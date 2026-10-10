Matura Maturu iz Hrvatskog možete pasti i ako dobro riješite test: Ovo su ključna pravila za 2027.

Maturu iz Hrvatskog možete pasti i ako dobro riješite test: Ovo su ključna pravila za 2027.

Martina Gelenčir
Martina Gelenčir

10. listopad 2026.

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Maturu iz Hrvatskog možete pasti i ako dobro riješite test: Ovo su ključna pravila za 2027.

Foto: Duje Kovačević, srednja.hr

I dok od 2028. godine na esej iz Hrvatskog stiže veća promjena, za ovogodišnje maturante na tom ispitu nema većih promjena.

I dok se u 2028. na maturu iz Hrvatskog uvodi nova vrsta eseja, na ovom ispitu u 2027. godini nema većih promjena, vidljivo je to iz ispitnog kataloga NCVVO-a. Ovaj obvezni predmet maturanti polažu na jedinstvenoj razini. Prag za prolaznost je 30 posto, s time da je nužno zadovoljiti zaseban prag na eseju i zaseban na testu sa sažetkom. U slučaju da ne zadovolje prag na oba dijela ispita, maturanti ne ostvaruju pozitivnu ocjenu iz Hrvatskog. Inače, dio ispitnog kataloga je i popis djela za esej o kojem smo već pisali, a na njemu su šestorica autora domaće i strane književnosti.

Kao i prethodnih godina, na maturi iz Hrvatskog maturanti će morati pokazati kakve su im komunikacijske jezične kompetencije, svoja književnoteorijska, književnopovijesna i jezična znanja, razumijevanje književnoga i neknjiževnoga teksta te upotrebu hrvatskoga standardnog jezika u pisanju različitih vrsta tekstova. Ispit iz Hrvatskog jezika prema kalendaru za 2027. polaže se kroz dva dana - test i sažetak pišu se 16. lipnja, a 17. lipnja polaže se esej.

Valja još jednom naglasiti da ispit nije moguće položiti ako se ne pristupi svim trima ispitnim cjelinama, dakle nije moguće pisati samo test i sažetak, a onda se ne pojaviti na eseju – to je automatski pad ispita.

Prva ispitna cjelina ima 58 zadataka

Prva ispitna cjelina, koja se sastoji od čitanja, književnosti i hrvatskog jezika, sastoji se od ukupno 58 zadataka višestrukoga izbora, odnosno 'na zaokruživanje'. Svaki točan odgovor donosi jedan bod. Kako i stoji u ispitnom katalogu, ostaje pravilo prema kojem, ako pristupnik za pojedini zadatak označi više od jednoga odgovora, taj će se zadatak bodovati s 0 (nula) bodova bez obzira na to nalazi li se među označenim odgovorima i točan.

Prvi dio ispita iz Hrvatskog | izvor: NCVVO

Sažetak donosi 18 bodova

Istoga dana maturanti će pisati i sažetak koji im donosi 18 bodova. Pred maturantima će biti polazni tekst. Nakon što ga pročitaju, morat će procijeniti važnost informacija i navesti osnovne misli i pojedinosti kojima se te misli razrađuju i podupiru. U sažetku, koji treba imati između 200 i 250 riječi, pristupnici će tekst morati reducirati na njegove bitne dijelove koristeći se ključnim riječima iz polaznoga teksta. S time da u njemu ne treba iznositi mišljenja, stavove i komentare povezane s polaznim tekstom. 

U sažetku se vrednuju tri sastavnice: sadržaj, organizacija teksta i stil te jezična točnost. Nekoliko je situacija u kojima se sažetak neće vrednovati. Jedna od njih je ako pristupnik ne odgovori na zadane smjernice i ako je zadatak neispunjen. Da bi se sažetak vrednovao, pristupnik mora ostvariti barem jedan bod u sastavnici sadržaj. Sažetak se ne vrednuje ni ako nema dovoljan broj riječi ili ako ima prevelik broj riječi s time da je dozvoljeno odstupanje od +/- 10 posto. Sažetak se neće vrednovati niti ako je sažetak napisan potpuno nečitkim rukopisom te ako je sažetak napisan velikim tiskanim slovima.

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U 2027. piše se interpretacijski esej: U nekim situacijama neće vam se vrednovati

Popis djela za esej već je poznat, a u školskoj godini 2026./2027. pisat će se interpretacijski esej. Kako je objašnjeno u ispitnom katalogu, u njemu pristupnik iznosi svoje spoznaje o književnosti i pokazuje

razumijevanje književnih djela u cjelini tako da na polazno pitanje odgovara središnjom
tvrdnjom koju argumentira na temelju analize zadanoga ulomka i na temelju poznavanja
svih sastavnica djela u cjelini.

U školskom eseju pristupnik iznosi svoje znanje i spoznaje o književnim djelima na temelju teorije književnosti i povijesti književnosti. Kako stoji u ispitnom katalogu, pristupnici će morati pokazati cjelovito razumijevanje književnih djela s popisa obvezatnih tekstova.

Sam esej, kao i prethodnih godina, donosi najviše 30 bodova. Mora imati najmanje 440 riječi, a piše se 160 minuta. Vrednuje se pet sastavnica: središnja tvrdnja, argumentacija, povezanost teksta, upotreba rječnika i pravopisna i gramatička točnost. Esej se neće vrednovati u četiri situacije: ako maturanti ne odgovore na zadane smjernice i nisu ispunili zadatak, a da bi se esej vrednovao moraju ostvariti barem jedan bod u sastavnici središnja tvrdnja, zatim ako esej nema dovoljan broj riječi (dopušteno je odstupanje 10 posto od donje granice zadanoga broja riječi), ako je esej napisan potpuno nečitkim rukopisom i ako je esej napisan velikim tiskanim slovima.

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Savjeti za pripremu

Od pribora na maturu iz Hrvatskog treba ponijeti samo kemijsku olovku kojom se piše plavom ili crnom bojom. Kao i za ostale ispite, literatura za pripremu su svi udžbenici koje je odobrilo Ministarstvo. Dio ispitnog kataloga su i savjeti za uspješno rješavanje ovog ispita. To su: poznavanje ispitnoga kataloga, poznavanje ispitnih cjelina i primjera zadataka, poznavanje ispitnih djela, poznavanje materijala koje je objavio NCVVO te rješavanje oglednoga primjera ispita. U nastavku možete proučiti čitav ispitni katalog za Hrvatski jezik u 2027.

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