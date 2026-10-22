Ne staju kritike na novi tip eseja, javio se HAZU: 'Narušava dostojanstvo, apeliramo na NCVVO'

Nakon raspisivanja peticije za odustajanje od uvođenja novog tipa eseja na maturi iz Hrvatskog i reakcije Matice Hrvatske, plan Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje izazvao je i burnu reakciju Razreda za književnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

- Prijedlog prema kojemu bi maturanti mogli birati hoće li pisati esej o književnom djelu ili esej na zadanu temu iz svakodnevice, smatramo ozbiljnim umanjivanjem vrijednosti hrvatskoga jezika, književnosti i nacionalne kulturne baštine u obrazovnome sustavu. Stoga se pridružujemo apelima nastavnika i javnosti te pozivamo Nacionalni centar da odustane od tako formulirane promjene, napisali su u objavi na svojoj web stranici.

Podsjetimo, iz NCVVO-a je najavljeno da će od 2028. godine maturanti moći birati hoće li pisati interpretacijski esej na temelju književnog djela ili raspravljački esej na zadanu temu. No, esej na zadanu temu donosit će manje bodova, a maturanti će birati vrstu eseja prilikom prijave ispita.

'Učenici ne bi trebali biti pošteđeni napora kanonske književnosti'

Argument kojim se akademici protive uvođenju novog tipa eseja je da književnost povezuje nove naraštuje s kulturnih nasljeđem i da nam pomaže razumjeti svijet. Uvođenje novog tipa eseja ne bi izbacilo pitanja iz književnosti iz drugih dijelova ispita, međutim HAZU smatra da je upravo esej jedinstvena prilika da učenici pokažu kako razumiju književno djelo, promišljaju o njegovim porukama, argumentiraju svoje stavove te se izražavaju na materinskom jeziku.

- Učenici, uz suradnju sa svojim nastavnicima, ne bi trebali biti pošteđeni napora što ga zahtijeva kanonska književnost, jer ih upravo taj napor stavlja u poziciju subjekta vlastite formacije. Bez razvijanja sposobnosti kritičkoga mišljenja teško će mladi ljudi shvatiti što se događa oko njih i s njima. Svjesni smo procesa banalizacije kulturnih i društvenih pitanja u javnosti, no smatramo da se tom procesu obrazovni sustav ne smije prilagođavati, nego mu se mora suprotstaviti, pišu iz HAZU-a.

'Apeliramo da NCVVO ponovno razmotri svoj prijedlog'

Po tim pitanjima akademici se slažu s peticijom 'Apel za knjigu na maturi' koju su pokrenule nastavnice Hrvatskog jezika Alma Majcenović i Marina Katinić Pleić. Iz HAZU-a napominju da bi maturanti tako umjesto interpretacija Raskoljnikovih dubokih etičkih i moralnih dilema mogli raspravljati o tome kako je odjeven, referirajući se na primjer teme za raspravljački esej koji je predstavio NCVVO, 'odjeća kao izraz osobnosti'. Iz HAZU-a su napisali da se time izravno narušava dostojanstvo čitanja, književnosti i čina maturalnoga ispita, ali nisu dodatno argumentirali zašto je tome tako.

- Stoga apeliramo na Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja da u svjetlu iznesenih argumenata najozbiljnije ponovno razmotri svoj prijedlog. Uočene nedostatke postojećega kurikuluma treba rješavati na način koji ne dovodi u pitanje intelektualni razvoj mladih ljudi. Svaka promjena načina vrednovanja trebala bi se provesti isključivo uz široku stručnu raspravu, jasne obrazovne ciljeve i puno uvažavanje mišljenja nastavnika hrvatskoga jezika, književnih stručnjaka, sveučilišnih profesora i kulturnih institucija, poručili su iz HAZU-a.

Među ostalim, o peticiji i kritikama na ovu novinu u našem je podcastu govorila i predmetna koordinatorica za Hrvatski jezik pri NCVVO-u, Korana Svilar. Kazala je da se nastava književnosti trebala pobrinuti za to da učenici pročitaju i više od šest djela koja imaju na popisu u katalogu. Istaknula je i da je 'lakomo misliti da šest djela koja će netko pročitati da bi položio državnu maturu, tu osobu čine obrazovanim čitateljem', istaknula je. Što nam je još rekla, pogledajte u podcastu ispod.