Prošle godine na Psihologiji maturante zbunio zadatak s parfemom: Evo kako će izgledati ispit 2027.

Ispit državne mature iz Psihologije jedan je od najčešće prijavljivanih izbornih. Prošle godine na ljetnom roku ga je prijavilo 2.761 kandidata, a prosječna ocjena na ljetnom roku bila je 2,8. Prag prolaznosti određen je još 2025. godine, a ostaje isti i ove, za Psihologiju 30 posto. Ovogodišnja će generacija maturanata Psihologiju pisati na kraju drugog tjedna ljetnog roka, 11. lipnja 2027. Na ispitu vrijede ista pravila kao prošle godine, pa počnimo redom.

Ispitni katalog NCVVO-a za 2027. navodi da se ispit državne mature iz Psihologije sastoji od triju ispitnih područja i sadrži ukupno 44 zadatka. Prvu skupinu čine zadatci višestrukoga izbora s četirima ponuđenim odgovorima, drugu zadatci kratkoga odgovora, a treću zadatci produženoga odgovora.

Prvo ispitno područje je A – znanstveno-istraživački pristup odnosi se na znanstveno određenje psihologije. Drugo, područje B – ja, odnosi se na kognitivne procese (percepcija, pamćenje, učenje), afektivne procese i konativne procese (emocije i motivacija) te na individualne razlike (inteligencija, ličnost, razvojna psihologija). Posljednje, područje C – ja i drugi, odnosi se na socijalnu psihologiju (socijalna percepcija, socijalni utjecaj, socijalni odnosi).

Katalog savjetuje da s učenjem počnete tri do četiri mjeseca prije ispita

U katalogu se i dalje nalazi napomena da kandidati za svako područje moraju znati znati imena značajnih osoba i njihov doprinos pojedinome području. Također, u katalogu, koji se nalazi pri dnu teksta, je od sedme stranice detaljno opisano koje gradivo učenici trebaju usvojiti da bi uspješno napisali maturu iz Psihologije. Naglašeno je uz gradivo i da ishodi više razine podrazumijevaju ostvarenost ishoda niže razine – npr. ishod ‘usporedi’ podrazumijeva da učenik može ‘definirati, objasniti, navesti primjer i slično.

Za rješavanje spomenuta 44 zadatka maturanti na raspolaganju imaju 90 minuta, a na ispitu mogu ostvariti najviše 54 boda. Od pribora je na ovom ispitu dopušteno upotrebljavati isključivo kemijsku olovku kojom se piše plavom ili crnom bojom. Kako je navedeno u ispitnom katalogu, za pisanje ovog ispita vrijede opća pravila koja vrijede i za druge vrste pisanih ispita, a sastavljači kataloga dali su i preporuku pristupnicima kako da se pripremaju.

- Pristupnici bi trebali početi s ozbiljnim pripremama za ispit tri do četiri mjeseca uoči ispita. Korisno je napraviti plan rada po danima i tjednima te bilježiti količinu gradiva obrađenu tijekom dana. Teorijska znanja važno je međusobno povezivati i objašnjavati na primjerima iz svakodnevnih životnih situacija, navedeno je u katalogu.

Literatura su dva udžbenika

Literatura za ispit su dva udžbenika koja je odobrilo Ministarstvo obrazovanja, izdavača Školska knjiga i Alfa:

Boban Lipić, A., Jambrović Čugura, I., Kolega, M., Psihologija – udžbenik psihologije u drugom i trećem razredu gimnazija, Školska knjiga, Zagreb, 2020. i 2021. (II. izdanje)

Rakoci, V., Ribarić Gruber, A., Kamenov, Ž., Psihologija – udžbenik za drugi i treći razred opće i treći razred jezične gimnazije, Alfa, Zagreb, 2020.

Što je mučilo maturante prošle godine?

Prošle godine ispit iz Psihologije na ljetnom roku pisao se u zadnjem tjednu mature. Neki su nam učenici rekli da je bio lakši od prethodnih, a neki teži, a prosječna ocjena bila je 2,8, dok je 2025. godine bila 2,6. Unatoč tome što je ispit bio bolje riješen, nekima je dio zadataka bio zbunjujuć, kao na primjer onaj s parfemom, a sve komentare maturanata možete pronaći u tekstu na poveznici.

- Pitanje koje je meni bilo malo teže je bilo u vezi klasičnog uvjetovanja jer mi je trebala koja minuta da ga oblikujem u shemu. Uglavnom pitanje je išlo na foru da brendovi koriste mirise da ih se prepozna pa smo trebali napraviti shematski prikaz klasičnog uvjetovanja, ispričala nam je Tea, koja nije imala Psihologiju u srednjoj školi.