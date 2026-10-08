Fuchs progovorio o novom eseju, kaže da nije bilo pobuna kad se matura polagala s praznim papirom

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08. listopad 2026.
Ministar obrazovanja Fuchs kaže da nije bilo peticija kad se cijela matura mogla položiti s predanim praznim listom papira na eseju.
Ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs komentirao je promjenu na državnoj maturi, koja će obuhvatiti učenike 2028. godine, kada će na ispitu iz Hrvatskog jezika moći birati između interpretacijskog eseja i eseja na zadanu temu. Fuchs sada kaže kako odluka o promjeni eseja još nije konačna, izvještava HRT. Izjava dolazi nakon više od tisuću potpisa u pokrenutoj peticiji dviju nastavnica.
- To je nešto što je djelatnost Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje, koje cijelo vrijeme prati, analizira i donosi određene prijedloge za poboljšanje cijelog postupka državne mature. Mi ćemo saslušati, vidjet ćemo argumente jedne i druge strane i onda će se donijeti odluka. Ovo nisu definitivne odluke, rekao je Fuchs u četvrtak novinarima u Hrvatskom saboru, prenosi HRT.
Esej će i dalje trebati položiti kako bi se mogla proći cijela matura iz Hrvatskog jezika. Takvo pravilo ponovno je uvedeno 2023. godine nakon što se četiri godine matura iz Hrvatskog mogla položiti bez pozitivno ocijenjenog eseja. Fuchs je kazao kako mu nije poznato da je tada postojala peticija, a mogao se predati prazan list papira na eseju i položiti cijela državna matura. To je, primjerice, 2021. godine pošlo za rukom 1.337 maturanata - dobili su nulu na eseju, a svejedno položili Hrvatski jezik.
Podsjetimo, ravnatelj NCVVO-a Vinko Filipović na predstavljanju novog eseja kazao je kako su otvoreni za sve konstruktivne prijedloge, bilo akademskih institucija, bilo nastavnika u srednjim školama. Kritike je u našem podcastu komentirala predmetna koordinatorica za Hrvatski jezik u NCVVO-u Korana Svilar. Kazala je kako bi se nastava književnosti trebala pobrinuti za to da učenici pročitaju i više od šest djela koje imaju na popisu u katalogu. 'Lakomo je misliti da šest djela koja će netko pročitati da bi položio državnu maturu, tu osobu čine obrazovanim čitateljem', istaknula je. Što nam je još rekla, pogledajte u podcastu ispod.
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