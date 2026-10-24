Nastavnica o novom eseju: 'S maturom ili bez, ovo mora biti naš cilj'

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24. listopad 2026.
Rasprave o novom eseju na maturi ne staju. Nastavnica iz Rijeke ističe kako je na svakome od nas da prenesemo interes za čitanjem na učenike.
Uvođenje nove vrste eseja na maturi od 2028. godine, eseja na zadanu temu odnosno raspravljačkog eseja, pokrenule su lavinu reakcija. Posljednje su one Matice hrvatske odakle su poručili kako se ovom promjenom učenicima izravno poručuje da nije nužno čitati školsku lektiru te Razreda za književnost HAZU-a, odakle ovo vide kao ozbiljno 'umanjivanje vrijednosti hrvatskoga jezika, književnosti i nacionalne kulturne baštine u obrazovnome sustavu'.
Da je u ovom trenutku nezahvalno bilo što komentirati ili prognozirati posebice jer nastavnici još nisu upoznati s detaljima tog novog ispitnog zadatka, kazala nam je nastavnica Ana Inić u razgovoru prije dva tjedna. Inić je nastavnica hrvatskog i engleskog jezika i strukovno-teorijskih predmeta u Prirodoslovnoj i grafičkoj školi Rijeka.
- Moguće je da će učenici strukovnih škola dočekati ovu vijest kao nešto pozitivno, ali treba vidjeti što će se od pristupnika specifično tražiti i je li činjenica da se za novi ispit pisanja ne mora pročitati lektirno djelo uistinu olakšavajuća okolnost, navodi Inić.
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