Na maturi iz Informatike bio je potop: Ovo morate primijeniti ako želite bolje u 2027.

Najgore riješen predmet na ljetnom roku državne mature 2026. bila je - Informatika. Prosječna ocjena bila je 2,1, a ocjenu nedovoljan dobilo je 36,1 posto pristupnika. Usporedbe radi, lani je Informatiku palo 25,3 posto kandidata, a preklani 27,7 posto, a analizu ocjena od 2019. do danas možete pogledati ovdje. Informatika je inače šesti najpopularniji izborni predmet na maturi, a ove ju je godine pisalo 2.214 kandidata.

Državna matura iz Informatike 2027.

Ako želite proći bolje od njih, morat ćete konzultirati ispitni katalog. No, prvo nekoliko tehničkih informacija. Prema kalendaru mature, državna matura iz Informatike čeka vas 11. lipnja. Za rješavanje ukupno 36 zadataka koji zajedno nose 50 bodova na raspolaganju ćete imati 100 minuta, a za dvojku ćete točno morati riješiti 25 posto ispita.

Zavirili smo u ispitni katalog u kojem stoji da se ispituju sljedeća informatička područja: Informacije i digitalna tehnologija (42 posto ispita), Računalno razmišljanje i programiranje (44 posto ispita) te Digitalna pismenost i komunikacije i e‑Društvo (14 posto ispita). Tipovi zadataka su zadaci višestrukog izbora te zadaci dopunjavanja, kratkog i produženog odgovora.

Što ponijeti na ispit i kako se pripremati?

Tijekom pisanja ispita dopušteno je upotrebljavati samo kemijsku olovku kojom se piše plavom ili crnom bojom, a nije dopušteno upotrebljavati džepno računalo. Pomoćna knjižica potrebna za rješavanje zadataka sastavni je dio ispitnoga materijala. Pristupnik ne smije imati niti upotrebljavati nikakve druge listove s tablicama.

Za pripremu će vam, osim propisanih udžbenika, dobro doći i stari ispiti mature. Podsjetimo, nakon ovogodišnjeg 'potopa' razgovarali smo sa Zlatkom Stapićem s Fakulteta organizacije i informatike (FOI). Ovogodišnji ispit usporedio je s ishodima propisanima ispitnim katalogom, ali i otkrio kako se budući maturanti trebaju pripremati. Članak možete pročitati ovdje.

Cijeli katalog možete pronaći u dokumentu u nastavku.

Kako ne biste propustili važne informacije o maturi i upisima na fakultete, pozivamo vas da se priključite našem WhatsApp kanalu Državna matura, zapratite našu Instagram stranicu Državna matura te Facebook stranicu i grupu. Svi 18-godišnjaci mogu se i pretplatiti na naš portal putem kulturne iskaznice o čemu više možete doznati na linku.