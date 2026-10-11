I dio učenika vidi problem u novom tipu eseja na Hrvatskom: 'Mislim da je to ispod nivoa'

Na ispitu državne mature iz Hrvatskog jezika učenici će 2028. godine umjesto interpretacijskog eseja na temelju književnog djela moći pisati raspravljački esej na zadanu temu. Ta informacija je predstavljena prošlog tjedna u Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja (NCVVO), a njihova predmetna koordinatorica za Hrvatski Korana Svilar, nedavno je u našem podcastu otkrila da će esej na zadanu temu nositi manje bodova od interpretativnog.

Sad smo pitali i učenike što misle o tome te za koju bi se opciju odlučili da maturu pišu 2028. godine. Iz njihovih odgovora vidljivo je da raspravljački esej smatraju lakšim, uostalom takav esej već se piše na maturi iz Engleskog, koja slovi za jednu od najlakših.

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Takvog je razmišljanja i učenica Lejla, maturantica iz Gimnazije 'Fran Galović' u Koprivnici. Kaže nam da bi da može birati svakako izabrala lakšu opciju, jer pisanje sličnog eseja već vježba za mature iz stranih jezika, a i jer nije potrebno baratati pojmovima i drugim informacijama iz povijesti književnosti. Lejla smatra da se ovom mjerom učenicima pruža više slobode, ali i da bi mogla negativno utjecati na to koliko čitaju.

- Učenici će definitivno manje čitati lektire, sada je kratki sadržaj popularan umjesto cijele knjige, a s pojavom novog tipa eseja to će se još više populizirati. Čitanje književnih dijela je važno u svakom dijelu života, prvo za opću obrazovanost i neko opće znjanje, a i razvija kritičko mišljenje, komentirala nam je Lejla.

'Učenici će sve manje čitati lektiru'

Toma iz Gimnazije Tituša Brezovačkog u Zagrebu pak kaže da će unatoč tome što se raspravljački esej mnogima čini lakšim, on izabrati interpretacijski esej. Kaže da se za njega može kvalitetnije pripremiti i da kod njega zna što očekivati.

- Mislim da je to ispod nivoa na kojem bi maturanti trebali biti nakon svojeg srednjoškolskog obrazovanja. Učenici će, jer se sad mogu opredijeliti za ovu mnogu lakšu opciju pisanja eseja, sve manje čitati lektiru. Time će i cijeli koncept satova lektire zapravo izgubiti smisao.Čitanje većine književnih djela u srednjoj školi je važno jer su to kanonska djela svjetske književnosti i svaki čovjek bi ih trebao kad tad u svojem životu pročitati, komentirao nam je Toma.

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'Kod klasičnog eseja mi je uvijek bio stres moram li se sjetiti svega'

Na pitanja nam je opširno odgovorila i učenica Ana iz Srednje škole Ivan Švear u Ivanić Gradu. Kaže nam da misli da će izabrati novi tip eseja jer joj se čini puno slobodnijim. Lakše joj je pisati kad može iznijeti svoje mišljenje i koristiti primjere koji joj imaju smisla.

- Kod klasičnog eseja mi je uvijek bio stres moram li se sjetiti svega iz određenog djela i hoću li nešto krivo napisati. Mislim da se daje više slobode, ali ne nužno previše. I dalje moraš znati napisati smislen tekst, argumentirati svoje mišljenje i držati se teme. Ne znači da samo možeš napisati što god želiš i dobiti dobre bodove. Meni je ta sloboda zapravo dobra stvar jer će se učenici možda osjećati manje ograničeno dok pišu, komentirala je Ana.

'Bilo bi puno bolje da učenici imaju mogućnost sami birati što će čitati'

Kao i drugi učenici s kojima smo pričali, kaže da bi se zbog nove opcije moglo dogoditi da još veći broj učenika odustane od čitanja lektira. Međutim kaže da će uvijek biti učenika koji će ih čitati bez obzira na maturu, kao i onih koji ih nisu čitali ni prije.

- Mislim da je čitanje književnih djela u srednjoj važno, iako iskreno ne mislim da svaka lektira mora biti zanimljiva svakom učeniku. Kroz književnost ipak učimo puno toga, ne samo o samim djelima nego i o ljudima, društvu i vremenu u kojem su ta djela nastala. Ali mislim da bi bilo puno bolje da učenici imaju mogućnost sami birati što će čitati, umjesto da im se nameće određeni popis knjiga. Ako učenik može izabrati knjigu koja ga stvarno zanima, veća je šansa da će je stvarno pročitati i možda čak zavoljeti čitanje. Mislim da je puno bolje razviti naviku čitanja kroz nešto što te zanima nego nekoga prisiljavati da čita knjigu koju uopće ne želi, poručila je Ana.

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