Objavljeno kako će izgledati ispit Biologije na maturi 2027.: Obratite pažnju na jedno područje

Biologija je obično drugi najpopularniji izborni predmet na državnoj maturi, odmah nakon Fizike. Prema kalendaru državne mature školske godine 2026./2027. na ljetnom roku pisat će se 10. lipnja, a na jesenskom 31. kolovoza, a maturanti će za prolaz morati skupiti 25 posto bodova prema unaprijed određenim pragovima prolaznosti.

Struktura ispita nije se mijenjala od prošle godine. Ispit se piše 150 minuta bez pauze. Test sadrži 48 zadataka od kojih je 35 zatvorenog tipa, a 13 otvorenog. Područja znanja koja se ispituju su organiziranost živog svijeta, procesi i međuovisnosti u živom svijetu, energija u živom svijetu i prirodoznanstveni pristup. Maksimalan broj bodova koje je moguće ostvariti je 70.

Kako izgleda ispit iz Biologije?

Prvi dio ispita su zadaci zatvorenog tipa, odnosno višestrukog odgovora i u svakom zadatku je uvijek jedan točan odgovor. Drugi dio ispita su zadaci otvorenoga tipa, odnosno zadaci kratkoga odgovora i zadatci dopunjavanja. Četiri točno riješenih zadataka donose po 2 boda, a 9 zadataka po 3 boda. U obje vrste zadataka mogu vam se pojaviti i skice kod kojih morate odgovoriti na pitanje koje se tiče vizualnog prikaza neke životinje, biljke, stanice ili biološkog procesa.

Od ukupno 70 bodova, čak 45 bodova će otpasti na kategoriju procesi i međuovisnosti u živome svijetu, pa na nju posebno obratite pažnju. Slijedi ih organiziranost živog svijeta, energija u živome svijetu te prirodoznanstveni pristup. U katalogu pod poglavljem ‘priprema za ispit’ navodi se iz koje literature se najbolje pripremiti za ispit, ali ističe se kako samo ‘štrebanje’ nije dovoljno.

S čime je bilo problema prošle godine?

Podsjetimo, prošle je godine ljetni rok mature iz Biologije prijavilo čak 5.446 kandidata, a kandidati, s kojima smo razgovarali nakon ispita, rekli su nam da nije bio baš jednostavan.

Najviše su ih zbunila pitanja o križanju žuto-crne mačke i o razmnožavanju kornjača, a nekima je pomutnju izazvalo i pitanje o poljoprivrednom uzgoju jedne hibridne vrste, na koje na ovoj poveznici možete pokušati odgovor dati i sami.

Neki maturanti rekli su nam i da im je bilo 'gadno', 'strava i užas', 'teško'. Ipak, neki poručuju da je bilo lakše od očekivanog i 'stvarno okej', a sve komentare možete pročitati na poveznici, dok smo u ovom tekstu objasnili smo rješenje neobičnog pitanja o kornjačama.

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