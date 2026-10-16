Ne stišava se bura oko mature: 'Ovo je krajnje štetno, tražimo da se odluka povuče'

- Matica hrvatska s velikom je zabrinutošću primila izjavu Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja kojom se najavljuje da će svim maturantima u školskoj godini 2027./2028. biti omogućeno da u prijavi ispita državne mature iz hrvatskog jezika umjesto interpretacijskoga školskog eseja mogu odabrati esej na zadanu neknjiževnu temu, priopćeno je iz ove ustanove.

Podsjetimo, iz NCVVO-a je najavljeno da će od 2028. godine maturanti moći birati hoće li pisati interpretacijski esej na temelju književnog djela ili raspravljački esej na zadanu temu. No, esej na zadanu temu donosit će manje bodova, a maturanti će birati vrstu eseja prilikom prijave ispita.

'Učenicima se izravno poručuje da nije nužno čitati školsku lektiru'

Kao i u slučaju interpretacijskog eseja, tema će se birati na dan pisanja eseja, a i dalje ostaje pravilo da maturanti moraju zadovoljiti minimalni prag na eseju kako bi položili čitav ispit iz Hrvatskog jezika.

- Članovi Matice hrvatske, posebice brojni nastavnici i profesori hrvatskoga jezika i književnosti odnosno profesori i predavači sveučilišnih kroatističkih, kroatoloških i kolegija iz drugih humanističkih disciplina smatraju da spomenuta najava može voditi k daljnjem slabljenju učenja hrvatskoga jezika i književnosti. Mogućnošću odabira između dviju vrsta eseja učenicima se izravno poručuje da nije nužno čitati školsku lektiru i pripremati interpretacijski esej. Naprotiv, takvom mogućnošću izravno ih se upućuje da idu 'linijom manjeg otpora', što je štetno ne samo za njihovu jezičnu i opću humanističku kulturu, koja u javnom prostoru ionako trpi mnoge udarce, nego je i teška pedagoška pogrješka, priopćili su iz Matice hrvatske.

Traže i očekuju opoziv najave novog eseja

Dodatno navode da će se uvođenjem mogućnosti izbora za maturante 'nastaviti nažalost već godinama vidljivo umanjivanje identitetske važnosti hrvatskoga jezika i književnosti ne samo u školskom sustavu nego i u svekolikom javnom prostoru'.

- Matica hrvatska stoga, kao stožerna nacionalna kulturna ustanova, kojoj je zadaća skrbiti se i o zaštiti i promicanju hrvatskoga jezika i književnosti kao ključne identitetske sastavnice nacionalne kulture, a tako i svih duhovnih dobara koja proistječu iz naše pripadnosti europskoj kulturi, ujedno pridružujući se inicijativi 'Apel za knjigu na maturi' kao i 'Priopćenju' Društva hrvatskih književnika, smatra spomenutu najavu, odnosno moguću odluku krajnje štetnom te, uz ostalo, imajući u vidu i slovo i duh Zakona o hrvatskome jeziku, kojemu je bila poticatelj i oblikovatelj, traži i očekuje njezin opoziv, navode, među ostalim, iz Matice hrvatske.

Podsjetimo, prilikom predstavljanja ove novosti ravnatelj NCVVO-a Vinko Filipović rekao je da su otvoreni za sve konstruktivne prijedloge, bilo akademskih institucija, bilo nastavnika u srednjim školama. Ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs rekao je da će se saslušati obje strane, ali da odluka o izbornosti na eseju nije konačna. No, dodao je kako mu nije poznato da je postojala peticija kada se mogao predati prazan list papira na eseju i svejedno položiti cijela državna matura.

Među ostalim, o peticiji i kritikama na ovu novinu u našem je podcastu govorila i predmetna koordinatorica za Hrvatski jezik pri NCVVO-u, Korana Svilar. Kazala je da se nastava književnosti trebala pobrinuti za to da učenici pročitaju i više od šest djela koja imaju na popisu u katalogu. Istaknula je i da je 'lakomo misliti da šest djela koja će netko pročitati da bi položio državnu maturu, tu osobu čine obrazovanim čitateljem', istaknula je. Što nam je još rekla, pogledajte u podcastu ispod.