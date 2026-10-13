Doznali smo kakve teme možete očekivati na novom eseju na maturi iz Hrvatskog

Od 2028. godine na državnu maturu iz Hrvatskog jezika stiže promjena. Esej ostaje obvezan za polaganje ispita, ali maturanti će moći birati hoće li pisati interpretacijski esej na temelju književnog djela ili raspravljački esej na zadanu temu. Esej na zadanu temu nosit će manje bodova, a maturanti će birati vrstu eseja prilikom prijave ispita. O svemu tome u podcastu portala srednja.hr govorila je predmetna koordinatorica za Hrvatski jezik u NCVVO-u, Korana Svilar. Pitali smo je i kakve teme maturanti mogu očekivati.

- Zamišljeno je da teme budu iz njima bliskih područja, odnosno područja s kojima su se u obrazovanju i u svijetu u kojem žive susretali. To ide od nekakvih društvenih fenomena, od svakodnevnih navika i propitkivanja njih, od ekologije pa možda čak i neka pitanja vezana uz potrošačko društvo, vezana za njihove navike, istaknula je Svilar.

Međutim, naglasila je da se pisanje eseja na zadanu temu već sada banalizira, poglavito na društvenim mrežama.

- I svaka odrasla osoba može dobiti temu o kojoj smatra da može napisati neki tekst. Međutim, ako vi postavite smjernice u kojima se od vas očekuje promišljanje u određenom smjeru, da razmišljate ne samo zašto je to tako, znači da argumentirate i onda podupirete nekim tvrdnjama svaki svoj stav, onda to znatno otežava. Ovo nije esej kojim oni prepričavaju vlastito iskustvo, već se koriste svojim iskustvom da bi odgovorili na zadane smjernice, zaključila je Svilar.

Cijeli podcast poslušajte u nastavku.