Niste shvatili što je novi esej koji će se pisati na maturi? Evo objašnjenja u manje od minutu

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja najavio je novost na maturi iz Hrvatskog od 2028. godine. Plan je da maturanti mogu birati hoće li pisati interpretacijski esej na temelju književnog djela i predočenog ulomka ili raspravljački esej na zadanu temu. U oba moraju odgovoriti na zadane smjernice. Ovogodišnji trećaši koje ta promjena očekuje pisat će u veljači 2027. i probni esej na zadanu temu.

No taj esej donosit će im manje bodova u odnosu na interpretacijski. Korana Svilar, predmetna koordinatorica za Hrvatski jezik u NCVVO-u u našem je nedavnom podcastu objasnila kako točno izgleda ovaj novi esej.

- Esej na zadanu temu je esej koji se bazira na raspravljačkom tipu teksta i to je prvi puta da esej se piše bez polaznoga teksta. To ne znači da tekst ne postoji; on će postojati uz sam esejski zadatak, međutim on nije ovdje da bi ga se interpretiralo niti prepričavalo. Taj tekst će biti samo motivacijski. Zašto? Pa zato što temu eseja pristupnici koji ga odaberu neće znati unaprijed. Ona će se birati jednako kao što se bira tema interpretacijskog eseja, znači na dan pisanja, pojasnila je Svilar.

No, to ne znači da će o toj temi moći pisati što god žele i kako žele. Koje će korake pri pisanju eseja na zadanu temu maturanti morati slijediti, poslušajte u nastavku.

Uvođenje nove vrste eseja poprilično je podijelilo nastavnike, pa je pokrenut i apel kojim se traži da ispit mature iz Hrvatskog obvezno uključi poznavanje i pisanu interpretaciju književnih djela, koja pritom treba povezati sa suvremenom situacijom, pa i svakodnevnim životom. Ministar obrazovanja Radovan Fuchs rekao je kako odluka nije konačna i da će se vidjeti argumenti svih strana, ali da nije bilo peticija kada se matura mogla položiti uz prazan esejski list.

U podcastu smo razgovarali i o tome kakve teme maturanti mogu očekivati, kako će se ocjenjivati esej na zadanu temu, o tome kako će se bodovati i kada se neće vrednovati, ali i hoće li maturanti zbog ovoga manje čitati lektire. Čitav podcast poslušajte u nastavku.