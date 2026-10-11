Škole traže da njihovi učenici ne polažu maturu iz Hrvatskog, Ministarstvo se oglušilo: Predlažu im dopunsku

U Hrvatskoj većina učenika na državnoj maturi piše tri obvezna predmeta, Hrvatski, Matematiku i jedan strani jezik. Međutim učenici nacionalnih manjina pišu i maturu iz svog materinskog jezika (Češkog, Mađarskog, Srpskog ili Talijanskog), a uz gramatiku na tom se testu ispituje i književnost. Ti učenici zauzvrat su oslobođeni polaganja stranog jezika ili Matematike, međutim većina ih polaže i taj predmet, jer se inače ne bi mogli upisati na većinu fakulteta u Hrvatskoj. Taj problem u lipnju ove godine opisala nam je Romana Herout, ravnateljica Gimnazije Daruvar, koju pohađaju i učenici češke nacionalne manjine.

Učenici nacionalnih manjina sve mature mogu polagati na svom materinskom jeziku, međutim, maturu iz Hrvatskog svejedno moraju položiti. O tome smo sada razgovarali s Frankom Gergorićem, ravnateljem Talijanske srednje škole Leonardo da Vinci u Bujama.

U toj se školi, osim nastave Hrvatskog jezika, sva nastava provodi na talijanskom jeziku. Učenici uče Talijanski i Hrvatski jezik s jednakim brojem sati tjedno, a književnost se obrađuje u sklopu oba predmeta, u skladu s nastavnim planom i programom te predmetnim kurikulumima.