Maturanti nikako 'navući' trojku na Fizici: Ovo su detalji ispita u 2027.

Za izborni predmet na državnoj maturi najviše maturanata bira Fiziku, no iz nje ne uspijevaju dogurati ni do trojke. Prosječna ocjena na maturi 2026. bila je 2,3, što je malo manje u odnosu na lani i preklani, kada je iznosila 2,4. Kako biste se što bolje pripremili za ovaj ispit, koji vas prema kalendaru mature na ljetnom roku očekuje 9. lipnja, dobro proučite ispitni katalog. Za prolaz točno trebate riješiti 25 posto ispita.

Prema katalogu, vaše znanje provjeravat će se u sljedećim područjima: Struktura tvari, Međudjelovanje, Gibanje i Energija. Moći ćete ga pokazati unutar 180 minuta koliko će ispit trajati.

Pribor na maturi iz Fizike

Ukupan broj bodova je 60, a ispit će sadržavati ukupno 35 zadataka. Dio njih bit će zadaci zatvorenog tipa odnosno višestrukog izbora - ukupno njih 24 koji će vam nositi 40 posto bodova. Drugi dio bit će zadaci produženog odgovora, njih 11 koji će vam nositi 60 posto bodova.

Kad je riječ o priboru, tijekom pisanja ispita dopušteno je upotrebljavati kemijsku olovku kojom se piše plavom ili crnom bojom. Od geometrijskog pribora dopuštena je upotreba jednog ravnala (ili jednog trokuta), ali nije dopuštena upotreba kutomjera ni šestara. Tijekom ispita možete koristiti džepno računalo odnosno znanstveni kalkulator. U ispitnom materijalu dobit ćete knjižicu s formulama. Nije dopušteno donijeti niti koristiti druge listove s formulama i slična pomagala.

Katalog za državnu maturu iz Fizike 2027.

Dodajmo da je u ovogodišnjem katalogu, u odnosu na prošlogodišnji, u dijelu opisa bodovanja (vrednovanje drugog dijela ispitne knjižice) dodatno pojašnjeno bodovanje zadataka koji nose 3 ili 4 boda. Zadatke koji nose 3 ili 4 boda potrebno je rješavati u više koraka i navesti točno rješenje. Ako se postupak rješavanja sastoji od više koraka, boduju se ispravno zapisani fizički izrazi potrebni za rješavanje zadatka (u okviru ispitivanoga ishoda) i fizički ispravnoga postupka (2 ili 3 boda) te točno rješenje - točna brojčana vrijednost s točnom mjernom jedinicom (1 bod).

U nastavku se nalazi ispitni katalog za maturu iz Fizike u 2027. godini.

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