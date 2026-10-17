Maturanti Kemiju riješili još gore nego lani: Ovako se trebate pripremati ako ju pišete 2027.

Državnu maturu iz Kemije maturanti 2026. riješili su još lošije nego lani - njihova prosječna ocjena bila je 2,5. Ispit sadrži 25 posto zadataka prepoznavanja i navođenja, 50 posto zadataka kroz koje pokazujete razumijevanje i 25 posto zadataka primjene usvojenog znanja. To znači da trebate pokazati da gradivo doista razumijete, a ne ga samo naštrebati napamet.

Ispit ćete moći pisati maksimalno 180 minuta

Priliku za to imat ćete 23. lipnja, kada se prema kalendaru mature Kemija piše na ljetnom roku. Prema pragovima prolaznosti, za dvojku ćete točno morati riješiti 25 posto ispita. Kako biste ostvarili i bolju ocjenu od te, trebali biste proučiti ispitni katalog koji se nalazi pri dnu članka.

Tri su područja ispitivanja koja imaju i svoja potpodručjima. To su područje tvari i potpodručja svojstva, sastav i vrsta tvari, kemijsko nazivlje i simbolika i građa tvari. Drugo je područje promjena i procesa uz potpodručja kemijske reakcije organskih i anorganskih tvari, brzina kemijskih reakcija i kemijska ravnoteža. Naći će se u ispitu i zadaci iz područja energije, točnije termokemije i elektrokemije.

Možete ostvariti ukupno 70 bodova. Pred vama će biti 35 zadataka zatvorenog tipa i 13 otvorenog tipa. Ispit ćete moći pisati maksimalno 180 minuta. U ispitnom katalogu dostupni su i primjeri zadataka, ali i pokusa koje valja proučiti.

Kako se pripremiti i što od pribora ponijeti?

U katalogu se savjetuje i što koristiti za pripremu ovog ispita. Možete se koristiti svim udžbenicima iz Kemije, pomoćnim nastavnim sredstvima i dodatnim obrazovnim sadržajima koje je odobrilo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih. Možete koristiti i stare ispite mature, koje možete pronaći na stranici Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja.

Dodajmo da je tijekom pisanja ispita dopušteno upotrebljavati isključivo kemijsku olovku kojom se piše plavom ili crnom bojom. Od geometrijskoga pribora dopuštena je upotreba jednoga ravnala (ili jednoga trokuta), a nije dopuštena upotreba kutomjera i šestara. Potrebno je džepno računalo, tzv. znanstveni kalkulator koji se može upotrebljavati tijekom cijeloga ispita. Također, dopuštena je upotreba periodnoga sustava elemenata. Knjižica s periodnim sustavom elemenata potrebnim za rješavanje ispita sastavni je dio ispitnoga materijala. Pristupnicima nije dopušteno donijeti ni upotrebljavati druge prikaze tablice periodnoga sustava elemenata. U ispitu se od pristupnika može zahtijevati i konstruiranje dijagrama, a pritom im je dopuštena i upotreba crtaćega pribora. Tijekom ispita dopušteno je upotrebljavati džepno računalo tipa Scientific.

Cijeli ispitni katalog za državnu maturu iz Kemije 2027. možete pronaći u nastavku.

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