književnih djela, koja pritom treba povezati sa suvremenom situacijom, pa i svakodnevnim životom. Ističu kako vrijednost književnih djela i jest u tome da ne govore (samo) o onome što se dogodilo, nego o onome što se (bilo komu) može dogoditi.

'To nije adekvatan odgovor na učeničke potrebe, nego podilaženje napuštanju čitanja'

U pozadini je najavljena promjena na maturi iz Hrvatskog jezika u 2028. godini. Učenici će moći birati žele li pisati interpretacijski esej koji se temelji na polaznom književnom djelu ili esej na zadanu temu, što je zapravo raspravljački esej. Kao primjer teme navedena je 'odjeća kao izraz osobnosti'. Nastavnice u apelu ističu da je ta promjena povod za čuđenje, raščlambu i apel.

- Takav zadatak nije sam po sebi loš. Problem je što može zamijeniti posljednju situaciju u životu mladih kad je čitanje obvezno, kao i smanjiti njihovu motivaciju za čitanje tijekom cijelog srednjoškolskog obrazovanja. Kao nastavnici svjedočimo koliko je teško motivirati djecu za čitanje, a istovremeno s kolikim užitkom raspravljaju o djelima i kolika je nemjerljiva korist za njihov razvoj kad to učine. U vrijeme superbrzih bljeskova s TikToka i instant-rješenja svih mogućih problema mladima, čiji je vokabular alarmantno uzak, za čitanje treba snažan vanjski poticaj, točnije, obaveza. Dužnost je društva ukazati mladima da postoji potreba za onim što još sami ne razumiju da im treba - to je sastavni dio odgoja, objašnjavaju nastavnice u apelu.

Nastavljaju kako svjedoče pojavi sve slabijega razumijevanja teksta kao cjeline, kao i da srednjoškolci sve teže razumiju tekstove koji su ne tako davno bili dio osnovnoškolskih kurikula. Učenici se ne mogu sjetiti uobičajenih hrvatskih frazema, dodaju, a na hodnicima razgovaraju na 'Insta-engleskom'.

- Svjesni smo globalizacije, ali i potrebe očuvanja vlastita jezika i identiteta, u skladu s često proklamiranim načelom 'jedinstva u različitosti'. Uloga lektire u razvoju sposobnosti tumačenja jezika, a time i svijeta oko nas - nezamjenjiva je i zato svi obrazovni sustavi inzistiraju na njoj. Na tome inzistira i ispitni katalog jer među ishodima mature navodi 'razumijevanje i tumačenje tekstova književnosti uz primjenu znanja i kritičkoga mišljenja'. No ako esej o književnom djelu nije obavezan, čime se onda ti ishodi ispituju? Čemu doprinosi promjena da raspravu o Raskoljnikovljevim etičkim dvojbama učenici mogu zamijeniti raspravom o stilu odijevanja? Tim više što se na maturi već piše jedan tekst na temu iz svakodnevice - sažetak. To nije adekvatan odgovor na učeničke potrebe, nego podilaženje napuštanju čitanja kao dijela obrazovanja, stoji u apelu uz nadu kako se NCVVO neće oglušiti na mišljenje struke i upućene javnosti.



Koordinatorica u NCVVO-u: 'Nastava književnosti trebala bi se pobrinuti za to da učenici pročitaju i više od šest djela'

Na samom predstavljanju novog eseja prošlog tjedna ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja (NCVVO) Vinko Filipović kazao je kako su otvoreni za sve konstruktivne prijedloge, bilo akademskih institucija, bilo nastavnika u srednjim školama. Istaknuo je kako želi da ne samo budući kroatisti, nego i budući pravnici i ekonomisti i svatko drugi ima funkcionalnu pismenost na očekivanoj i zadovoljavajućoj razini. Izdvojio je kako ovom novinom žele omogućiti onima koji funkcionalnu pismenost mogu izraziti na zadanu temu da to učine uspješno, i da im se tako pruži da napišu esej koji će im omogućiti i polaganje ispita iz Hrvatskog.

Da je uvođenje novog eseja izazvalo dosta bure među dijelom nastavnika te da se pojavio sam apel kojim se prikupljaju potpisi, prepričali smo predmetnoj koordinatorici za Hrvatski jezik u NCVVO-u Korani Svilar koja nam je bila gošća podcasta. Ona kaže kako čitanje kanonskih književnih djela proizlazi iz nastave književnosti.

- Nastava književnosti trebala bi se pobrinuti za to da učenici pročitaju i više od šest djela koje imaju na popisu u katalogu. Državna matura ispituje određene ishode i ne može biti odgovorna za stanje čitanosti određenih književnih djela niti za općenito čitanje koje opada u društvu. S druge strane, unutar prvog dijela ispita i dalje se ispituje razumijevanje pročitanoga gdje će biti i kanonska djela, kao što su i dosad, ispituje se i povijest književnosti, i teorija književnosti. Sve to ostaje isto unutar prvog dijela ispita. Možda će učenicima koji izađu na esej na zadanu temu biti stalo još više se pripremiti upravo za prvi dio ispita kako bi ostvarili veći broj bodova. Interpretacijski esej, k tome, služi kako bi učenici pokazali svoju sposobnost interpretacije, a ne da bismo se mi zakleli da je netko nešto pročitao. Čitanje kanonskih djela i čitanje općenito zadatak je nastave književnosti, a čitanje općenito veliki zadatak društva i ne možemo se praviti da jedan ispit državne mature može pomoći da se taj ogromni problem riješi. Lakomo je misliti da šest djela koja će netko pročitati da bi položio državnu maturu, tu osobu čine obrazovanim čitateljem, objasnila je Svilar.

U podcastu detaljnije smo se dotaknuli i pitanja kako esej na zadanu temu treba biti strukturiran, kako će ga nastavnici ocjenjivati, očekuje li se zbog otvorenosti teme više prigovora te u kojoj će se mjeri mijenjati popis djela za esej. Odgovore poslušajte u videu u nastavku.