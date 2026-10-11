A i B razina Engleskog imaju različite zadatke pisanja: Ovo je sve što trebate znati ove godine

Engleski jezik jedan je od tri obvezna predmeta na državnoj maturi, a 2027. maturanti će ga prema kalendaru mature pisati 18. lipnja na ljetnom te 27. kolovoza na jesenskom roku na dvije razine.

Što se tiče pragova prolaznosti, ove školske godine nema promjena u odnosu na lani. Na engleskom to znači da je za ocjenu dovoljan i prolaz potrebno skupiti 30 posto bodova na obje razine ispita. Kao i prijašnjih godina, NCVVO je za pripremu objavio ispitni katalog za školsku godinu 2026./2027.

Ispit se sastoji od tri dijela: čitanja, pisanja i slušanja. U dijelu čitanja dobit ćete polazne tekstove koje ćete morati pročitati te odgovoriti na nekoliko pitanja na zaokruživanje. U dijelu slušanja pustit će vam kratki audiozapis, a svoje razumijevanje također ćete pokazati odgovaranjem na pitanja na zaokruživanje.

Nema promjena u odnosu na prošlu godinu

Pisanje se na maturi iz Engleskog i ove godine na višoj razini provjerava pisanjem raspravljačkog eseja na zadanu temu. Vaš odgovor treba sadržavati između 200 i 250 riječi. Ako napišete premalo riječi gubit ćete bodove, a tekst koji premašuje 250 riječi jednostavno se neće bodovati.

Na B razini ne piše se raspravljački esej, već zadatak otvorenoga tipa, na koji pristupnik odgovara s 80 do 100 riječi prema predložku koji sadržava tri sadržajne odrednice, najčešće u obliku pitanja. U uputi za pisanje preciziraju se komunikacijska situacija, tekstna vrsta, tema, potencijalni čitatelj i odnos autora teksta i čitatelja, kojih se pristupnik treba pridržavati.

Iz objavljenog kataloga mature za školsku godinu 2026./2027. možemo zaključiti da izgled i struktura ispita iz Engleskog jezika ostaju isti kao i do sada. Ispit na A razini ukupno traje 180 minuta. Za rješavanje ispitne cjeline čitanje predviđeno je 70 minuta, za slušanje 35 minuta, uključujući i 5 minuta za označavanje odgovora, dok je za rješavanje ispitne cjeline pisanje predviđeno 75 minuta. U ispitu na višoj razini moguće je ostvariti ukupno 85 bodova: 40 na čitanju, 25 na slušanju i 20 na pisanju.

Što je bilo na maturi prošle godine?

Sve ostaje isto i na B razini. Ispit će trajati ukupno 105 minuta. Za cjeline čitanje i pisanje predviđeno 75 minuta, a za rješavanje ispitne cjeline slušanje predviđeno je približno 30 minuta uključujući i 5 minuta za označavanje odgovora na list za odgovore. Na osnovnoj razini ispita pristupnik može ostvariti ukupno 60 bodova, s tim da čitanje donosi 40 posto bodova, a preostale dvije cjeline, pisanje i slušanje, svaka po 30 posto.

Podsjetimo, prošle godine na ljetnom roku na zadatku pisanja na višoj razini došao je zadatak o anonimnosti na internetu koji je glasio: 'Some people say being anonymous online has numerous benefits. Others argue it encourages irresponsible behaviour. Discuss both of these views and give your own opinion'. U prijevodu predložena tema znači: 'Neki kažu da anonimnost na internetu ima brojne koristi. Drugi smatraju da potiče neodgovorno ponašanje. Obrazloži oba svjetonazora i daj svoje mišljenje'.

Na B razini učenici su morali smisliti projekte o zdravim navikama

Što se tiče B razine, zadatak je bio pročitati Emminu poruku i napisati joj odgovor. Poruka je glasila: 'Hi! We’re doing a school project about healthy habits. I know your school had one last year. What did you have to do for the project? What else do you think schools could organise for students’ health, and who could help best? Please will you list some healthy activities, and explain how they will help me deal with stress? Best wishes, Emma'.

U prijevodu Emmina poruka glasi: 'Zdravo! Radimo školski projekt o zdravim navikama. Znam da ga je tvoja škola provodila prošle godine. Što si radio za projekt? Što još misliš da bi škole mogle učiniti za zdravlje učenike i tko bi najbolje mogao pomoći? Molim te da mi navedeš neke zdrave aktivnosti i objasniš kako će mi pomoći nositi se sa stresom. Sve najbolje, Emma'.

Koje su nedoumice učenici prošle godine imali s maturom iz Engleskog doznajte na ovoj poveznici. Sve teme koje su se pojavile od prve mature do prošlogodišnje možete pronaći tu, a ispitni katalog za ovu godinu proučite u prilogu.

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