Jedan dio novog eseja na maturi bit će posebno drukčiji: 'To prije nije bilo dozvoljeno'

Za veljaču 2027. godine za učenike trećih razreda srednjih škola zakazan je probni esej za maturu. Razlog: Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja najavio je promjenu na tom dijelu ispita. Esej ostaje obvezan za polaganje ispita, ali maturanti će moći birati hoće li pisati interpretacijski esej na temelju književnog djela ili raspravljački esej na zadanu temu.

Esej na zadanu temu nosit će manje bodova, a maturanti će birati vrstu eseja prilikom prijave ispita. Bila je to i tema podcasta portala srednja.hr u kojem je gostovala predmetna koordinatorica za Hrvatski jezik u NCVVO-u, Korana Svilar. Pitali smo je i kako će trebati biti strukturiran novi esej.

- Znači esej ima uvod, ima središnji dio u kojem se razrađuje ono što je najavljeno uvodom i ima zaključak. Svaka smjernica bi trebala biti odvojena grafički, odnosno, u zasebnom odlomku unutar te razrade obrađena i grafički, ali i smisleno. A zaključak će ovdje zapravo dozvoljavati ono što interpretacijski esej nije dozvoljavao, a to je izražavanje nekakvog vlastitog stava i iskustva koje tu može biti prisutno, dakako, više nego u interpretacijskom eseju. Broj riječi ostaje isti i vrijeme pisanja ostaje isto, rekla je Svilar.

Cijeli podcast poslušajte u nastavku jer smo otvorili i druga pitanja, poput onog kakve teme maturanti mogu očekivati, ali i kako odgovara na kritiku da će zbog ove novosti učenici manje čitati lektire.